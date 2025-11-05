Oscar Zago: “Las leyes de Garrahan, Discapacidad y Universidades tienen que estar en el presupuesto”

Las leyes de Emergencia Pediátrica, Discapacidad y Financiamiento Universitario fueron ejes centrales de debate este año, destacándose la Ley Garrahan, que logró un aumento salarial histórico del 61% para los trabajadores del hospital, retroactivo a octubre, un logro conseguido luego de meses de reclamos gremiales y movilizaciones. A partir de las declaraciones del diputado nacional Oscar Zago en el programa Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), estos proyectos “tienen que estar en el presupuesto” para garantizar su correcta aplicación y financiamiento.

El político argentino Oscar Zago se desempeña actualmente como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, tras haber sido elegido en 2023. Su trayectoria se caracteriza por cambios de partido, su trabajo en la Legislatura de la Ciudad y su perfil empresarial destacado. Además, militó en diversos sectores: comenzó en la Unión Cívica Radical (UCR), luego pasó a Propuesta Republicana (PRO) como legislador porteño entre 2005 y 2013, integró La Libertad Avanza hasta abril de 2024, y actualmente preside el bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).

Después del resultado de las elecciones, donde parece que toda la percepción y el humor social cambió, estoy muy interesado en usted, que tiene la suficiente cercanía y distancia con La Libertad Avanza (LLA). ¿Nos puede dar el mejor balance de lo que sucedió en este cambio de humor en la Argentina y qué significa hacia adelante?

El humor de la sociedad puede haber cambiado por un momento. La Argentina es muy dinámica. En ciertos instantes me sorprendió porque, en elecciones de medio término, los ciudadanos solían elegir algún bloque o representante de partidos más pequeños. La izquierda crecía, algunos sectores de derecha también, mientras peronismo, radicalismo, desarrollismo y socialismo marcaban la cancha. Sin embargo, crecían los sectores de izquierda más reducidos.

Me llamó especialmente la atención la polarización en esta elección de medio término. Pensé que, en provincias como Buenos Aires o Córdoba, se concentraría más el voto en dirigentes que considero valiosos, como Florencio Randazzo en la provincia y Ricardo López Murphy en la ciudad. Incluso en Jujuy, donde un diputado de izquierda tenía representación significativa, terminó perdiendo. La verdad, esta elección sorprendió por su polarización.

Respecto a su comentario sobre las operaciones del gobierno, usted había dicho que eran más numerosas que en un hospital. ¿Cómo afecta esto a la interna del Ejecutivo, que generaba desgobierno y alejamiento de algunos legisladores? ¿Modifica el control renovado del presidente sobre estas tensiones? ¿Continuarán?

No, creo que van a continuar. De hecho, ya están en marcha. Me parece que, hoy, ocurrió un hecho relacionado con las operaciones que mencioné, esas que parecían más numerosas que en un hospital público. No me cabe ninguna duda: el gobierno actuó bien al acusar a la oposición, señalando “operaciones” en todos lados. Hay operaciones del 3%, operaciones internas de grupos que terminan explotando adentro, no afuera. Nadie realizó una investigación a fondo.

Si uno observa las redes, como yo lo hice durante más de cuatro o cinco años perteneciendo a estos grupos, se nota cómo circulan rápidamente las denuncias internas antes de terminar explotando hacia afuera. Acusar a la oposición de llevar a cabo operaciones, en realidad, no correspondía, pero el gobierno lo usó de manera efectiva. Eso generó un efecto equivocado sobre la sociedad argentina, involucrando a personas que no estaban en conflicto interno.

Ayer ocurrió algo curioso. Teníamos un programa sobre el presupuesto, que la Cámara de Diputados votó y que el gobierno había enviado. Lo veníamos trabajando en el Congreso, y habíamos fijado fechas para recibir a los funcionarios. El día 4 debía firmarse el dictamen, y había posibilidad de llamar a sesión el día 12. ¿Por qué llamar a sesión? Algunos medios mal informados y ciertos diputados insistieron en acusarnos de querer atropellar y dejar sin presupuesto al gobierno, algo totalmente falso. Es un proceso que la Cámara de Diputados estableció para la comisión de presupuesto.

