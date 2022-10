El psicólogo y autor de numerosos libros, Pablo Melicchio, analizó el accidente que causó la muerte de Juliana Gómez, la futbolista de 20 años. Su reflexión sobre la venganza, luego de que los padres terminaran golpeando a quien consideraron responsable del hecho, que también falleció en el hospital. Además, explicó cómo sobrellevar la pérdida accidental de un ser querido en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Hay algo de esto que sea pre-humano? ¿Es una consecuencia de la evolución de la sociedad y la cultura?

Está en la cultura, porque entre los animales hay estudios hechos, y tal comportamiento no existe. Es algo del “animal con traje”, como solemos decir. De los humanos y producto de la sociedad. Si ya era muy triste la muerte por accidente, sea por negligencia o no, de la jugadora Juliana Gómez, ahora tenemos que lamentar también lo del conductor.

Creo que esto tiene que ver con el descreimiento que hay de la Justicia, y también con esta furia que seguramente tenían los familiares y ,especialmente el papá de Juliana, que derivó en la resolución más dramática.

Esto remite a la llamada Ley del Talión. Cuando uno analiza el "ojo por ojo, diente por diente", parece una bestialidad. Pero cuando se habla con los especialistas de Filosofía del Derecho, ellos explican que fue un avance en la cultura, porque la furia en el pasado hacía que fuera desproporcionado el cobro frente a una ofensa. ¿Hay una especie de Talión en estos hechos?

Yo estaría más en la línea de Ghandi, que decía que el “ojo por ojo, diente por diente” va a dejar el mundo “lleno de ciegos y personas desdentadas”. Hay que confiar en una justicia que sea más operativa. Es un avance pensar que uno puede llevar esto a los tribunales y que, finalmente, quién comete un delito, pague. Pero hay muchísimo descreimiento social acerca de la efectividad de la justicia.

Más allá del caso particular. Lo problemático, lo peor de esto, es que se está expresando que la resolución de los conflictos pasa por la violencia. Eso creo que es un retroceso, no un avance. Tenemos una sociedad que tiende a responder, ante las afrentas, no mediante las palabras, sino mediante la violencia. Esto genera abusos, maltratos, femicidios, asesinatos.

Freud decía que la literatura había servido, muchas veces, para investigar la condición humana. ¿Podemos decir que esto es una tragedia, un drama donde un hecho desafortunado lleva al otro y finalmente se produce una gran tragedia, con todos dañados?

Sí, podríamos pensar también en tragedias como Edipo o Antígona. De alguna manera, la pregunta ética es qué hago ante la muerte de mi hija. Uno podría tomar partido por la paz. Yo pienso siempre en las Madres de Plaza de Mayo, cuyos hijos fueron asesinados, desaparecidos, torturados, y sus lemas siempre fueron pacíficos. Memoria, Verdad y Justicia. Nunca la violencia.

