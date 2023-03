Mirta Tundis: "Tocar el Fondo de Garantías siempre genera desconfianza, pero yo creo mucho en Massa"

La ex diputada por el Frente Renovador, Mirta Tundis, explicó que el Fondo de Garantías de Sustentabilidad no es una caja de la que se pagan las jubilaciones diarias, pero aún así genera preocupación que se meta mano a ese dinero. "Tocar el Fondo de Garantías siempre genera desconfianza", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Ayúdenos a reflexionar sobre las controversias que se producen a partir de la medida del Gobierno con los títulos públicos y el Fondo de Garantías de Sustentabilidad, teniendo en cuenta que, además, en algún momento usted estuvo cerca de Sergio Massa integrando el Frente Renovador como diputada. ¿Cuál es tu opinión?

Con el tema del Fondo de Garantías de Sustentabilidad vengo a aclarar que están asustando a los jubilados, que ya tiene varias preocupaciones como para sumarles una más. Este Fondo no paga las jubilaciones y pensiones, se pagan con aportes, contribuciones y lo que se recauda de impuestos.

El Fondo de Garantías es un fondo que se formó con la recuperación de lo aportado en las distintas cuentas de las AFJP de los trabajadores que habían elegido un sistema privado. Éste tiene un objeto, que es capitalizarse, reinvertir, y lo cierto es que se crea como anticíclico, es decir, que si nuestro país entra en cesación de pagos, no tiene recursos para pagar jubilaciones y pensiones, entra en un default en el que no recibe más créditos o préstamos de otros países y tiene que hacer frente al pago de las jubilaciones, recién ahí puede recurrir a esos fondos para pagarlas.

No paga mensualmente las jubilaciones y pensiones con ese fondo, tiene que hacerlo crecer. Todos vimos que comenzó con 23 mil millones de dólares, subió a 66 mil millones, bajó a 34 mil millones y ahora creo que subió nuevamente a 56 mil millones de dólares. Sube y baja de acuerdo de acuerdo a las inversiones o cómo se maneja el Fondo.

Tocar el Fondo de Garantías siempre genera desconfianza, pero yo creo mucho en Massa, valoro mucho la actitud que tuvo de dejar su lado de confort en la presidencia de la Cámara de Diputados, a la cual renunció y no se tomó licencia, y asumir un Ministerio en un contexto donde la economía estaba destruida, había que hacerle frente al FMI, un montón de créditos internacionales que tenía y a la inflación que es el peor flagelo que tenemos en nuestro país.

Dicho esto, quizá en mi forma de ser por una cuestión lógica de desconfianza no tocaría el Fondo de Garantías, pero de todos modos creo que no hay una venta como se hizo en otra gestión que se vendieron acciones y las más importantes para un caso determinado que era el pago de la reparación histórica, pero no cumplieron con lo que decía la ley, ya que algunas estaban en litigio o en quiebra, y vendieron las más importantes y se desvalorizó el Fondo.

Es obvio que, con el canje de bonos, tenemos miedo, porque no se están vendiendo acciones, sino que se están canjeando bonos, que es diferente. Las acciones es lo mas importante que tiene el Fondo de Garantías de Sustentabilidad. Se compran bonos, que están baratos, y lo que nos choca es decir 'se están canjeando bonos en dólares por pesos y se sabe que el peso no vale nada', pero quienes son economistas y están al frente del Ministerio de Economía dicen que con esto se ganarán dos mil millones de dólares.

Lo que si vi acertado es que pidan un dictamen a la UBA para generar confianza. Precisamente los especialistas economistas no son afines al Gobierno, esto también me genera un pensamiento afirmativo, ya que no le están pidiendo a los amigos, se puede obtener un dictamen serio. Si este dictamen de la UBA es positivo, se seguirá adelante con la decisión, de lo contrario se descartará, otra cosa que me genera tranquilidad.

La financiarización de las jubilaciones

¿Cuál es tu propia visión de cómo administraron el Fondo de Garantías la gestiones de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y la actual de Alberto Fernández?

