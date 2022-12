En el marco del homenaje que recibió Héctor "el Negro" Enrique durante la inauguración del Polideportivo Diego Armando Maradona, el ex campeón del Mundo le dedicó un gesto "especial" hacia la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien le hizo "reverencias" al subir al escenario y pronunciar un breve discurso de agradecimiento.

"No sé si me presenté. Yo soy el "Negro" Enrique, campeón del mundo, el que le dio el pase a Maradona para que haga el gol más maravilloso de la historia de los mundiales", subrayó el ex jugador consagrado en el Mundial de México (1986).

"No es fácil para mi hablar, es más fácil jugar a la pelota", se excusó Héctor Enrique ante la multitud reunida en Avellaneda durante la primera reaparición pública luego de la condena por la causa Vialidad.

"Como soy un peronista y agradecido, aprovecho esta oportunidad para saludar a Jorge (Ferraresi), agradecerle de corazón el gesto maravilloso, porque esto no es motivo de orgullo no solamente para mí, sino que para mi mujer que está ahí, para mi hija", continuó el ex futbolista campeón del Mundo.

También remarcó la militancia peronista de su familia al recordar a su "viejo, que está en el cielo y seguramente está mucho más feliz porque es bien, pero bien peronista".

Héctor Adolfo Enrique en Avellaneda. Captura de pantalla

"Reverencias" a CFK y felicitaciones a la Scaloneta

Tras elogiar a Axel Kicillof (quien es "muy trabajador", desde la óptica el Negro Enrique) y a Andrés "Cuervo" Larroque, Enrique le hizo reverencias a Cristina Kirchner, mientras la militancia aplaudía y ovacionaba.

"Es difícil es estar delante de una genia como ella", expuso emocionado al término de su discurso.

Como era de esperarse, el Negro Enrique felicitó al seleccionado argentino por su consagración en Qatar: se brindaron enteros, dejaron la vida dentro del campo de juego y nos dieron una alegría inmensa".

CA/ED