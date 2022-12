El gobierno vende bonos para reprimir la suba del dólar blue, esta fórmula nunca dio resultado. El blanqueo es un premio a los que evaden. Aseguran la retirada.

¿Qué pasó con el dólar estos días?

Muy simple. El gobierno empuja a la Anses y al Banco Central a vender AL30 y GD30, para contener al dólar MEP y al CCL. Esta estrategia está más cantada que Caminito.

Ranking de monedas más devaluadas: cómo le fue al peso argentino

Por otro lado, estos mismos actores compran el TO23, que pasó de tener una tasa de retorno del 138,0%, a una tasa del 108% anual.

¿Se siguen emitiendo pesos para comprar bonos en pesos?

A buen ritmo, el Bonet 2024 en pesos, ajustado por inflación con vencimiento en julio del año 2024 es el preferido por el Banco Central, que está sobrecomprado en el título y que le puso un techo a la paridad en el 13,0% anual.

¿Tanta emisión a dónde nos lleva?

Según el balance del Banco Central al 15 de diciembre, los pasivos monetarios suman $ 15,3 millón de millones, mientras que las reservas, al 26 de diciembre, suman U$S 43.542 millones, esto nos estaría dando un dólar de equilibrio o convertibilidad en $ 351.

¿Hablaste de dólar a $ 400?

Correcto, y no lo voy a desmentir. En el mes de enero los compromisos con el FMI suman U$S 2.751 millones, en febrero U$S 561 millones y en marzo U$S 3.033 millones, esto te vuelve a dejar las reservas en U$S 37.000 millones. Esto sin contar que hay muchas acreencias más por delante, y que el dólar soja se termina el 30 de diciembre.

¿Qué puede pasar con los pasivos monetarios?

Los pasivos monetarios crecen a un ritmo desenfrenado, duplicando su stock cada 12 meses, esto se podría acelerar en el año 2023, con lo cual, a un año vista, creemos que los pasivos monetarios podrían ubicarse en torno de los $ 32,0 millón de millones, con reservas que difícilmente superen los U$S 40.000 millones, la cuenta la dejo para que la hagas en un rato libre que tengas.

El boom delas acciones

Por su parte, las acciones siguen subiendo, aunque montarse ahora parece que sería un poco arriesgado. En cambio, comprar algún bono como el AL30 no parece de mucho riesgo, teniendo en cuenta que en algún momento el Banco Central o Anses tendrán que dejar de vender.

Una mirada sobre el proyecto de blanqueo

Es un premio al que evadió, si blanqueás más de U$S 50.000 y el dinero lo depositás en un banco en el territorio de la Argentina, pagás una multa del 2,5% sobre el monto en dólares que vas a blanquear, y para la determinación del tributo se toma el dólar oficial, con lo cual lo que terminás pagando es una alícuota del 1,25%.

Blanqueo: fondos y bienes que se verán incluidos en el programa

¿Si blanqueás menos de U$S 50.000?

En ese caso pagás el 1,5%, pero como la base imponible se toma a dólar oficial, terminás pagando el 0,75%.

Es un regalo

Calculá que Mauricio Macri te cobraba el 10%, el justicialismo hace justicia y te cobra un 85% menos. ¿Esto es combatir al capital, o aseguramos la retirada?

Aclaremos que es un proyecto

Será interesante ver qué diputados y senadores aprueban este proyecto. Queda claro que de prosperar se va a dinamizar mucho el mercado, ya que es un regalo blanquear en estas condiciones. Esto debería impulsar la venta de vehículos, propiedades y todo tipo de mercadería. Eso sí, si sos un buen contribuyente, la AFIP te dice “Qué mirás bobo, anda pa´ ya”. El que paga impuestos al día se recibe de bobo 2023.

¿Qué pasa si no blanqueás entre enero y marzo?

Si lo hacés en abril se duplica la alícuota inicial y si lo hacés en julio se triplica la alícuota inicial.

¿Esto puede hacer que las reservas suban?

Claro que sí, lo difícil de digerir es que blanqueás sin que te pregunten nada, con una alícuota muy baja y después quieren impulsar la inversión. El contribuyente que siempre cumplió no tiene ningún beneficio, y el que evadió todas las de ganar.

¿Es para despedirse del gobierno?

Este blanqueo será de gran ayuda para los que evadieron, es un blanqueo para que no sean a futuro investigados. Es un ayudín para que los desprolijos se pongan al día.

Las cinco claves de la semana

Argentina tiene un problema de solvencia, si desean arreglar los problemas de solvencia con liquidez o emisión, lo único que lograrán a futuro es tener un problema mayor del que tienen ahora. Lo mismo que sucede con una empresa que pierde dinero y, en lugar de atacar el modelo de negocio y ser rentable, toma más financiamiento con un negocio que le devuelve rentabilidad negativa, lo más probable es que te fundas.

Si el gobierno no realiza un ajuste estructural, tendrá que, irremediablemente, recurrir a resolver problemas con fórmulas antojadizas como el dólar soja, adelanto de impuestos, emisión monetaria y contabilidad creativa, que, traerán como resultado, más inflación y pobreza.

Argentina se enfrenta a un trimestre con escasos ingresos de dólares del exterior, sin dólares para insumos críticos para la industria, y con la gran posibilidad de que se genere un estancamiento por la falta de reposición de insumos.

Tendremos empresas con liquidez y sin insumos, esto es un camino directo a cubrirse con la compra de dólares. Si a esto le sumamos que desde enero en adelante cae la demanda de dinero, el recorrido alcista del blue está asegurado. Casi que es un camino al cielo.

* SDS Asesor económico y de empresas.