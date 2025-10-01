Los pasos fronterizos integrados de Argentina funcionan a medias y generan demoras

Las áreas de control integradas son los pasos fronterizos de Argentina que deberían unificar los trámites al cruzar de un país a otro. En total son 14, la mayoría ubicadas en el norte del país. Su creación data del año 2000, en el marco del Acuerdo de Recife, oficialmente denominado “Acuerdo para la Facilitación del Comercio”, lo que deja claro que el objetivo principal es agilizar el comercio y el paso fronterizo.

Funcionamiento y objetivos

La idea central de estas áreas es consolidar los controles: en lugar de realizar un control al salir de Argentina y otro al ingresar a Brasil, por ejemplo, se hace uno solo. Esto debería agilizar los trámites y facilitar el comercio. Algunos pasos cumplen correctamente esta función, como el de Santo Tomé (Corrientes) y Sabolja (Brasil), donde todos los controles se realizan del lado argentino y funcionan las 24 horas del día, especialmente para los camiones de carga del Mercosur.

Problemas recurrentes

En la práctica, muchas áreas de control muestran descoordinación. Cada país tiene horarios, trámites y modalidades diferentes, lo que transforma un control integrado en un doble control.

En algunos cruces con Uruguay, la aduana argentina abre a las 7 de la mañana, mientras que la uruguaya abre a las 9, generando esperas de dos horas para los transportistas.

En Bolivia, el cruce La Quiaca-Villazón permite ingresos solo hasta la 1 de la tarde los domingos, sin posibilidad de egreso. Esto obliga a los transportistas a quedarse hasta el lunes.

En Paraguay, el control Posadas-Encarnación fue anunciado como unificado en julio de este año, aunque en la práctica ya debía estar unificado desde el año 2000, demostrando que la coordinación real es limitada.

Con Chile, aunque hay un área integrada, los problemas meteorológicos y el peso de los camiones generan bloqueos recurrentes todos los años.

Fronteras que complican y separan

Comparación internacional

El espacio Schengen, muestra un modelo eficiente, donde al ingresar al espacio se realizan mínimos controles. Schengen se estableció legalmente en 1985 y con operación completa en 1995, sirviendo como antecedente para intentos de integración en Mercosur, que hasta ahora han tenido éxito moderado.

Las áreas de control integradas de Argentina cumplen con su objetivo de facilitar el comercio solo de manera parcial. La descoordinación entre países, horarios y organismos internos, junto con factores externos como el clima, transforman la iniciativa en “pasos desintegrados”. La situación afecta principalmente a los transportistas de carga, quienes enfrentan retrasos recurrentes y condiciones complicadas, especialmente en invierno.