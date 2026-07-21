La CGT vuelve a marchar este miércoles para rechazar el plan económico del Gobierno

En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el cotitular de la CGT Octavio Argüello ratificó la continuidad del plan de lucha de la central obrera y aseguró que "venimos dando continuidad al plan de lucha desde que asumió este Gobierno". Además, afirmó que el objetivo es "defender los derechos y el bienestar de los trabajadores" y cuestionó las políticas del Gobierno, al denunciar un "industricidio".

Octavio Argüello es un dirigente sindical de la rama de camioneros que se desempeña como cotitular integrante del triunvirato de la Confederación General del Trabajo para el período 2025-2029. Cuenta con experiencia en el ámbito parlamentario, habiendo sido diputado en la provincia de Buenos Aires entre 2003 y 2007 y, posteriormente, diputado nacional por la misma provincia, bajo la lista del Frente para la Victoria, entre 2007 y 2011.

—Podríamos decir que la CGT y el Frente Sindical vuelven a salir a la calle después del Mundial para transmitirle al Gobierno un plan de lucha. ¿Me gustaría que nos explicara cuál es el mensaje que pretenden transmitir?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

—Sí, venimos dando continuidad al plan de lucha que se inició apenas asumió este Gobierno. No solamente vienen estas medidas que vamos a realizar, sino, bueno, 16 marchas, cuatro paros nacionales. Ahora seguiremos con esto. El día de mañana vamos a marchar junto a los jubilados, acompañando la marcha del 7 de agosto, Paz, Pan y Trabajo. Así varios hechos. Obviamente seguimos rechazando la reforma laboral y todas las cosas que están pasando. El industricidio. La situación que hace este Gobierno hacia los trabajadores y hacia la sociedad en su conjunto.

—¿Es correcto decir que dentro de la CGT existen diferentes visiones sobre la intensidad del reclamo? Sectores que podríamos decir más dialoguistas, sectores que son más confrontativos. Cuéntenos cómo se logra, dentro de la CGT, aunar las distintas visiones.

—Esto se ha logrado junto a las dos CTA, a los movimientos sociales y la CGT, encabezando la CGT esta mesa con los compañeros para empezar a plantear este enfrentamiento, la continuidad de lucha que le vengo planteando contra el modelo que plantea el Gobierno nacional. Dentro de donde hay muchas vertientes, hay diferencias, pero creo que después hay una decisión en conjunto de que tenemos un solo objetivo, que es defender los derechos y el bienestar de los trabajadores.

Caen las jubilaciones: cómo impacta la destrucción de unos 255 mil empleos registrados en empresas privadas

—¿Cómo se interliga, cómo se hila, cómo se construye desde esto en relación con el Partido Justicialista y con el candidato que vaya a surgir del peronismo? La propia relación de usted y de ustedes con Axel Kicillof.

— Nosotros venimos conversando con todos los sectores políticos, tratando de lograr que haya una unidad de concepción y, después, de acción. Pero es un trabajo en el que estamos tratando de sumar. Después hay una decisión política que también la tiene que tomar el sector político, de poder lograr esto y que realmente haya un proyecto, no un candidato, sino un proyecto que pueda volver a llevar la confianza a la sociedad para que pueda volver a votar algo distinto que no sea este Gobierno que hoy nos está gobernando.

—La revista Noticias publicó este viernes una nota respecto de cierta decadencia; la llamaba "la decadencia del clan Moyano". Usted es de Camioneros y la pregunta le cabe. ¿Hay un proceso generacional, etario, de cierta obsolescencia de determinados dirigentes pasado cierto tiempo? ¿Hay un vacío? ¿Cómo se vive el eclipse del mayor de los Moyano dentro de Camioneros?

—No, yo creo que esto no es real. Se ha logrado en estos tiempos, una conquista hacia los trabajadores, como en la rama de abogados y en otras actividades, también dentro del margen de la posibilidad que hay con todo este retraso laboral que hubo en la ley. Pero seguimos discutiendo y peleando, tanto en el sector paritario como en defensa de los derechos y el bienestar de los trabajadores. Esto no veo que sea de esa manera. Los gremios están pasando un momento complicado. Es un momento no fácil para todo el movimiento obrero en su conjunto. Por eso estamos en este plan de lucha.

—¿Sabe a qué me refería? Usted mismo representa una generación distinta. Hay muchos de los grandes sindicalistas de la Argentina que son personas que orillan los 80 años. Por eso le preguntaba cómo se elabora, cómo se genera, se digiere el vacío que produce el proceso de alejamiento, yo diría biológico, de una cantidad de líderes.

—Tiene que haber un trabajo generacional que se va a ir dando a su tiempo y que, debidamente, es como corresponde. Pero esto sucede en la vida misma. Esto no significa que hoy haya una crisis ni todo lo que plantean los medios. Obviamente hay una nueva generación que va a surgir, pero por algo lógico. No pasa hoy que esto esté trayendo algún problema.

Un estudio de Bumeran reveló que el 67% de las empresas realizó despidos este año

—Camioneros tiene capilaridad en todo el país. No todos los sindicatos tienen esa misma posibilidad de tener un termómetro nacional. ¿Hay una asimetría entre el crecimiento de los salarios en provincias mineras o provincias energéticas? Los dos ejemplos más paradigmáticos: Neuquén y San Juan. ¿Puede estar agregándose a otras provincias? ¿Se percibe algo diferente? ¿Un país o dos países, podríamos decirlo, con el sector del conurbano deteriorándose y determinados sectores de la Argentina con crecimiento, o no?

—Sí, claramente se está apostando a lo que es la energía, tanto el petróleo como la energía. Pero esto está demostrado que no nos está dando más trabajo. Creo que ya en el sector petrolero hay más de 22.000 despidos. Porque no es el hecho, nada más, del crecimiento que pueda tener esta provincia, sino cómo eso se genera dando más trabajo. Claro que es importante, porque es un ingreso muy importante para el país. Pero también hay una situación laboral que es distinta, porque mientras esos sectores puedan dar, qué sé yo, 600.000 o 700.000 trabajos, cuando se rompe todo lo que es la manufactura quedan millones y millones de trabajos fuera del sistema.

—¿La minería está incorporando personal? ¿Los salarios son mejores?

—No. No hay una gran incorporación de trabajadores, porque son sectores que no dan tanto trabajo como se piensa. Yo no entiendo cómo plantean que hay un crecimiento del trabajador. Sí que hay caída del trabajador formal, sí, porque hay mucho despido y cierre de empresa. Ahora, que ha crecido la informalidad, no sé cómo toman la informalidad, porque si son informales, ¿cuál es la estadística para decir cómo lo controlan eso? Pero es lo que plantea este Gobierno.

—Está claro que no es igual un empleo formal que uno no formal y, como usted dice, la trazabilidad del empleo informal es simplemente estadística. Nunca tiene el correlato exacto como es en el caso del empleo formal.

RM/fl