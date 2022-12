El director de la consultora Giacobbe y Asociados, Emiliano Giacobbe, reveló detalles de la última encuesta realizada, donde Lionel Messi aparece como el candidato presidencial más votado para el 2023. Los motivos detrás del fenómeno mundialista, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Te sorprendió el resultado de la encuesta?

No nos sorprende tanto el resultado. Buscábamos una pregunta para provocar. No nos parece un resultado tan loco en cuanto que Messi es un factor de unión, no responde a una cuestión racional, sino emocional. En ese sentido, te diría que, si se presenta en serio, gana en primera vuelta.

Cuando lo comparamos con otros candidatos, parecería que hay una cuestión de fuga. Si me lo presentás dentro de la oferta como opción, le quita a todo el resto de los candidatos por igual.

Por un lado se lo ve como alguien de unión, ante una sociedad cansada de la grieta. Cuando se lo coloca en contexto con los otros candidatos, Messi tiene casi el 37%, pero los que le siguen son Javier Milei, Cristina Kirchner, Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Es decir, los que siguen son todos representantes de la polarización.

Estamos viendo que la gente va hacia la grieta cada vez más. Pero Messi pareciera estar por arriba de eso, respondiendo a otro orden. Cuando lo medimos en nubes de palabras, aparecen palabras como ídolo, Dios y genio, cosas que no responden a lo terrenal.

Es como si fuera una persona que todo lo puede, que en su ámbito, todo lo que hizo, lo hizo bien. Hay una especie de transferencia. “Si es muy bueno en eso, también puede ser muy bueno en esto otro”.

Y si uno descompone la intención o voluntad de votar a Messi, sale que el porcentaje es mayor en los sectores con menor nivel educativo e ingresos, y genera más rechazo en personas con mayor nivel educativo y mayores ingresos.

Cuando uno hace este análisis, la otra respuesta llamativa es que el 83% está de acuerdo con que no haya ido la Selección a la Casa Rosada. Es decir, pareciera haber una opinión en contra de la política.

Sí. También podría ser algo así como “no me contamines una cosa con la otra”. En un contexto en que, en la política, hay una sucesión de fracasos, decepciones, tristeza y oscuridad, este rapto de luz, de orgullo y de alegría, no me lo mezcles con lo otro.

En eso, pareciera haber unanimidad. Casi el 83% dijo que estuvo bien que no se hayan presentado en la Casa Rosada.

¿Tenés encuestas similares de otros países que hayan ganado la Copa del Mundo?

Nuestro país tiene amplia experiencia en eso. Desde Palito Ortega en adelante hubo ídolos de distintos ámbitos que se han volcado a la política.

Daniel Scioli no fue presidente por un punto. También Miguel del Sel y Marcelo Tinelli son otros ejemplos. Me parece que hay una cuestión de salir a buscar, por fuera del arco político, para completar una suerte de “espacio en blanco” que no se puede completar con figuras.

Otro tema interesante de tu encuesta, independientemente de Messi, es que coloca a Milei con mayor intención de voto que todos los demás. ¿Te resulta extrapolable este dato?

Ese dato, con la foto de hoy, lo que nos dice es que hay un cambio de cultura generacional que está utilizando a Milei como herramienta, porque están enojados con todo el arco político por igual.

Independientemente si nos gusta o no Milei, es algo nuevo, que no responde, en la forma de comunicarse y expresarse, a la política tradicional. Y no es casualidad que su nivel de llegada sea mucho mayor en público joven. Dentro de esa composición, es transversal. No le roba sólo votos al PRO.

En el ranking de los 100 argentinos más influyentes, él aparece segundo. Si descomponés la encuesta, aparece primero entre personas que reciben planes sociales y con menor nivel educativo y de ingresos.