En la administración de Cristina no había tanta inflación y tuvieron buenas inversiones. En la época de Macri se comenzó una inflación muy importante, devaluación de la moneda y se vendieron las acciones de mayor valor a un valor muy bajo para quedar bien con alguien cercano al Gobierno, eso devaluó.

Hay algo que nunca lo trataron en profundidad y es la investigación de un periodista político como Ramón Indart, quien detecta que querían triangular junto con un emir en Qatar la inversión en obra edilicia, obra pública, en Argentina.

El Fondo de Garantías no está habilitado por ley a triangular con el extranjero, todo tiene que ser acá en el país. Recuerdo que esta información llegó a Diputados, recibimos a Indart y yo personalmente mandé notas a la Cancillería, Oficina Anticorrupción y Anses.

En ese momento, estaba muy preocupado Carlos Blaquier, quien me manda a llamar por mis notas presentadas. Estaba muy nervioso, decía que era un pedido de informe y estaba prohibido triangular con una empresa privada de Argentina para que esa empresa, que sí estaba habilitada con Qatar, pueda girar el dinero y éste, que es del Fondo de Garantías, lo iban a invertir en Argentina como algo que prestaba o invertía Qatar.

Este tipo de negociaciones son las que generan desconfianza. Quizá hubiese sido bueno, no sé, pero era contra la ley, porque estaban triangulando. Ahí vimos que el Fondo de Garantías se devaluó. No lo estoy diciendo yo, lo dicen los números.

Conozco esa historia porque Ramón es periodista de Perfil, y lo que estás contando es algo publicado por este medio.

Los otros medios no lo informaron, ustedes si, a través de él, que considero que es un gran periodista de investigación.

Semino: "Los haberes de los jubilados no cubren el 25% de la canasta básica"

Cuando uno dice que el Fondo de Garantías eran 23 mil millones de dólares, después 60 mil millones, luego 30 mil millones y ahora es de 50 mil millones de dólares. ¿Cuánto influye el dólar desdoblado en ésto? Es decir, si uno tiene un dólar único, esos 23 mil, 30 mil o 50 mil no tienen discusión, pero si uno tiene un dólar que vale $200 y otro no oficial que vale $400, queda la duda de que la valorización no es real, sino simplemente que tenemos el cambio desdoblado, y que al cambio oficial esos dólares no los consigue nadie, es decir, si quiero comprar dólares a $200 no puedo.

Pero también se recuperó dinero efectivo que no se tenía en el Fondo de Garantías.

¿Lo que vos decís es que, independientemente de la cotización en dólare,s la administración del Fondo de Garantías en el actual Gobierno fue mejor que en el anterior?

Si. No digo que hayan hecho grandes inversiones o que se haya ganado mucho, quizás este desdoblamiento de los dólares hace que figuren más, el tema es que no perdieron.

El tema es no perder, esto es lo importante. no seguir perdiendo ese Fondo de Garantías. Insisto, deseo que nunca nuestro país entre en cesación de pagos, ese Fondo tiene que crecer cada vez más.

Yo habia planteado, en su momento, la creación de un banco de Previsión Social que actúe con total independencia, algo que no se llevó adelante.

Esto tiene que tener una administración independiente y auditada, que se hagan inversiones y que actúe como otro banco, como el de previsión que hay en Uruguay.

Acá se trata de que el Fondo no pierda, porquees la plata de los trabajadores y de los jubilados. Por eso digo que celebro que Sergio Massa haya pedido el dictamen de la UBA, porque nos dejará más tranquilos a todos, porque siempre se genera esa desconfianza cuando tocan algo del Fondo de Garantías para pagar otras cosas o se utiliza para el pago de otros beneficios que no sean a jubilados.

Deseo que se ganen esos dos mil millones que se dicen que se van a ganar, y, como se dice, que la mitad vaya para proyectos productivos y la otra mitad para darle créditos a los jubilados. Le diría al Gobierno que utilice ese beneficio para recomponer los haberes. Ese 20% que se perdió por los aumentos que se dieron por decreto que se dieron en 2020.

Me encantaría que directamente esa ganancia vaya destinada para los jubilados, pero no estoy en el Gobierno, nunca estuve en lugares decisión y poco puedo hacer más que sugerir.

