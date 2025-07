Pablo Cervi: "Neuquén fue la provincia más beneficiada por Milei"

“Si hay una provincia favorecida por las políticas, es Neuquén”, aseguró Pablo Cervi, diputado nacional por la Liga del Interior, al destacar el impacto de la Ley Bases y el RIGI en el desarrollo de Vaca Muerta. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), Cervi explicó que “el 30% de la Ley Bases aportaba al cambio del paradigma hidrocarburífero” y respaldó la alianza con el oficialismo: “Entendemos que en este momento hay que bancar, de alguna manera, el cambio que se está haciendo en nuestro país”.

Pablo Servi es diputado nacional por la provincia de Neuquén, en representación de la Liga del Interior, un espacio político integrado por radicales afines al gobierno de Milei, que acaba de integrarse a La Libertad Avanza en una especie de interbloque. Dirige una empresa familiar dedicada a la producción y comercialización de manzanas y peras en el Alto Valle, donde también ejerció como presidente de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI).

Usted junto con otro grupo de radicales, crearon un interbloque que tiene como objetivo “fortalecer la gobernabilidad, impulsar el crecimiento del país y representar a las provincias con una visión verdaderamente federal”. Paralelamente, ayer se reunieron gobernadores de cinco provincias en la Casa de Chubut, también con el mismo objetivo de representar una mirada federal, pero distinta al gobierno, en el que hay radicales, como el gobernador, por ejemplo, de Santa Fe o, en el caso del gobernador de Córdoba, cuya vicegobernadora es radical. ¿Qué puntos en común tienen este interbloque que usted representa, de federalizar la discusión nacional, con este otro que también tiene radicales dentro? ¿Por qué hay radicales tan diferentes y cuáles son las similitudes que, a lo mejor, puedan permitir en un futuro juntarse?

Esto que decías creo que también es fruto de lo que ha pasado en la política. Ha habido un jaqueo por parte de la llegada de Milei y lo que han sido las últimas elecciones. Y creo que, sobre todo, la política tradicional. En el caso mío, vengo del sector privado, y quizás uno mira más la transversalidad de las ideas o de hacia dónde uno cree que tiene que ir el país o el desarrollo económico, más allá de, por ahí, la verticalidad que da un partido que contiene distintas miradas.

El radicalismo históricamente ha sido un partido que ha tenido distintas posturas, pero creo que si hay algo que nos une es la defensa de la institucionalidad, la búsqueda de la transparencia en la administración. Y creo que a futuro seguramente habrá vasos comunicantes, pero entendemos que, en este momento, hay que bancar el cambio que se está haciendo en nuestro país, la posibilidad de que podamos salir adelante, que se encamine el rumbo económico. Y en ese sentido es que, desde el bloque de la Liga del Interior hemos decidido integrar el interbloque, y es, básicamente, hacer todo el apoyo que venimos dando ya hace tiempo al gobierno nacional.

¿Qué cambia el 10 de diciembre? ¿Cómo imagina que va a ser el último tramo del primer período presidencial de Javier Milei, con una nueva conformación del Congreso? ¿Cómo imagina que va a ser el resultado de las elecciones? ¿Si el gobierno va a confirmar su idea de que arrasa o se va a llevar una sorpresa de que no arrasa tanto, o arrasa poco, o no arrasa nada?

Entiendo que va a ser una buena elección. Hay un apoyo importante de la población. Uno lo ve, sobre todo, en los empresarios PyME, inclusive algunos que, por ahí, no la están pasando bien en este momento, que ha habido un ajuste importante en la economía, pero que apuestan a que esto salga adelante. Entiendo que va a ser una buena elección. Es difícil hacer futurología, pero por lo que uno ve y lo que percibe, va a ser una buena elección. Y creo que va a ser, de alguna manera, una segunda etapa y un relanzamiento del gobierno.

