Nicolás Mayoraz: “La Libertad Avanza puede ganar Rosario en un escenario de tercios”

En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el diputado nacional Nicolás Mayoraz analizó el clima político en el Congreso, el desempeño del jefe de Gabinete Manuel Adorni y el escenario electoral en Santa Fe.

Nicolás Mayoraz es abogado egresado de la Universidad Nacional de Rosario, especializado en derecho constitucional y administrativo. Es diputado nacional por Santa Fe por La Libertad Avanza y preside la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Cómo evalúa que transitó hasta ahora la exposición de Manuel Adorni, jefe de Gabinete.

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Mi balance es muy positivo. Es decir, contra todos los pronósticos y todo lo que se decía y se especulaba, el jefe de Gabinete vino, expuso.

Desde el bloque oficialista acompañamos y la decisión firme, como fue desde un principio, es que se cumpla con este mecanismo que establece la Constitución y estamos trabajando en el recinto para eso, para que haya calma y para que haya la posibilidad de que todos los bloques puedan exponer sus posiciones, plantear sus preguntas y que el jefe de Gabinete pueda responder.

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Y en lo que va hasta ahora, Nicolás, a ver si lo entiendo bien, superó sus expectativas más positivas.

Sí, claro que sí. A ver, las expectativas nuestras estaban puestas en ver qué planteo iba a hacer la oposición, en el sentido de si iba a respetar los mecanismos institucionales o si iba a plantear algún tipo de situación, como a veces hacen, de que la sesión se pudra.

Y lo que vimos hasta ahora es, salvo algunos exabruptos de algunos, ha sido todo dentro de los canales normales. Así que esperamos que continúe así en lo que queda de la jornada, que todavía queda bastante, porque quedan todos los bloques para exponer, así que tenemos tranquilamente hasta las cinco o seis de la tarde.

Nicolás, usted estuvo en la otra vez que expuso el anterior jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y, cansado de una maratón larguísima y de preguntas en algunos casos excesivamente incómodas, se paró y se fue. Me gustaría, si así fuera, alguna comparación con el clima de hoy.

Yo estuve en las que estuvo presente la oposición y en las que también la oposición había planteado sabotear de alguna manera la realización de la jornada. Y en esa a la que usted se refiere, sí, realmente creo que le incomodaban algunas respuestas al kirchnerismo y por eso intentó que no le servía la foto de que todo se realizara con normal tranquilidad.

Entonces, cuando le faltaron el respeto al jefe de Gabinete, tratándolo de mentiroso, cuando se suponía que por la trayectoria y el conocimiento que tenía con muchos de los que están ahí el trato iba a ser más respetuoso, él se levantó y se fue.

Porque ya había cumplido con la parte importante, que era la presentación del informe, tanto escrito como oral. Y lo que se dejó en ese momento es la opción que tiene el reglamento de que las preguntas que no fueron respondidas se pueden responder dentro de los cinco días.

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Hoy venimos transitando un camino donde esperemos que eso no ocurra y que realmente el jefe de Gabinete pueda escuchar a todos y responder las preguntas de todos.

Aprovecho su localía santafesina para hacer una pregunta. Entrevistábamos hace no más de una hora al presidente de la Fundación Libertad, que planteaba que aspiraba a que hubiese una unión entre La Libertad Avanza y el espacio de Pullaro, y advertía sobre el riesgo de que en Rosario gane un candidato de izquierda extrema. Me gustaría su reflexión: si comparte esa visión y si cree posible un acuerdo electoral para 2027.

Yo no tengo expectativas de que haya acuerdos con Maximiliano Pullaro para el 2027. Tiene un frente electoral variopinto y heterogéneo que, para mí, ha sido una estafa electoral en los últimos años. Porque lleva candidatos que piensan diametralmente opuesto. Entonces, cuando una persona vota esa lista, no sabe si está votando a la izquierda socialista o a quienes defienden la producción o el campo.

Eso es lo que ha venido pasando. No comulgan con las ideas de la libertad.

Y en relación a la preocupación sobre Rosario, nosotros no lo vemos como una preocupación; al contrario, creemos que es una oportunidad. Que en ese panorama de tres tercios que se pueda dar, La Libertad Avanza puede presentar un candidato competitivo y que pueda ganar la ciudad después de más de 30 años de manejo socialista, que ha llevado a una ciudad que debería ser potencia al lugar donde está hasta ahora. Entonces, para nosotros es todo lo contrario: una gran oportunidad para La Libertad Avanza.

Y en ese sentido, la negativa a un acuerdo con Pullaro, ¿es trasladable también a un eventual acuerdo con el PRO y con Mauricio Macri, teniendo en cuenta que Pullaro integró Juntos por el Cambio en las elecciones de 2023? ¿Usted cree que ahí hay una diferencia sustancial?

Claro que sí es distinto. Uno fue presidente y ha apoyado las medidas del gobierno nacional, el gobernador no lo ha hecho. Entonces ahí tiene una primera distinción.

La segunda distinción es que cada distrito tiene sus características. No es lo mismo la provincia de Santa Fe que la provincia de Mendoza, la provincia de Córdoba o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Entonces creo que en cada distrito se debe analizar. Por lo pronto, lo que podemos decir es que aquí en el Congreso la relación que tenemos con el PRO es óptima y trabajamos en conjunto muchísimos proyectos.

Hoy el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encargó de resaltar justamente ese apoyo, que ha sido el que ha permitido que sacáramos leyes como la de modernización laboral, la ley de glaciares, la baja de imputabilidad, leyes que sin el apoyo del PRO no hubieran salido.

Entonces eso son dos niveles o dos planos de análisis distintos. Pullaro es una cosa en la provincia de Santa Fe, y los diputados de Pullaro acá votan en contra la mitad de las cosas, la mitad de sus legisladores votan en contra de las propuestas del gobierno nacional.

Entonces es distinto el caso y cada provincia es distinta. Es decir, los diputados nacionales del PRO por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires votan a favor de los proyectos del gobierno y los de otras provincias también. Entonces ese es el distingo que hay que hacer en el análisis.