El procedimiento es claro: se eleva al Senado, se remite a comisión, se cumple el mismo proceso que en Diputados, y todo debe estar listo antes del 30, cuando finalizan las sesiones ordinarias. No se atropella a nadie ni se incumple ningún reglamento; se respetan la Constitución y las normas internas. Muchos ciudadanos no lo saben.

¿Considera que el presupuesto se aprobará con la actual legislatura o será necesario convocar sesiones extraordinarias a partir del 10 de diciembre?

Ayer se difundieron varias firmas: 20 de Unión, una de la izquierda y seis nuestras, cumpliendo nuestro compromiso. El dictamen debía firmarse el día 4. La Libertad Avanza, con menos integrantes, fue acompañada por el PRO, el radicalismo y algunos sectores de gobernadores, pero la mayoría con disidencia parcial. ¿Por qué? Porque aún no se definieron obras específicas, como reparaciones de puentes, rutas o partidas de la ciudad de Buenos Aires.

Entonces, los otros bloques juntaron 20 firmas para obtener un dictamen de mayoría. El presidente vota doble en caso de empate. Las discusiones, que ya deben comenzar, no se desarrollan afuera; nosotros presentamos nuestro dictamen, incluyendo leyes aprobadas por el Senado como discapacidad, educación o garrajan, que aún no están en funcionamiento. Las incorporamos dentro del presupuesto con condiciones claras. El proyecto mayoritario deberá ahora discutir en PRO, radicalismo y diputados provinciales, definiendo agregados o emergencias.

Cuando calculaba un dólar para diciembre de 2026 en torno a 1.300 y pico, mientras que ya se consolidó en 1.500. ¿No constituye esto otro tema controversial, ya que afecta todos los parámetros del presupuesto?

No soy experto en economía, por lo que no puedo analizar todos los detalles, pero lo que decís es correcto. Cuando se presentó el presupuesto, más precisamente cuando el diputado libertario José Luis Espert, quien estaba a cargo de la comisión hasta que tuvo que renunciar, explicó que lo elaboraron en enero. En ese momento no contaban con las proyecciones actualizadas, por lo que los cálculos estaban desfasados y ellos mismos reconocieron que había errores.

Por eso, seguramente el Ministerio de Economía, la Comisión de Presupuesto y otros organismos deberán hacer correcciones, ya que los valores se calcularon con varios meses de anticipación y no reflejaban la situación actual. Cuando discutimos este punto, nos respondieron que el presupuesto se preparó seis meses antes y que cuando los datos cambiaron ya era demasiado tarde. Esa fue la excusa que dieron al responder nuestras observaciones.

Aprovechando tu experiencia, de haber estado dentro y ahora poder verlo desde afuera, con la perspectiva que eso te brinda sobre La Libertad Avanza, y considerando que ya se conocen algunos de los candidatos electos a partir del 10 de diciembre, ¿cómo imaginas que quedará conformada Diputados?

El diputado Diego Santilli fue elegido por el presidente Javier Milei para reemplazar al saliente Lisandro Catalán y asumirá este lunes por la tarde. Este fin de semana, la noticia sorprendió al anunciarse su designación como ministro del Interior. Tras resultar ganador en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires al frente de la lista de La Libertad Avanza (LLA), Santilli tomará las riendas de la cartera nacional, que tiene como objetivo fortalecer los vínculos con los gobiernos provinciales. Su principal desafío será mantener un diálogo fluido con los gobernadores.

Guillermo Francos no resultó ser un jefe de gabinete eficaz junto a Catalán, cuyo desempeño apenas duró 30 días, tras ser designado como ministro estrella y luego cesado. Por eso, la expectativa es que estas situaciones no se repitan y que se genere más diálogo. Incluso si existen diferencias de opinión, lo importante es discutir los temas que vienen y definir prioridades para el futuro de la República Argentina, manteniendo siempre una perspectiva de expectativa positiva.

