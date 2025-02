Pablo Avelluto: "Milei es un estafador o es un idiota, o las dos cosas"

Luego de la entrevista del presidente Javier Milei en TN, en la que se desligó del caso de la criptomoneda $LIBRA, el exministro de Cultura, Pablo Avelluto, aseguró que el líder libertario “siempre fue un chanta”. Además, criticó la postura del PRO, que ratificó su respaldo al mandatario, y sostuvo que “no queda absolutamente nada de los ideales que aquel proyecto tenía”. “El PRO decidió apoyar un proyecto autoritario, conservador y ultraderechista para intentar sobrevivir”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Pablo Avelluto es periodista, exsecretario de Cultura del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (2018-2019) y exministro de Cultura (2015-2018). Además, fue coordinador general del Sistema de Medios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires en 2014. Actualmente es secretario general de Movimiento al Desarrollo, sector político que orienta el exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

Alejandro Gomel: ¿Cuál es tu reflexión sobre lo que pasó con la entrevista? Esto de ver cómo lo interrumpen y le dicen: “No, esta pregunta no”. El periodista acepta, rehace la pregunta y se edita por parte de Presidencia.

Lo primero que veo es la decadencia de ambos roles, del Presidente y el del periodista. Me ha tocado, en una escala muy inferior, ser entrevistado muchas veces por periodistas con los cuales me unía una relación muy cercana, pero que, sin embargo, a la hora de trabajar como periodistas, lo hacían a cara de perro, de manera profesional y cuidando su credibilidad. A la vez, me ponían a mí, como a cualquier otro entrevistado, en la situación de tener que responder con precisión, a veces incluso con repreguntas. Esto que ayer vimos fue como la frutilla del postre de un proceso de muchos años que otro día titularon en la revista Noticias como “el regreso del periodismo militante”. Es una especie de oxímoron del periodista que trabaja en función de un proyecto político, por adhesión o por otros intereses.

Elizabeth Peger: Me parece que esto es un golpe duro también para el periodismo, en un momento en que el poder lo ha convertido casi en su enemigo y nos hace peor.

Sí, absolutamente. Creo que es un desafío para los verdaderos periodistas reescribir su profesión. Hay que recuperar o construir, en el caso de los más jóvenes, una credibilidad diferente. Antes alcanzaba con llamarse periodista para representar algo, pero hoy ya no. Hoy podría ser una categoría en la que entran los que hacen bien su trabajo y los que hacen propaganda.

A mí me dolió mucho otra cosa. Con la honrosa excepción de dos medios, PERFIL y Página 12, y no sé si hay algún otro, el episodio de la filtración de anoche no aparece en los grandes medios argentinos. Eso me da mucha vergüenza. El periodismo serio, independientemente de la línea ideológica que tenga, de las posiciones de sus directivos, de sus propietarios, incluso las de sus propios periodistas, omitió ese episodio, que ayer fue tan central en esta vida digital que tenemos. Omitirlo y no mencionarlo dice mucho de la conciencia de los que lo omitieron.

Javier Milei y el periodista Jonatan Viale

AG: ¿Cómo queda el Presidente con estos dos golpes seguido? Primero, con todo el tema financiero, y ahora con la otra cuestión que él siempre pone en valor, que es la honestidad. Es como un golpe doble en dos o tres días.

El ciudadano Milei siempre fue un chanta. Basta leer las investigaciones que los buenos periodistas, como Juan González, Alejandro Alfie y tantos otros, han hecho acerca de los plagios en sus libros, que es un mundo que yo conozco. Ya un plagio sería grave, pero aquí estamos hablando de más de 30 plagios a lo largo de todos sus libros. A veces se confunde la idea de qué es un ciudadano común con los atributos con los atributos que ese ciudadano común tiene. Una persona que plagia es una persona que roba, que roba ideas y palabras de otros.

