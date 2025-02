Myriam Bregman: "Los senadores corrieron en auxilio de Javier Milei"

En diálogo con La Previa, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), la exdiputada Myriam Bregman acusó al PRO y al peronismo de “salvarle las papas” al presidente Javier Milei y criticó la eliminación de las PASO en la Ciudad de Buenos Aires. “No es para cualquier cosa que Milei quiere más diputados y senadores”, lanzó, y apuntó contra el peronismo porteño: “Por más videítos que hagan a la puerta del subte, va a ser difícil encontrar la oposición del peronismo en CABA este año”.

Myriam Bregman es dirigente del Frente de Izquierda y fue diputada nacional hasta junio pasado. En 2015 fue candidata a vicepresidenta, en 2017 fue legisladora por la Ciudad de Buenos Aires y en 2023 se postuló como presidenta. También fue diputada por la provincia de Buenos Aires. Además, fue letrada de Jorge Julio López, el testigo que desapareció en 2006 tras declarar contra el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz.

Alejandro Gomel: En el Congreso no se pusieron de acuerdo para formar una Comisión Investigadora sobre el escándalo de las criptomonedas. ¿Qué ves de todo esto?

Los senadores corrieron en auxilio de Javier Milei. Investigar es lo mínimo y elemental que se puede hacer en un escándalo tan grave que involucra al Presidente. Se habla en todo el mundo de esto, porque no es que se habla solo en Argentina de lo que pasó con el presidente Javier Milei, pero el Congreso tiene la cara de decir, como lo dijo también Mauricio Macri, que lo investigue la justicia. El Congreso tiene esas facultades y tiene esa obligación, porque allí están representadas las fuerzas políticas.

Nosotros, apenas pasó esto, hicimos una presentación los diputados Cristian Castillo, Alejandro Vilca y Nicolás del Caño, donde exigimos que el Presidente se presente en el Congreso y que esto sea transmitido para que la población vea qué explicaciones tiene para dar también. Sus explicaciones, ante la gravedad del caso, no pueden ser la entrevista que le haga un periodista más o menos amigo. El problema es que él no puede elegir un ámbito amigable donde se le permita interrumpir, donde un asesor se acerque y le diga que no puede decir algo. Eso no es una explicación, eso es un escenario armado. Entonces, el Congreso tiene una responsabilidad, y lo que vimos el otro día es grave por partida doble. De un lado dijeron que no iban a investigar y del otro siguen discutiendo como que acá no ha pasado nada. Incluso modificaron el régimen electoral argentino, que era lo que pedía Javier Milei, como si nada. Me parece que es gravísimo lo que se vio.

Elizabeth Peger: ¿Qué interpretas que puede generar todo este escándalo en cuanto a la figura de Milei y su nivel de adhesión?

Me parece que es un punto de inflexión, claramente. El Presidente fue golpeado en una línea donde él era muy fuerte, porque se mostraba como una persona que sabía de economía, que iba de frente, que no le importaba nada. Aparece, además, muy involucrado en todos los funcionamientos de la casta, la casta que hundió nuestro país, como es la casta que hace negocios y bicicleta financiera, al menos desde el gobierno de facto de la dictadura militar hasta acá. Milei aparece nuevamente involucrado en ese tipo de negociados abiertamente. No porque antes no los hubiese, no porque el acuerdo con el FMI no sea también una estafa, sino porque aquí es a cielo abierto. Se vio claramente cómo se favorece a un grupo que hace juegos económicos contra personas que entraron creyendo que podían hacer esa inversión porque el presidente de un país la recomendaba.

Creo que hay que ver la película: el gobierno ha sufrido un golpe muy fuerte. Yo creo que la declinación de Milei ya es inevitable después de esto, pero lo que no podemos saber es con qué tiempo y con qué ritmo se va a desarrollar esa crisis. Después uno tiene que apostar por si quiere que sean los trabajadores, las mujeres, la juventud, los jubilado y las jubiladas, que vienen pagando el costo de este plan económico, los que derroten el plan de Milei o si se pone a salvarle las papas a Milei, que es lo que venimos viendo del PRO y también del peronismo, que le vota las reformas que necesita para conseguir más diputados y senadores, o como la CGT, que está completamente ausente ante esta crisis. Creo que hay una tensión entre esos dos sectores. Yo claramente sé de qué lado ponerme.

