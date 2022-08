El fiscal del Juicio a las Juntas, Luis Moreno Ocampo, dialogó en Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 y Net TV) y aseguró que no hay discusión política de "cómo manejamos mejor las contrataciones de obras públicas". Por otro lado, manifestó que el juicio de vialidad "se está llevando de forma razonable" y, por último, aseveró que "me parece muy bien lo que está haciendo el fiscal Luciani, está haciendo su trabajo".

¿Dónde te encontrás en este preciso momento?

Estoy en mi casa, en Malibú en donde vivo hace dos años. Haciendo referencia a tu canción que dice "No estoy muerto ni vivo", eso era lo que pasaba en Argentina entre 1983 y 1985. Videla había dicho "Los desaparecidos no existen" y nadie sabía que había pasado. Lo que pasó en el Juicio de las Juntas es mostrar algo que no se sabía.

Hoy, a pesar del momento que atraviesa el país, las instrucciones están funcionando. Hay fiscales y jueces llevando a cabo un juicio en un caso que incluye a la persona con más poder político de la Argentina que está hoy en el poder. En el Juicio de las Juntas juzgábamos a personas que pensamos que dejaban el poder y pensábamos que podía llegar a volver.

La situación de Cristina es un hecho que demuestra que aquí aún es el siglo XXI. Hay que definir dos cosas la responsabilidad individual de los acusados. No sé nada de las acusaciones, así que de eso no puedo opinar. No hay una discusión política de cómo manejamos mejor las contrataciones de obras públicas. Eso me parece que falta en la Argentina de hoy.

¿Vos creés que si este juicio llegara a condena y luego también el que es llamado Juicio de los Cuadernos se generaría algo parecido a lo que fue en Brasil el Lava Jato?

Puede ser, no lo sé. No sé exactamente lo que pasó en Brasil y lo que pasa actualmente con Bolsonaro, pero si sé bastante lo que ocurrió en Italia en los '90 con los manipulite y Berlusconi. Está bien cuando decís cuáles son los procesos políticos que acompañan el judicial y si se está haciendo cargo de transformar la operación real.

Es cierto lo que vos decís que le pasó a Di Pietro, fiscal de manipulite. Lo de Berlusconi parecía un retroceso, ahora la mafia se redujo a la mínima expresión, ¿no?

En Italia lo que pasaba era que de todos los partidos, cuando los fiscales de manipulite hicieron los casos encontraron a los secretarios generales de todos los partidos políticos estaban en metidos en lo mismo.

El tema es que lo que hicimos con el Juicio a las Juntas fue una innovación institucional, que era hacer juicios orales y públicos. Eso no existía, los juicios eran por escrito. Los defensores, que eran todos ex jueces, pensaron que iba a ser lo mismo, que iba a ser escrito e íbamos a estar años. Logramos conseguir pruebas, los jueces hicieron audiencias rápides y fue una bomba atómica que cambió todo.

Hoy, ¿cómo hacemos para tirar una bomba y cambiar la compra de obras públicas? Google tiene un sistema en el que vos lees diario Perfil y al mismo tiempo alguien que lo lee, el sistema de Google, vende tu perfil y ve quién quiere pagar un aviso para Jorge Fontevecchia. Automáticamente, ellos seleccionan las compañías que quieren para el aviso, para gente de tu perfil y, en una milésima de segundo adjudican el anuncio, es una licitación.

Eso es lo que necesitamos, la innovación tecnológica, para aplicarla al sector público. Google hace licitaciones masivas en menos de un segundo. Así garantizamos que no va a haber nada raro. Tenemos que pasar del siglo XIX al siglo XXI. El juicio está bien y nos muestra el problema. Pero la reformación estructural que hace falta no vendrá de los partidos políticos.

¿Decís que primero viene la Justicia, coloca el tema en agenda, penaliza un caso pero ese caso es representativo de algo general y luego la sociedad civil tiene que convertir eso en cambio estructural?

Ese proceso ha cambiado mucho por los medios digitales. Es difícil hacer discusión sobre temas públicos. La Academia no está ayudando a los líderes políticos a incorporar tecnología moderna a la obra pública. Yo estuve en Harvard 6 años y el nicho que se definió allí fue cómo se usa la inteligencia artificial (IA) para el bien público. Pero había algo que ellos no iban a hacer porque eso había que aplicarlo, no solo para Estados Unidos, sino para países como India o Guatemala.

Ni siquiera Harvard está diseñando eso. No hay nadie que esté pensando una solución. Cómo armamos y articulamos un grupo de gente que entienda al sector público y la IA y llevemos el modelo de Google a la obra pública argentina y vamos a ahorrarnos millones de dólares y vamos a hacer que la gente entienda que la obra pública es de todos y que se pueden manejar los fondos públicos de otra forma. Si esperas que haya una discusión, eso no va a pasar.

¿Cuando venís a la Argentina, Luis?

En septiembre saco un libro sobre el Juicio a las Juntas y sale una película sobre eso, así que seguro en septiembre.

Juani Fernández Juvé (JFJ): ¿Tuviste contacto con Santiago Mitre, director de la película Argentina 1985, con Peter Lanzani que se pondrá en tu piel?

Sí, fue raro. Yo hablé mucho con Santiago antes de la película pero nunca vi la película así que no sé como estoy allí.

¿Escuchaste algo del fiscal de este juicio durante estos días a partir de nuestro llamado? ¿Tenés alguna opinión de cómo lo lleva adelante su alegato?

No, vi poco y me parece bien lo que hace. Hay buenas intenciones. Conozco a Beraldi, fue defensor de Cristina y es un tipo inteligente. Hay abogados de los dos lados que van a plantear los argumentos y los jueces tendrán que resolver. Se está llevando de forma razonable. Está pasando algo mágico. En Estados Unidos, a Trump, no lo pudieron juzgar. Cristina, que es la persona con más poder político de la Argentina, está siendo juzgada, eso es impresionante.

