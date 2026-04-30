Oscar Zago criticó el proyecto oficialista: "La reforma electoral del Gobierno es una ensalada imposible"

La presentación del informe de gestión del Ejecutivo en el Congreso estuvo marcada por un inusual despliegue del gabinete para respaldar a Manuel Adorni ante los cuestionamientos de la oposición por su patrimonio y el rumbo económico. Ante este escenario, el diputado nacional Óscar Zago advirtió, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), que el oficialismo prioriza el blindaje político sobre los problemas salariales y sentenció que "la reforma electoral del Gobierno es una ensalada imposible".

El dirigente político Oscar Zago cobró mayor relevancia nacional al convertirse en una de las figuras clave de La Libertad Avanza, llegando a desempeñarse como jefe del bloque de diputados nacionales del oficialismo durante los primeros meses de la gestión de Javier Milei. Seguido a una fuerte interna parlamentaria y diferencias con la conducción de la Cámara de Diputados, dejó la jefatura de la bancada para conformar su propio espacio, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), aunque se mantiene como un aliado estratégico del Gobierno.

Tiene esta posibilidad adentro y afuera de haber integrado el sector, el campo político del sector del gobierno nacional y, al mismo tiempo, tener sus disidencias. ¿Cómo vivió lo que se vio ayer en el Congreso?

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Lo que vivimos ayer es algo que no es común, es raro, porque la figura del jefe de Gabinete se creó en el año 1994, donde el jefe de Gabinete iba a venir una vez por mes, o cada tres meses, cada seis meses, a dar un informe de cómo iba el rumbo del gobierno, las expectativas y la problemática.

Y ayer vivimos un escenario distinto, donde el gabinete vino a defender y a darle apoyo al jefe de Gabinete. Cosas raras. Donde el jefe de Gabinete tenía que ocupar el lugar de defensor o de alguien que tiene que explicar el rumbo de los ministros, el rumbo económico, el rumbo del Ministerio de Salud; es decir, dar un panorama de cómo estamos, dónde nos encontramos y para dónde vamos.

Y ayer fue al revés: el Poder Ejecutivo viniendo a darle apoyo al jefe de Gabinete porque está hace 50 días con turbulencias en su propia persona.

La mantención del ministro coordinador, como le gusta decir ahora al cargo de jefe de Gabinete en este deseo de modificar todo el valor de las palabras, ¿es demostración de debilidad o de fortaleza? El hecho de que se aferren a mantenerlo, usted con su experiencia, ¿qué sensación le transmite?

La sensación es que tienen un grave problema interno, no lo pueden resolver y lo peor de todo es que terminan resolviendo ese problema en el Congreso de la Nación, donde hay distintos bloques: algunos oficialistas, otros más dialoguistas y otros opositores.

Y la verdad es que a la sociedad en su conjunto, representada por el Congreso, no le interesa eso. Le interesa resolver sus problemas del día a día. Y a muchos no les interesa, porque a mí ya no me interesan los problemas personales. Eso se dirimirá en la Justicia, se resolverá por un lado, para bien o para mal.

Pero a mí lo que me interesa es el rumbo político, la cuestión económica. Hemos perdido entre un 10 y un 20%, según la rama que le toque a un asalariado. Los colectiveros perdieron un poco más, el empleado estatal entre el 12 y el 15%, y otros privados habrán perdido el 20%.

Y esos son los problemas que quiere escuchar la sociedad: cómo los vamos a resolver. Y tenés un jefe de Gabinete que tiene que venir a explicar el rumbo, cómo fueron los últimos seis meses, el comienzo de este cuatrimestre y cómo va a ser el próximo, y cómo va a terminar el año.

Y no: la mayoría de las preguntas terminan siendo por sus problemas personales. Si bien él dijo que en su vida personal no iba a contestar nada, no se da cuenta de que es el jefe de ministros, que es una persona pública y que tiene que responder como tal. No es un empresario privado.

Eso lo puede hacer si no es funcionario, pero él es funcionario público. Le guste o no, tiene que contestar como funcionario público. Si bien algunas preguntas, quizás no las pueda responder porque al tener problemas judiciales se podría perjudicar en la contestación, está bien. Pero después no puede evitar que un diputado le pregunte por su situación y por qué no renuncia. Es inevitable.

¿Cuál es el futuro de La Libertad Avanza? ¿Cómo imagina el avance de esa estructura partidaria con estas dificultades en las internas y además en los resultados?

