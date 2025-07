Para el intendente Javier Martínez, Pergamino se va del PRO para preservar el partido

Javier Martínez, intendente de Pergamino, explicó que decidió despegarse de la alianza electoral del PRO en la provincia de Buenos Aires con La Libertad Avanza y sumarse al espacio Hechos porque el partido libertario ha votado “sistemáticamente” en contra de su gestión. “Se han mimetizado mucho con el kirchnerismo y con el massismo”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Javier Martínez es el intendente de la ciudad bonaerense de Pergamino desde 2015. Lleva ganadas tres elecciones consecutivas desde Cambiemos-PRO. Es abogado de la Universidad Nacional de Rosario y fue presidente del club Douglas Haig, institución del fútbol local que logró dos ascensos bajo su conducción. Gracias al fútbol entró en contacto con Daniel Angelici y Mauricio Macri. En 2023 llegó a las PASO en la lista del precandidato a Horacio Rodríguez Larreta. Anunció que se sumará al espacio Hechos para las elecciones legislativas bonaerenses liderado por los hermanos Manuel Pasaglia y Paula Bustos. Se despega así de la alianza del PRO en la provincia de Buenos Aires con La Libertad Avanza.

Entrevistamos a distintas personas que hicieron a Juntos por el Cambio ganador en la provincia de Buenos Aires y nos encontramos con una especie de big bang. Por un lado, tenemos a Somos Buenos Aires; por otro lado, Potencia; por otro lado, la alianza que usted establece con los partidos vecinales. Usted, en la interna del PRO, fue bajo la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta. Eso lo coloca en una posición de las palomas. Me gustaría tener su propia visión de cómo imagina que se desunió y cuáles son las diferencias entre los distintos sectores de lo que era Juntos por el Cambio. ¿Por qué usted no está en Somos? ¿O por qué Potencia no está en Somos? ¿Qué hay del larretismo en todo esto en la provincia de Buenos Aires?

Hay que ser conscientes de que el gobernador desdobló la elección por primera vez en la historia de la provincia, y eso nos obliga a repensar Pergamino, sabiendo que el 7 de septiembre los pergaminenses van a votar qué ciudad queremos. El gobierno actual de esta ciudad sigue siendo de Juntos por el Cambio. Aunque el intendente es del PRO, hay secretarios radicales, hay secretarios que vienen del peronismo republicano y hay concejales que vienen del ARI. Es un equipo que está bastante interrelacionado. En estas ciudades suelen pasar esas cosas. Los vecinos ya han tomado su simpatía por el equipo, y eso nos ha permitido sortear algunas adversidades electorales. Con la última elección de octubre de 2023, llevamos 10 elecciones ganadas, entre PASO y generales. El equipo está bastante fortalecido.

Para la elección de septiembre hemos tomado la decisión de ir aparte del acuerdo de cúpula que ha hecho el PRO con La Libertad Avanza. Porque ese acuerdo, más allá de la buena intención que pueden haber tenido nuestros referentes provinciales, no lograba preservar el equipo. Mejor dicho, me obligaba a deshacerme de mi equipo, que me acompañó muchos años, y a insertar, obligadamente, a La Libertad Avanza dentro de ese equipo, siendo que hace un año y medio le ganamos a La Libertad Avanza casi por el doble de los votos en esta ciudad. Lo más grave de esto es que La Libertad Avanza en Pergamino ha votado sistemáticamente en contra de la gestión, y se han mimetizado mucho con el kirchnerismo pergaminense, con lo cual han sido tan contra como el kirchnerismo en sí.

Nos sedujo esta idea de demostrar lo que hicimos, demostrar lo que se hace. Con la administración de San Nicolás, siempre hemos tenido una sana competencia en tratar de ser mejores. Nos medimos los parámetros en salud, competimos con la seguridad, competimos sobre qué porcentaje de la ciudad tenemos asfaltado o no. Cuando ellos me propusieron mostrar lo hecho y que, si no nos abusamos de los recursos de los vecinos, podemos hacer obra, tener superávit fiscal, ayudar a la seguridad de la provincia, eso me sedujo. Esa es la explicación de por qué vamos a estar en esta estructura de Hechos en la elección local de septiembre.