Además, también, que se van a ir consolidando logros económicos. Hoy todavía Argentina está muy supeditada, en la economía, a lo que pase en la política. No vemos las turbulencias que hay hasta que no se consolide, de alguna manera, este proceso que se viene dando. Y creo que va a ser importante. Y después, un relanzamiento. Y creo que también, por parte de la sociedad, exigencias ya de otro tipo de cuestiones al presidente y al gobierno. Hasta ahora, la herencia de lo que veníamos, o lo malo que fue el gobierno de Alberto Fernández, entiendo que ha hecho que se apoye fuertemente para tomar ciertas medidas. Pero también entiendo que va a haber otros requerimientos de la sociedad y habrá que estar atentos a eso.

Neuquén es, podríamos decir, el túnel de viento de la Argentina. Es la provincia que más ha crecido, por Vaca Muerta, por todas las posibilidades que tiene energéticas. Al mismo tiempo, nos encontramos con que, por la baja del precio del petróleo y un peso muy fortalecido sobre el dólar, no resulta tan rentable el tema de la explotación de la energía, y hay muchos despidos y reducciones en petroleros y personas dedicadas a la energía. Y, paralelamente, me cuentan que este año en particular, las cajas de cartón con las que se colocan las manzanas y los frutos vinieron todas de Chile, porque eran más baratas las chilenas que las argentinas. Hágame una pintura de cómo está su provincia en términos económicos, con la particularidad de que Neuquén tiene situaciones diferentes del resto del país.

Sí, realmente, si hay una provincia beneficiada por el cambio de política que ha tenido el país, y sobre todo por la legislación como es la Ley Bases, creo que el 30% de la Ley Bases aportaba al cambio del paradigma hidrocarburífero que ha aportado al desarrollo de Neuquén, particularmente de Vaca Muerta, porque permite generar contratos a mediano y largo plazo de exportación tanto de gas como de petróleo. Antes veníamos en un paradigma de autoabastecimiento, que había que privilegiar el autoabastecimiento, entonces no se podían generar contratos de exportación. La Ley Bases permite que se haga eso.

Y también el RIGI ha sido, creo, muy importante, con obras como Vaca Muerta Sur, los proyectos de gas natural licuado para poder exportar, que realmente son obras de infraestructura que están en marcha. Y Vaca Muerta, en el primer semestre, tuvo un desarrollo, habrá tenido récord de producción. Hoy, quizás, más allá de lo que suena, por ahí se para en perforación y en fractura, pero porque también hay una limitante de cómo transportar eso. Hasta que no se hagan nuevos gasoductos y nuevos oleoductos, como los que están en marcha o que se vayan poniendo en marcha, eso se va a frenar un poco.

Y también, como decías, hay una cierta expectativa de las empresas. Ha bajado el precio por ciertas cuestiones internacionales del petróleo que influyen. Pero básicamente, creo que es esto: la necesidad de generar más infraestructura para poder evacuarlo. Pero, como decía, si hay una provincia bendecida o favorecida por las políticas, es Neuquén, que ha aumentado su presupuesto de 2.400 millones de dólares en 2024 a 5.000 millones de dólares. Pero, así y todo, la provincia sigue manteniendo alrededor del 80% del presupuesto en gastos corrientes. No ha crecido proporcionalmente al aumento de los ingresos.

Después, otras actividades, la fruticultura, de la cual provengo, que en porcentaje o en participación es muy baja en Neuquén, pero que está sufriendo también los mayores costos que genera Vaca Muerta, y también la realidad del país. Hay algunos insumos críticos, las cajas de cartón, que estaban el 80% concentradas en CTC-Cor, del grupo Arcor, y que de alguna manera es un costo importante dentro de lo que se decide. Y hoy, la posibilidad de importar ha hecho que, de alguna manera, puedan entrar cajas de otro país, pero también que tengan que adaptarse a los precios internacionales los proveedores locales. Y eso, creo, que es parte de lo que hace que podamos ganar competitividad, que se abra el mercado, que haya alternativas de proveedores, también favorece eso.