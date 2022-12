El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, dio un encendido discurso contra los porteños. El mandatario provincial estaba acompañado por Alberto Fernández, oriundo de la Ciudad de Buenos Aires, en una nueva reunión de los Bajos Submeridionales.

El mandatario provincial le pidió al resto de los gobernadores que lo acompañaban (Omar Perotti de Santa Fe y Jorge Capitanich, de Chaco) que se "queden tranquilos". "Vamos a defender el federalismo, vamos a seguir queriendo a nuestro país, vamos a trabajar por nuestra patria, a la cual amamos", subrayó.

Con esta introducción disparó contra los dirigentes políticos de la ciudad, mientras lo escuchaba Alberto Fernández: "No como el centralismo porteño, que se sienten dueños del país al cual detestan”.

Además, Zamora cargó las tintas contra los principales dirigentes porteños del PRO, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich: “Me han denunciado nada más que por incitar, una candidata porteña y un candidato. No importa, que me vengan a buscar".

Alberto Fernández, sobre la coparticipación: "No tengo los recursos para pagarle a la Ciudad"

Así fue que les recordó el apoyo que le dieron al prófugo Fabián "Pepín" Rodríguez Simón: "Yo no me voy a escapar a Uruguay como el único prófugo que tienen". Y planteó qué pasaría en caso que lo detengan: "Si tengo que ir preso por defender a Santiago del Estero, aquí estamos. Le pido al pueblo santiagueño que nos acompañe en esta lucha”.

Esta definición se dio en una semana de tensión entre las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. El fallo de la Corte Suprema, que obliga al Gobierno a pagar los puntos de coparticipación, tensó aún más las cuerdas entre los gobierno provinciales, que reclaman esos mismos recursos, y la Ciudad de Buenos Aires.

"Acá no discuten cómo ampliamos el subte, acá se discute quien tiene agua"

En ese mismo acto, el Presidente también cargó las tintas pero se enfocó puntualmente en el jefe de Gobierno: "Me encantaría que venga el jefe de Gobierno porteño para que vea lo que es el norte. Acá no discuten cómo ampliamos el subte, acá se discute quien tiene agua. Fíjense hasta donde ha llegado la desigualdad en el país".

Allí se refirió a la polémica por el pago a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires: "Los diarios dicen que el viernes desobedecí la orden de la Corte y que el lunes la cumplí. El viernes dije que no podía cumplir la orden que dio la Corte Suprema y hoy digo que no la puedo cumplir".

Además, sostuvo que "por el sistema legal argentino no puedo pagar sentencias que no estén presupuestadas. No tengo los recursos. Lo único que me queda es un remanente de un bono con el que este Gobierno nacional ya le pago una deuda que tenia con Santa Fe y esa provincia aceptó". Y, nuevamente se preguntó: "¿Hay ciudades de primera y provincias de segunda?".

AR CP