Es un problema, porque la verdad es que ayer todo el gabinete y muchos funcionarios estuvieron no menos de dos horas desde que inició el proceso, a las 10:30 de la mañana, cuando ingresó al recinto el jefe de Gabinete, hasta después del mediodía en el Congreso de la Nación.

Había muchos funcionarios, estaban casi todos los ministros, había senadores. Digo: no funcionó el gobierno. Es un problema. Creo que tienen que darse cuenta de que están a cargo de un país, de un Poder Ejecutivo que necesita resultados y que hay temas que tratar que urgen.

Porque si bien tenés un problema inflacionario y no querés que se te escape la inflación, también tenés un problema de gestión porque no podés contemplar lo que pasa en distintos ministerios y te ponés a frenar, por dar un ejemplo simple, los pagos a proveedores. En todo sentido hay pagos a proveedores. Es decir, si vos pagás a un proveedor de una ruta, hay que tener cuidado porque si no mejorás la ruta, un coche puede tener un accidente.

Ahora, si no le pagás a un proveedor en el PAMI y no le puede dar la prótesis para operar a un abuelo, eso no puede esperar. Vos no podés regular todo: en algunos casos sí, en otros no.

Y si no entregan, los proveedores dicen: “No me pagás hace cinco meses porque tenés un problema de caja”. Porque el año pasado mandaron un presupuesto con una proyección del 10% de inflación para 2026 y en el primer trimestre tuviste casi un 10. Tenemos un problema. Claro, no vas a pagar porque no vas a tener caja.

Específicamente en la Ciudad de Buenos Aires, que además es su territorio político, ¿cómo imagina el avance de La Libertad Avanza? ¿Se lo imagina competitivo para 2027? ¿Se lo imagina terminando en un acuerdo con el PRO? ¿Cuál es su visualización?

Primero hay un problema en la Ciudad de Buenos Aires: no están cumpliendo con la cuota que tienen que mandar mes por mes con el goteo, con el tema de la deuda que ya resolvió la Justicia, de la coparticipación.

La Ciudad empieza con un problema de caja. ¿Por qué? Porque si no reconocés el goteo, que es diario, y no reconocés la deuda, también la Ciudad entra en un problema. Yo le pido al jefe de Gobierno que haga un replanteo y que se empiece a preocupar, porque la Ciudad no puede entrar en un colapso de atrasarse con pagos. Entonces, la política la dejamos de lado, pero la solución de los ciudadanos que vivimos en la Ciudad no puede esperar.

Y si después quieren jugar a la interna, ver si van a ir juntos o no, a la ciudadanía no le importa eso. La ciudadanía quiere resolver los problemas. Nuestro país no es Suiza, estamos pasando por situaciones complejas.

Vos vas caminando por las calles de la Ciudad de Buenos Aires: nunca vi tanta gente durmiendo en la calle.

Es un problema y hay que resolverlo de inmediato.

En el momento previo a la exposición de Adorni, cuando en una de las oficinas del Congreso el Presidente, con todo el gabinete, se hizo una foto de apoyo. En el armado de la foto hubo un momento donde Patricia Bullrich quiso colocarse más cerca del presidente Milei, incluso apoyó las manos sobre el escritorio, y en ese momento quien la corre es Karina Milei. Entonces, ¿cómo imagina esa tensión en la interna en la Ciudad de Buenos Aires, con la propia Patricia Bullrich?

Todavía no sabemos si la doctora Bullrich va a ser candidata o no en la Ciudad de Buenos Aires. Seguramente lo definirán en sus internas. No sé cómo vamos a quedar con el tema de las PASO, porque hay una ensalada de reformas: partidos políticos, reforma electoral, ficha limpia. Metieron todo en un mismo proyecto. Yo lo dije: ¿qué tiene que ver ficha limpia con las PASO? A veces meten todo para que no salga nada.

Entonces, no sé cómo van a dirimir la interna. Para nosotros sería maravilloso que el candidato sea el actual jefe de Gabinete. Me parece que la sociedad ya le picó el boleto.

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Si lo quieren poner, vamos a competir tranquilamente. Pero no sé si es el mejor escenario para ellos. Y no quiero meterme más, porque después dicen “metete en tu partido”. Pero mientras sea un plan democrático, bienvenido sea.

MV