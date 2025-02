Pablo Carro, diputado nacional UxP: "El Presidente tiene la idea de llevarse todo puesto"

En la Asamblea Legislativa de este sábado por la noche, el presidente Javier Milei dará comienzo a las sesiones ordinarias del Congreso con la ausencia de diputados de distintos bloques. Pablo Carro, de Unión por la Patria, confirmó que su bloque no asistirá al recinto, denunció “una degradación de la institucionalidad política de forma brutal” y cuestionó el papel "hipócrita” de la oposición dialoguista. “Hay una responsabilidad política concreta de aquellos que levantaron la mano o se ausentaron en momentos claves”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3)

Pablo Carro es diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Córdoba y presidente de la comisión de Comunicaciones e Informática.

Restricción a periodistas y fuerte ausencia de legisladores: qué se espera para la Asamblea Legislativa 2025

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alejandro Gomel: ¿El bloque de Unión por la Patria decidió no concurrir mañana a la apertura de sesiones?

El bloque de Unión por la Patria resolvió efectivamente no concurrir mañana por diversas razones. Ya veníamos arrastrando lo que había ocurrido en el inicio de sesiones del año pasado, en el que las cámaras solo tomaban al Presidente o a las figuras del oficialismo, como si el resto no estuviera allí. A eso se agregaron las limitaciones a la participación de la prensa, porque quieren tener todo controlado. Ni te digo la designación de los jueces a la Corte Suprema por decreto, cuando en unos días hay sesiones ordinarias y podría volver a encaminarse por el Senado. Por ese conjunto de razones, no vamos a participar mañana.

Elizabeth Peger: Entiendo que se suma también el planteo del Presidente de reclamar la renuncia del gobernador Axel Kicillof y plantear la posibilidad de la intervención de la provincia de Buenos Aires…

Sí, también. Hay que reconocer la habilidad que tiene el Presidente y su entorno para lanzar bombas de humo que distraigan de los problemas principales que tiene, no solo por la marcha de la economía, que pareciera que nadie habla, ni sobre las tensiones en el dólar, sino sobre todo las denuncias sobre la criptoestafa de la que fue partícipe absolutamente necesario.

Entonces, designa jueces para la Corte, se pone a discutir eso, convierte en sociedad anónima al Banco Nación o a Radio y Televisión Argentina, hace lo propio con la cultura, desregulando las sociedades de gestión de derechos. Ahora lo hace con esta amenaza de intervenir la provincia de Buenos Aires, carancheando con los problemas de seguridad que hay en todo el país, producto centralmente de la brutal crisis económica en la que estamos.

EP: ¿Qué esperan que pueda llegar a ocurrir en la Asamblea Legislativa?

Muchos otros bloques están en una situación similar. Se del bloque Más Democracia solo va a asistir el presidente. De todos modos, no se va a ver porque no lo van a mostrar. Lo que está ocurriendo es una degradación de la institucionalidad política de forma brutal. Ni siquiera logramos constituir una comisión que investigue el "criptogate" en el Senado. Vamos a ver cómo nos va en Diputados, con aprietes fenomenales y compra de votos de manera descarada. Si vos tenés dos senadores que presentan proyectos para crear una comisión investigadora y cuando se sientan en el recinto votan en contra de eso mismo, la verdad es que todo pierde mucha legitimidad.

Hay dos poderes: el legislativo, que no puede limitar los del ejecutivo, y tenemos un poder judicial totalmente colapsado. Diría que estamos en una democracia de bajísimo grado de institucionalidad y el Presidente tiene la idea de llevarse todo puesto.

Javier Milei en la Asamblea Legislativa de apertura de sesiones en 2024

Claudio Mardones: Luego del planteo de la prensa ante las restricciones para la Asamblea Legislativa, la titular del Senado, Victoria Villarruel y el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, ratificaron las restricciones. No habrá acceso para los periodistas parlamentarios, y su lugar estará reservado para invitados. ¿Qué cree que el Gobierno está tratando de ocultar?