EP: En ese sentido, parece que estaban todos de acuerdo en que no hubiera más PASO…

Claro, porque te lo presentan primero como un problema de costos, y es muy grave decir que votar es costoso, porque si votar es costoso, ¿a dónde te lleva ese razonamiento? Es raro. Mi cuestionamiento a las PASO es porque tenían un piso proscriptivo, pero el razonamiento de fondo con el cual justifican es que el poder lo tiene la billetera. Entonces, Milei, en otro funcionamiento de casta clásico, dice: "Yo tengo la billetera, yo no quiero PASO, yo quiero, a través de tener el manejo de medios amigos, poder controlar y tener ingresos". Hay que ver si incluso esta estafa no estaba relacionada con la posibilidad de conseguir unos fonditos extras, sería muy bueno que se investigue. Es para conseguir más diputados y más senadores que voten sus leyes contra el pueblo, contra las mujeres, contra los que trabajan, contra los jubilados.

No es para cualquier cosa que Milei quiere más diputados y senadores. Ya vimos cuál es este año el plan de gobierno de Javier Milei. Le votan la reforma que quiere él para que logre eso, y acá creo que hay unas complicidades enormes. Por si quedaba alguna duda, a los pocos días se reúne la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y el peronismo, en forma unánime, y le votan de nuevo a Jorge Macri, el que maneja la billetera en la Ciudad de Buenos Aires, lo mismo. Bueno, es escandaloso lo que está pasando en la dirigencia política tradicional. Dicen que eliminan las PASO o suspenden las PASO porque son costosas y después desdoblan, con lo cual hacen otra elección más. No tiene ni pies ni cabeza lo que están diciendo, más que sus propias internas políticas guiando el accionar.

Claudio Mardones: Hace un poquitito escribió en redes: "Milei tiene más jefes que perros". El portavoz Manuel Adorni, contestó: "Miriam 2%". Algunos dijeron que esto es un precalentamiento de parte de la discusión que se va a venir en la Ciudad de Buenos Aires, especialmente con elecciones desdobladas, sin PASO en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué escenario estás viendo, especialmente con La Libertad Avanza, que parece que va a jugar a Manuel Adorni como candidato? ¿Qué vas a hacer este año en este escenario electoral?

Empiezo por lo último. Eso lo tenemos que decidir aún en el Frente de Izquierda. Mi compañero Nicolás del Caño está en Entre Ríos acompañando a los trabajadores de Granja Tres Arroyos, y a mí me habrán visto el miércoles con los jubilados. Estamos en una situación donde nos parece un poco obscena la rosca que están haciendo. No porque no demos las discusiones que hay que dar, pero no para sostener a Milei. Ayer lo tuve discutiendo todo el día a Martín Tetaz, corriendo en auxilio de los millonarios, como les gusta hacer, viste. Estuvieron defendiendo a Galperín todo el día, y me contestaba con argumentos un poco raro, porque separan el sistema impositivo, del sistema social en el que vivimos. No podés discutir en un país que tiene una pobreza extrema como Argentina si le das beneficio a los más millonarios separado de eso.

Te podría analizar desde muchos lugares lo que me decían, pero es evidente que sí están tratando de adelantar un debate o precalentando. Yo he sido muy dura con ellos en los debates, más allá de los resultados electorales, porque me parece que se están quedando con una foto vieja y parcial. Yo fui elegida diputada por la Ciudad de Buenos Aires después de 20 años que la izquierda no lograba, así que no es tan lineal lo que dicen.

CM: En un escenario en donde parece que La Libertad Avanza ha elegido al PRO de la Ciudad de Buenos Aires como su principal antagonista, ¿qué lugar queda para esa expresión que te llevó a la Cámara de Diputados de la Nación, teniendo en cuenta que el peronismo está viendo la posibilidad de crecer como una tercera fuerza?

Lo del peronismo lo veo muy difícil, porque si este peronismo vota lo que quiere Milei y lo que quiere Jorge Macri, les va a costar. Por más videítos que hagan a la puerta del subte, va a ser difícil encontrar la oposición del peronismo en CABA este año. ¿Dónde los viste en todo este año? Yo los vi en los medios y en las redes, picantísimos, pero los hemos visto bastante poco. La izquierda estuvo en la calle, la izquierda estuvo acompañando todas las peleas en esta Ciudad, siendo una oposición en serio. Pocas veces vi tanta pasividad por parte del peronismo.