Estrevistamos a otra de las esquirlas de Juntos por el Cambio: a Talerico y a Félix Lonigro. Ellos decían que La Libertad Avanza lucha contra el kirchnerismo con más kirchnerismo. Me gustaría alguna reflexión suya respecto de La Libertad Avanza. ¿Cambió su opinión respecto de La Libertad Avanza en estos meses?

Para muestra final, ayer salió en todas las redes que en la segunda sección electoral pusieron un candidato que, hasta hace poco, decía que Kicillof iba a ser el mejor presidente del futuro. Es un señor de apellido Murillo, creo que es abogado y es de Capitán Sarmiento. Se han mimetizado mucho con el kirchnerismo y con el massismo. Puede que, por ahí eso en el conurbano pase desapercibido, pero no en estas ciudades donde todos nos conocemos. El referente libertario de Pergamino, que es el presidente de su bloque en el Concejo Deliberante, viene de ser secretario gremial de UDOCBA. UDOCBA es el gremio docente más combativo, casi trotskista. Nosotros convivimos con eso. Por eso era muy difícil sostener esta alianza en esta ciudad.

Su visión respecto del armado de listas de La Libertad Avanza es, concretamente, que es un caos…

Por lo menos, no comulga con los intereses nuestros, o con nuestra ideología, o con nuestra forma de trabajar acá en la ciudad.

Ni con la propia de La Libertad Avanza.

Sí, por lo menos con lo que se expresa de la política nueva y de dejar la famosa "casta" de lado. Eso no se nota en los territorios. No han logrado incorporar referentes que expresen su sintonía.

La producción me comenta que el año pasado había quienes decían que usted "se había puesto la peluca", como una metáfora de hacerse mileísta. ¿Le cambió la opinión de Milei y de La Libertad Avanza que tenía hace un año y medio y la de hoy?

Al presidente en sí lo considero una persona bien intencionada y que camina por una senda que la entiendo correcta. Después, no comparto sus modos, su formato, el no entender que él es el presidente de 55 millones de argentinos y no de 5 millones, porque no se puede crear un país justo a los empujones y con peleas. Todas esas cosas no las comparto. Puede ser que uno, de a poquito, empiece a entrar en un camino de desilusión, o sin la fortaleza con la que uno quiere ver a un presidente, que tiene que ser un líder de todos, como me toca hacer mí acá en mi ciudad. Un dirigente debe ser un referente del respeto, de la educación. En eso disiento.

¿Qué le diría a Mauricio Macri? ¿Qué le recomendaría hacer a nivel nacional en sus distintas alianzas con La Libertad Avanza?

Seguramente Mauricio tenga mayor claridad que lo que puedo decirle yo. Yo sé que en mi ciudad, que él conoce mucho, debe ser uno de los políticos con mejor imagen. Yo siempre le digo que él piensa que es en Córdoba, pero es en Pergamino donde mejor imagen sostiene. El que conoce mi ciudad sabe que lo que hice lo hice para preservar nuestra identidad, nuestra ciudad. Habrá lugares que serán similares a los nuestros y habrá lugares donde este tipo de interrelación que se propuso en la provincia de Buenos Aires puede fluir con mejor destino.

Voy a proponer una cita no muy adecuada, pero desde el punto de vista funcional sí. Lenin planteaba: “Un paso atrás para dar dos adelante”. Sería algo como comerse el sapo ahora de ir debajo de la sigla de La Libertad Avanza para luego reagruparse y volver a crecer.