Desde el punto de vista democrático, es tremendo. Está claro que, en todo el mundo, para que una democracia funcione medianamente bien, necesitas un sistema de comunicación que sea plural, diverso, que tenga muchos actores, que se escuchen muchas voces, que no haya restricciones para el trabajo de la prensa, y que garantice que si vas a cubrir una protesta en la calle, no termines siendo el destinatario de los gases y las balas de goma. Esto es lo que ha hecho este Gobierno todo este tiempo.

Lo que destacaría es el papel bastante hipócrita de la oposición dialoguista, porque son todas acciones simbólicas. No votan una comisión investigadora, no se hacen cargo de lo que significa la estafa en la que estuvo involucrado el Presidente y hacen cuestionamientos para los medios, pero no se sientan nunca ni para discutir el juicio político, ni para las comisiones investigadoras, ni para derogar el DNU 70, ni para rediscutir las atribuciones especiales que se le dio al presidente en muchas materias. Vemos lo que está haciendo todos los días, y sin embargo le habilitan finalmente que esto ocurra.

Acá hay una responsabilidad política concreta de aquellos que levantaron la mano o se ausentaron en momentos claves y permitieron que el Presidente le recorte a los jubilados, baje el presupuesto universitario, destruya la ciencia y la tecnología, reviente los institutos de cultura y trate de privatizar las empresas nacionales. Todo eso pudo hacerse porque hubo un Congreso que lo permitió. Entonces, todo esto colabora con una mayor degradación de la política y un mayor distanciamiento entre lo que la sociedad necesita y la política.

Hayden Mark Davis habría comenzado a lavar millones de dólares de la estafa $LIBRA

CM: En Diputados, su comisión tuvo actividad esta semana. La comisión de Comunicaciones reunió y escuchó a distintos expertos sobre la criptoestafa. ¿Qué caracterización se lleva después de haber escuchado a los expertos?

Es un mundo bastante difícil de acceder para el común. Estamos hablando de monedas virtuales y de un sector de la economía y de las finanzas muy importante en la Argentina. Hay un sector cripto muy serio que quiere diferenciarse de esto que ocurrió, que mueve más de 90.000 millones de dólares al año. La Argentina es el país de toda Latinoamérica que más instalado está en el tema de criptomonedas. Muchos pibes que trabajan en sus computadoras para el exterior cobran en dólares a través del cambio de criptomonedas.

Dicho esto, lo que los especialistas dijeron es que claramente hay elementos para entender una estafa piramidal de este tipo que tiene dos elementos centrales. El primero es la creación de una moneda con jugadores que tienen información privilegiada, lo que llaman "insiders", que pueden comprar la moneda cuando se lanza a casi nada. El segundo es una figura pública que debe darle idoneidad y legitimidad a esa moneda, que es el papel que jugó Milei como partícipe necesario, supiera o no supiera lo que estaba haciendo. Luego, eso genera muchos compradores que ingresan, y entonces los insiders se retiran y se llevan grandes ganancias. Una estafa clásica. Para la ley norteamericana, esto significa 20 años de prisión.

Además, efectivamente nos demostraron que Milei mintió cuando dijo que había tomado noticia del lanzamiento y decidió difundirlo, cuando en realidad no hay ninguna información en redes entre el momento del lanzamiento y el tuit del presidente. Después, cuando publica el segundo, él mismo dijo que había promocionado algo sin saber lo que significaba.

Lo demás son preguntas como dónde se puede buscar la información que necesitamos, quiénes son esos insiders, de quién es la guita y dónde está. Son preguntas que estos investigadores no pueden dilucidar porque la tecnología blockchain permite seguir muy bien la trazabilidad, pero no la identidad de los jugadores. Pero sí puede la justicia ir a pedir esa información. Entonces, lo que ocurrió fue muy relevante. Ahora lo que toca es que la justicia actúe sobre la base de lo que están diciendo estos muchos expertos.

TV CP