Quedó demostrado que el Presidente no es un genio de la economía. Yo no dudo de los pergaminos de Luis Caputo o de Federico Sturzenegger, pero sí dudo mucho de un señor que dice que tiene un doctorado que es trucho, que dice que tiene un máster que no es un máster y que dice que estudió en lugares donde no estudió. Esto es muy grave en un ciudadano común, y muchísimo más grave en un Presidente de la Nación, que gobierna para los que lo votaron y para los que no lo votamos. Esa dicotomía que él intenta plantear, diciendo que es su cuenta personal y que él es un ciudadano como cualquiera no es así. Y, aun si fuera un ciudadano como cualquiera, estaría mal lo que hace.

AG: El PRO lanzó un comunicado donde habla del entorno del Presidente. ¿Sería el momento de tener una posición más firme con respecto a lo que hace el Gobierno?

Ese momento ocurrió hace más de un año, y el PRO lo dejó pasar. El momento de mostrar las diferencias con el autoritarismo y con la ultraderecha fue en la segunda vuelta del año pasado, antes de aquel trágico pacto de Acassuso. Me cuesta hablar del PRO porque es hablar de algo que ya es irrelevante, que no existe más en la política argentina. No queda absolutamente nada de los ideales que aquel proyecto tenía, de ser una alternativa republicana, moderna, liberal en serio, alejada de los extremos, pluralista, donde podíamos estar desde personas más o menos conservadoras hasta personas más o menos progresistas. Quedan dirigentes que saltan todos los días a La Libertad Avanza y este zigzagueo político. Hasta para criticarlo es como si necesitaran elogiar a Milei.

Esta contradicción en la que vive el PRO, que decidió apoyar un proyecto autoritario, conservador y ultraderechista, es para intentar sobrevivir, cuando lo único que logró con eso es la pérdida de su identidad. En política, cuando perdés tu identidad, perdés todo. No te queda nada. ¿Para qué alguien va a votar al PRO si existe LLA? Y si alguien quiere votar a la oposición, ¿por qué habría de votar al PRO, que no lo es? Parece más una extensión, una suerte de furgón de cola que ha aprobado todos los proyectos de ley y vetos de Milei.

Lo único que le quedó al PRO es un discurso muy antidemocrático que tiene que ver exclusivamente con el antikirchnerismo. Recordemos que el kirchnerismo ya no gobierna más la Argentina, y lo único de lo que habla el PRO en todos sus mensajes, al igual que Milei, es de lo malo que fue el kirchnerismo. Dejemos la discusión del kirchnerismo, hay que discutir lo que está pasando en el presente. El pasado ya pasó, podemos discutirlo toda la vida, pero lo que está modificando el presente y el futuro de los argentinos es lo que hoy gobierna.

Caso $LIBRA: el PRO no apoya un juicio político contra Milei y cuestionó al kirchnerismo por la "utilización oportunista"

EP: En la entrevista, el Presidente dijo: “Yo no promocioné, difundí”. También comparó el caso con la idea del casino…

Es un chanta. Imagínate que en una conversación alguien te diga: “Yo no promoví, yo difundí”. Es absurdo. Como no puede explicar lo que ocurrió, y como probablemente lo va a tener que terminar explicando en la justicia argentina y en la norteamericana, todas las explicaciones que ha dado hasta ahora carecen de cualquier fundamento, incluida la de “yo no sabía”. Todos lo hemos visto. Milei es un estafador o es un idiota, o las dos cosas. No hay otra cosa en él, son las dos cosas. O fue a propósito, o fue sin querer. Si fue sin querer, es de una irresponsabilidad enorme, y si fue a propósito, es de una irresponsabilidad enorme. Espero que el Presidente, como ya que es como cualquier ciudadano, dé las explicaciones ante la justicia de la Argentina, de los Estados Unidos, y sobre todo ante el Congreso de la Nación. Ha causado daño, no solamente a sí mismo, sino que le ha causado daño a la credibilidad de Argentina.

TV