Yo creo que nuestro partido tiene mucho para dar. Es un partido liberal, republicano y respetuoso. El PRO está en esta tesitura de querer acompañar a un presidente sin mezquindades. De eso se trata, de acompañarlo pensando que es lo mejor para el país, no pensando que es lo mejor para obtener un cargo. Y estoy seguro de que el expresidente Macri está pensando en ayudarlo y en poner una luz de "stop", como lo que acaba de sacar la Fundación Pensar hace dos o tres días sobre la problemática de la microeconomía. Pergamino es una ciudad con mucho componente agropecuario, agrotecnológico, agroindustrial y textil. Esas dos cosas hoy no están funcionando bien. Hay que tratar de que las cosas empiecen a funcionar en algún momento, y para la gente todo tendrá sus límites.

Claudio Mardones: Pergamino es una de las escalas ineludibles de la campaña, tanto bonaerense como nacional. Vaqueanos como usted en las campañas saben que eso requiere de un despliegue, un compromiso territorial, la presencia de los grandes dirigentes...

Y cumplir. Porque el expresidente vino acá a cumplir ciertas cosas. Recuerden que durante la gestión de Mauricio se hizo la autopista Pilar–Pergamino. Esas son cosas que la población no se olvida.

CM: Por primera vez en más de tres lustros, el PRO no va a estar en el cuarto oscuro. ¿Cómo remontar después de que el PRO desaparezca de la oferta electoral? ¿Implica crear otro partido después de las elecciones del 26 de octubre?

Como PRO, nos ha tocado no estar en algunas otras alternativas, como cuando hemos ido por Juntos o por Cambiemos. Creo que el partido tiene muchos dirigentes valiosos en todo el país, no solamente en la provincia de Buenos Aires. Tiene un jefe de Gobierno y tiene varios gobernadores, por ejemplo. Obviamente que esto es un momento que se está atravesando, donde se quiere acompañar a un presidente. Pero resurgirá de la forma en que tenga que resurgir, siempre levantando los valores de la libertad, de la República. Hay que seguir con esa ilusión de que hay que profundizar el cambio, que para eso vinimos. En este tipo de ciudades como Pergamino o San Nicolás, sí puedo asegurarte de que han cambiado y se han transformado en otro tipo de ciudades. Eso es a lo que apostamos, a seguir trabajando para que ese cambio sea general y que pueda darse en la provincia.

CM: ¿Qué opinión le merece ver a excompañeros del partido, que estuvieron compartiendo campañas, y que ahora son figuras expectantes de una relación muy cercana con La Libertad Avanza? Me refiero a Diego Santilli, Guillermo Montenegro o Diego Valenzuela.

Yo creo que son decisiones muy personales. Pensarán que estar más cerca de la estructura que hoy gobierna les puede favorecer a sus ciudades, a su gente, a sus vecinos. Me supongo que deben tener ese pensamiento, que nosotros acá no lo creemos. Quizás están viviendo alternativas distintas. Yo voy a trabajar para que mi partido siga existiendo. Entré en 2015 acá con la idea de que había que salir del conformismo de nuestras profesiones liberales y entrar en la política, un poco seducido por Mauricio Macri. Mientras pueda sostenerme, voy a estar con los ideales del PRO. Si no, me volveré a la actividad privada.

La producción me comenta que Espert es de Pergamino, y el Concejo Deliberante llevó adelante un proyecto que no prosperó para declararlo persona no grata. ¿Cómo es Espert? ¿Cómo lo ven en Pergamino? ¿Qué pasó que hasta llegaron al punto de querer declararlo persona no grata?

Compartí algunos momentos con él en la campaña de Horacio porque él estaba en esa estructura con Larreta, en la interna con Bullrich. Y no compartí mucho más como vecino porque José Luis hace muchos años que no está en la ciudad. Sí está su familia. Su hermano es productor agropecuario. Pero con José Luis nos vemos muy esporádicamente, así que no tengo mucho para decirte como vecino. Pero tampoco tengo ninguna crítica hacia él. Todo lo contrario.

¿Y como político?

Expresa lo que parecería que hoy la sociedad necesita de algún político. Se expresa con mucha fortaleza y mucha dureza. No es mi forma.

Usted criticaba los modos de Javier Milei, y los de Espert son muy parecidos.

Son similares, y a veces pueden ser un poco peores. No es lo que yo convalido para nada.

