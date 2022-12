Teresa García, ex diputada nacional, apuntó contras los nuevos partidos políticos que asoman en el escenario electoral. "Los emergentes como Milei no se terminan de hacer cargo del país", destacó. Además, elogió la gestión de Sergio Massa y retomó el debate por el supuesto lawfare, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Estuvo presente en el acto de la vicepresidenta en Avellaneda. ¿Qué perspectiva tuvo al respecto?

En este proceso político confuso que venimos teniendo, esperábamos escuchar a Cristina indicando hacia dónde se orientaba la etapa que viene. Queríamos saber por qué estamos como estamos. Y esto ordena el pensamiento y el debate.

En un momento de crisis política es necesaria esta búsqueda de cómo salir adelante. Cristina Kirchner es el mejor cuadro político que tiene nuestro propio país, ningún dirigente está a su nivel en cuento a discusión política.

Cristina: balance de sí misma

¿El hecho de que Cristina considere que hubo proscripción y no renunciamiento significa que puede ser candidata el año próximo?

Ella fue contundente cuando habló después del fallo que la proscribió. Esa decisión judicial se había tomado antes que el juicio finalizara. No es renunciamiento ni autoexclusión. Y lo aclaró porque en un año electoral, una candidata con condena es el manjar para la oposición,

Podría estar proscripta para el 2027 cuando se confirme el fallo, pero aún puede ser candidata para el año próximo. En todo caso, está proscripta simbólicamente, porque el sólo hecho de estar condenada es un desvalor en plena campaña, ¿a eso se refiere?

Independientemente que puedan utilizarse otros recursos jurídicos, ha tenido una condena con la imposibilidad de ocupar cargos públicos. Y ella sabe que no va a someter su fuerza política por una persecución judicial. Incluso recordó que ya lo intentaron en 2019, antes de que confirme su fórmula presidencial.

Myriam Bregman: "Estamos viendo que se derechiza la derecha"

Pero puede ser absuelta, la Cámara de Casación puede rever el fallo, ¿correcto?

Sí, pero tendrá que ocurrir, porque hasta ahora la apelación del fiscal y el juicio en general fue bochornoso. Uno quiere tener expectativa en la Justicia, no lo tengo así con la gran mayoría del Poder Judicial.

Las fuerzas políticas emergentes en primer plano

En su momento cayeron mal las conversaciones en off de ministros diciendo que no les sorprendía que Cristina no sea candidata en 2023 porque las encuestas indicaban que no sería competitiva en un balotaje. ¿Qué considera usted al respecto, más allá del fallo?

Si este fallo no hubiera existido, y la oposición no usara esto como estrategia, yo creo que sí sería competitiva, absolutamente. Se produjo una bisagra en este proceso político: la sociedad está enojada con el peronismo y otras fuerzas políticas, por eso aparece Javier Milei, por ejemplo. Aunque, a su vez, hay una reflexión más sensata de parte de la sociedad.

A mitad de año tuvimos tres corridas y estuvimos al borde del precipicio, pero gracias a Sergio Massa las cosas se tranquilizaron. Incluso vimos cómo la inflación bajó, amén de la reciente suba del dólar blue, con sectores económicos que presionan en el mercado.

Javier Milei, el plagiador condecorado

Si esto sigue estabilizado, las expectativas para la fuerza política va a mejorar un poco. Vale mencionar que los medios de comunicación apuntan a un malestar constante. El peronismo tiene que ver qué va a hacer y cuál va a ser la oferta electoral. La unidad no garantiza todo, ya lo hemos visto.

Para reafirmar lo que dice, los más de 4 millones de votos que perdió el Frente de Todos entre el 2019 y 2021, no los ganó Juntos por el Cambio.

Es un fenómeno global. Cuando la sociedad advierte que no les satisface las políticas tradicionales, aparecen los emergentes de otro tipo, que después no se hacen cargo del país, terminan durando la elección que ganaron y se diluyen. No es fácil gobernar el país ni tener acuerdos.

Hay dirigentes que creen que con la mano dura alcanza y no es así. Milman era el dueño del discurso del orden y hoy no puede dar cuenta de su propia vida. Por eso la sociedad se siente desencantada y existe la necesidad de ser muy coherente en el planteo político el 2023.

Secretos de Gerardo Milman, el borrado de Patricia Bullrich

De tener éxito la economía, sólo así sería competitivo el Frente de Todos. ¿Quién sería el candidato natural en ese caso: Sergio Massa, Alberto Fernández o ninguno de los dos?

Eso todavía ni siquiera se puso en discusión. Primero está el ordenamiento de nuestro frente en cuanto a cuál va a ser la propuesta electoral. Siento que va a haber discursos alienantes y eso hay que tratar de evitar.

El Frente de todos tiene que decidir para qué quiere ganar. Y hay que dar una discusión de fondo con la Justica, si no vamos a estar complicados de forma permanente, independientemente de quién gobierne.

AO JL