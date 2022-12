No fue la primera vez. Tampoco parece ser la última. El viernes pasado, el presidente Alberto Fernández salió con los tapones de punta y advirtió que no acataría el fallo de la Corte Suprema respecto de la Coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, 48 horas más tarde volvió sobre sus pasos y ordenó acatar la medida.

¿Qué pasó en el medio? ¿Quién hizo que el Presidente cambiara de opinión así? ¿Por qué el viernes lanzó esos dardos y dejó a los gobernadores en "offside"? Son preguntas que pocas veces tienen respuesta para entender la estrategia oficial. Con evidente hartazgo de estos giros, la vicepresidenta Cristina Kirchner habló de la "Agrupación Amague y Recule" en el oficialismo. Se refería a la última marcha atrás, pero dio a entender que fue una de muchas. ¿Cuáles fueron los giros más inesperados en estos tres años en la Casa Rosada?

Retenciones

La discusión por las retenciones es quizás la más difícil de encarar para un gobierno peronista luego del conflicto agropecuario del 2008. En febrero del 2020, sin embargo, Alberto Fernández adelantó una medida similar en diálogo con Página/12: "El Estado solo tiene dos canales para resolver el problema, dos herramientas que preferiría no usar: subir las retenciones o poner cupos, decir esto no se exporta. Y no hay mucho más tiempo para que decidan", había amenazado el jefe del Estado.

Tres días más tarde recibió en Casa Rosada a la Mesa de Enlace. El mandatario dio marcha atrás con la idea. "No van a aumentar las retenciones. Hemos profundizado un diálogo que así debe continua, donde nos enteremos las cosas mucho antes y las programemos. Las preocupaciones del Gobierno son las que tenemos nosotros", resumió el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni.

Vicentín

El 8 de junio del 2020, a seis meses de asumir, el Gobierno dispuso la intervención y expropiación de la cerealera Vicentín. La oposición salió con los tapones de punta. La decisión se judicializó y comenzaron las marchas en todo el país contra la decisión del peronismo. Semanas más tarde, tras una defensa a ultranza de la decisión adoptada, el Presidente cambió de opinión y descartó la idea.

En agosto un DNU dejó la medida atrás. Meses después aclaró: "No soy un loco suelto, no ando con una chequera de expropiaciones. Pensé que iban a salir a festejar", dijo y reconoció que realizó una mala evaluación: "Me equivoqué. Pensé que estaba más asumida la situación de crisis", agregó.

Clases en pandemia

El 15 de abril del 2021 el Gobierno determinó la vuelta a la virtualidad de las clases en todo el país. La Ciudad de Buenos Aires no avaló la medida y fue a la Justicia mientras sostenía la presencialidad en las aulas. La Corte Suprema le dió la razón y habilitó la presencialidad en CABA. A partir de esa decisión, el Poder Ejecutivo cambió de opinión y abrió las escuelas.

Giras

Mayo del 2021. Un martes, en Casa Rosada deciden anular la agenda europea con el Rey y Pedro Sánchez pero mantienen las bilaterales con Emmanuel Macron en Francia y en Roma con el Papa Francisco. La directiva dejó atónitos a los diplomáticos españoles. 48 horas más tarde, la idea fue rectificada y se puso en agenda.

Día peronista

Como presidente del Partido Justicialista, Alberto Fernández debía convocar al peronismo a movilizarse el 17 de octubre por el Día de la Lealtad. En un primer momento mandó a su jefe de gabinete, Juan Manzur a cancelar el acto y comunicar que se plegaría a la movilización de la CGT, pautada para el lunes 18 de octubre.

Las razones de la suspensión del acto tradicional del peronismo se fundamentaron en que "coincide con el Día de la Madre y todas las familias van a compartir ese día", había dicho Manzur por orden de Alberto. Ante las críticas internas, el Presidente llamó a movilizar "en paz".

Cristina Kirchner en Avellaneda. Criticó los "amagues" del presidente.

FMI

En plena negociación con el Fondo Monetario Internacional, Alberto Fernández viajó a Rusia y China. Allí, en la última escala, brindó fuertes críticas a los Estados Unidos. La decisión parecía no aceptar una marcha atrás. Sin embargo, Alberto lo hizo. El presidente, horas más tarde, subrayó que la Argentina "debe tener una relación madura, franca, sincera, de respeto mutuo" con Estados Unidos y rechazó las críticas a su gira por Rusia y China al afirmar que "no se entiende por qué levantó tanta polvareda el tema".

Gabinete

Agosto del 2022. Pese a que el decreto ya estaba encaminado para fusionar dos ministerios clave como eran el de Obras Públicas, a cargo de Gabriel Katopodis, que se quedaría con Transporte, conducido por el massismo, a último momento el jefe de Estado decidió girar, frenar la decisión y no hacer más retoques a la estructura, luego de confirmar que Producción y Agricultura pasarán a partir de este miércoles a integrar Economía.

Reelección

Durante una gira a España, en mayo del 2022, el Presidente habló de su reelección. Confirmó a medios europeos que iría en busca de una nueva gestión en 2023. La frase generó muchísimo ruido en el peronismo y —sobre todo—en el kirchnerismo que leía los titulares en la Argentina. Meses más tarde, eligió bajar el tono y planteó que "con todos los problemas que tiene la Argentina" no está "pensando en la reelección" de su Gobierno. En 2023 fue más allá. Durante un acto por los tres años de gestión dijo que se pondría "al frente" del espacio para ordenar la cuestión electoral.

Coparticipación

"No vamos a acatar el fallo de la Corte Suprema". De esta manera, el Presidente aceptó la estrategia de 14 gobernadores peronistas para enfrentar al máximo tribunal. La decisión se tomó el viernes por la tarde. El lunes al mediodía Alberto Fernández afirmó que se respetaría la decisión de los cuatro jueces.

