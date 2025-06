Orlando Arduh, a favor de un acuerdo con intendentes opositores para las legislativas de este año

El secretario de Cooperación Institucional del Ministerio de Gobierno, Orlando Arduh, auspició un acuerdo electoral con intendentes del radicalismo, el PRO y vecinalistas para los comicios legislativos del próximo 26 de octubre y al respecto apuntó que ese pacto podría ser el prolegómeno de un frente electoral más amplio “del modelo Córdoba con intendentes opositores” para presentarse como un frente que se oponga al presidente Javier Milei.



“El gobernador Martín Llaryora y el ministro de Gobierno Manuel Calvo y yo defendemos la posibilidad de que en 2027 tengamos algún tipo de alianza electoral, no para decir ‘el cordobesismo’, sino para hablar de un “modelo Córdoba” y conformar una alianza electoral”indicó el funcionario de la administración del gobernador Martín Llaryora.



“En eso seguramente vamos a trabajar, estoy convencido de eso. ¿Pero por qué estoy convencido de eso? Porque muchos partidos políticos hacen alianzas con distintas otras fuerzas o distintos dirigentes. Hay varios radicales que hicieron un acuerdo y se asociaron a Luis Juez. Otros se acercaron a Macri y así sucesivamente. Esta es una cuestión de elección de los intendentes”, añadió.

Arduh es radical, luego se sumó a Juntos por el Cambio y en 2023 se sumó al gobierno provincial, donde se incorporó al ministerio de Gobierno para tener a su cargo la relación política con los intendentes, especialmente los de la oposición.

-¿Puede haber un acercamiento del peronismo de Llaryora y Schiaretti con algunos intendentes radicales para conformar un frente electoral de cara a los comicios legislativos de octubre de este año?

-Ojalá que así sea y que tengamos la posibilidad. Hoy por hoy estamos hablando muy temprano, pero si pudiéramos tener la alternativa de este armado del modelo Córdoba, lo podríamos empezar a trabajar dentro de lo que sería un acuerdo para las legislativas nacionales. Estaría muy bueno que lo podamos hacer. En ese sentido, en este tipo de reuniones tratamos de referenciarnos en forma directa con los distintos intendentes y jefes comunales de otras fuerzas políticas y hace que tengamos una relación totalmente distinta. Entonces, estas visitas que son no sólo de gobierno, sino que constituyen una apertura que han tenido los gobernadores e intendentes de otros partidos políticos. Pero también es importante que ellos, siendo del interior del interior, tengan la posibilidad, a través mío, de tener este tipo de relaciones, más que todo directas, con algunas gestiones que se puedan hacer. Hoy por hoy, lo más importante es la gobernabilidad.

-¿Hay obras para los municipios que no se opongan al gobierno provincial?

-Esto significa que nos ayudemos mutuamente, ayuda el gobierno de la provincia, como también los municipios ayudan al gobierno en ese sentido. Por eso yo estoy acá, por eso es bueno que me hayan invitado, porque la verdad que se trata de reuniones de intendentes en las cuales participa el gobierno de la provincia a través mío.

–De esto se desprenden dos cosas: determinados intendentes radicales no creen en este acuerdo con la Provincia tanto en el radicalismo y, a su vez, en el peronismo esto genera ruido, porque algunos jefes municipales se sienten destratados.

-Creo que hay que ser claros. Primero, el gobierno de Llaryora es un gobierno totalmente abierto a todos los municipios y practica el federalismo lo cual significa que es para todos los municipios y comunas del color político que sean. Insisto: la apertura que ha tenido el gobernador no la tiene cualquiera, y realmente se está dando este federalismo. En este sentido, estamos trabajando para que la relación sea directa. No estamos hablando de que si se pasa, si no se pasa. No, cada uno mantiene su identidad política. Hablamos de un acuerdo de gobernabilidad. Pero también el peronismo tiene su diálogo con sus distintos ministerios y con sus distintos funcionarios. Ahora bien, en esto hay que ser claros porque a veces, esto es política y en esto nosotros somos muy republicanos. La gestión pasa por el Ejecutivo provincial y por el Ejecutivo municipal y de las comunas.

El intendente de Villa Dolores, anfitrión

El intendente de Villa Dolores, el vecinalista de origen radical Maximiliano Rivarola fue el organizador del encuentro de funcionarios opositores del interior cordobés. “Creo es importante trabajar en conjunto y hacerlo en momentos difíciles junto al gobierno provincial. Hoy tenemos cerca de 50 intendentes que se han ido sumando de diferentes lugares de la provincia. No todos los intendentes son radicales, algunos que son del PRO, otros vecinalistas”, señaló Rivarola.

“Estamos agradecidos –prosiguió– de esta apertura que le ha dado el gobierno provincial, principalmente a los que no hemos trabajado justamente para el gobernador en una acción electoral. Desde el primer momento en que el gobernador asumió nos abrieron las puertas. Pienso que existe una apertura muy importante que en esta época se valoriza mucho”.