Cuando empiezan las elecciones, como vimos en la declaración de Axel Kicillof, les encanta poner un montón de CGT, un montón de CTA y un montón de sindicatos que los apoyan. Si incluyen todo eso, ¿por qué no lo pusiste en movimiento para frenar los planes de Milei y de Macri? Los costos los paga el pueblo, no lo pagan ellos. Para una declaración tenés un peso enorme, y cuando llega el momento de frenar en serio las consecuencias, las pagan los sectores populares y toda la población, no aparecen. Es medio raro el juego. Los debates que se vienen me parecen interesantísimos, y no te estoy hablando de voto. Hablo de repensar una lógica donde nos habían dicho que la derecha avanzaba sin más, donde el peronismo optó por dejarla hacer. Que a mí que no me vengan con el cuentito de Napoleón, a la derecha se le enfrenta, con esto de que "no la voy a interrumpir mientras se equivoca". Vos podés no interrumpirla, pero el que no llega a fin de mes, no llega a fin de mes.

CM: ¿El peronismo se está desdibujando en este escenario?

Claro. Además, la Ley de Alquileres se suspendió y nadie dijo nada, mientras que el DNU 70 sigue en pie. El costo de los alquileres es carísimo y no se puede pagar ni en la Ciudad de Buenos Aires ni en ningún lugar del país. Creo que hay muchas cosas que discutir de su estrategia. Veníamos hablando de que la derecha captaba el voto juvenil, pero me parece que, a la luz de los acontecimientos internacionales, más de uno se va a poner a pensar si la juventud ya no se empieza a dar cuenta que no es por ahí el camino y que hay otro camino más solidario y más colectivo, que es el que propone la izquierda. Es pensar de verdad en que las consecuencias de la crisis que vive el capitalismo mundial, que vive nuestro país, no se ha pagado por los trabajadores y por los sectores populares.

AG: Pero ayer, en las elecciones de Alemania, nuevamente hubo un crecimiento de la ultraderecha. ¿Te preocupa lo que está pasando en ese sentido?

Eso es lo que venía pasando. Eso es un problema, es un fenómeno que me preocupa como nos venía preocupando el giro que hay en la juventud. Es muy pronto, fueron ayer las elecciones, pero empecemos a mirar que hay una juventud que se viene despertando en el mundo y que tal vez en Argentina podemos estar yendo hacia ese lugar. Va un año de experiencia con este gobierno, y si yo te pregunto qué ganó un joven o una joven con el gobierno de Milei, va a ser muy difícil que me puedas decir algo. Les prometieron que si cambiaban las leyes laborales iba a haber más trabajo, que si cambiaban las leyes laborales iba a haber más trabajo registrado. Nada de eso pasó. Yo se lo dije a Milei en el debate presidencial, pero yo hablaba contra algo que no había ocurrido todavía.

AG: ¿A qué te referís con esto del cambio en la juventud?

La izquierda ganó en Berlín, y el voto juvenil se volcó claramente hacia la izquierda según los primeros resultados, cuando nos decían que la rebeldía se volvió de derecha. El voto de la ultraderecha, que sale segunda después del partido de Merkel, que fue el ganador, aunque en una elección muy fragmentada, es un voto más envejecido y más masculino.

EP: Pero ese fenómeno en la Argentina todavía nos está observando de esa manera…

Creo que hay que mirar la evolución en Argentina. Todos nos muestran como que acá en Argentina es un fenómeno particular, y lo quiero ver. Estamos recién en el comienzo de una crisis muy profunda. Yo sé que todos quieren pasar de tema, pero yo no creo que pueda pasar rapidito el tema. Fíjate en las medidas que se toman en la causa judicial, como los pedidos de informe. Si cualquiera de ustedes hubiese hecho la estafa, no se hubiera pedido un informe, hubiesen tomado medidas mucho más directas con los dispositivos o con sus viviendas. Están todos viendo cómo administran la crisis en la cual se metió el propio Presidente, pero me parece que la crisis recién empieza. Hay una tensión entre los que lo quieren salvar, los que quieren dejar que siga hundiéndose solito y los sectores populares. Si los trabajadores y las trabajadoras no intervienen en forma definitiva y con fuerza, van a ser ellos los que le intenten cargar las consecuencias del programa económico y político de Javier Milei.

