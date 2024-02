Paula Oliveto: "Hay que asumir que los jubilados son los que peor la están pasando"

La diputada nacional Paula Oliveto, señaló que la Coalición Cívica denunció que la situación de los jubilados es "crítica", y defendió una orientación republicana y de respeto de las instituciones del Estado. “Los seres humanos nos podemos corromper y equivocar, en cambio, las instituciones tienen que seguir”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Paula Oliveto es diputada nacional y presidente de la Coalición Cívica por la Ciudad de Buenos Aires. Entre otras cosas fue legisladora porteña y auditora general de la nación.

Alejandro Gomel: ¿Qué va a hacer el Gobierno con los jubilados?

La situación es crítica, hoy un jubilado en Argentina es indigente, no le alcanza para cubrir ni un 30% de la canasta básica que elabora el defensor de la tercera edad. La situación no da para más, el Presidente en una primera instancia había pedido facultades extraordinarias para subir por decreto los haberes, suspendiendo la fórmula de movilidad jubilatoria que recordemos que es un mandato de la Corte.

Durante el Gobierno de Alberto Fernández, a través de las facultades delegadas, suspendieron la fórmula e hicieron esta fórmula que aplica por un índice que se retrasa tres meses y que tiene que ver con la recaudación, no con la inflación. Los bonos que compensaba a la mínima tienen un límite de 160 mil pesos, el que gana 170 mil no tiene ningún tipo de asistencia, es decir que aun estando abajo de la línea de pobreza, el Estado no lo ayuda. Si uno cobra una jubilación y una pensión mínima el Estado no ayuda.

Nosotros propusimos una fórmula que se trataba de ajustar por IPC del mes anterior, porque se publica a mitad del mes, conforme lo que establece el INDEC. Posteriormente ellos hicieron una propuesta que iba por IPC a partir de abril pero no tomaba en cuenta los meses de máxima inflación, como enero y febrero. Ahí es donde empieza a decir que se retiraba el capítulo fiscal, como si los jubilados fueran parte de la situación fiscal del país y no una obligación porque han aportado toda su vida, hay un contrato que declara que cuando vos te jubiles te van a pagar tu haberes normalmente.

Nosotros tenemos un proyecto con estado parlamentario y vamos a insistir para juntar los votos y poder resolver esta situación. La oficina de presupuesto del Congreso ha hecho un informe muy bueno, que el que lo quiera ver lo tiene a disposición en la página, habla de una reducción entre el 30%, el 40% y hasta el 60% de los haberes a lo largo del último año, es alarmante y nos tenemos que ocupar. Cuando nosotros dijimos que se iba a avanzar con la fórmula se levantó la sesión.

AG: Si se mantiene la fórmula del Gobierno anterior, ¿cuánto te da?

Un 30% y la inflación del último mes estuvo mucho más arriba. Además, los bonos no se actualizan.

Fernando Meaños: ¿Qué puede pasar ahora en el Congreso? Sabemos que se cayó la ley ómnibus y quedó prácticamente en la nada. El Gobierno tenía intenciones de suprimir esta fórmula tan negativa para los jubilados y quedarse con la potestad de dictar aumentos por decreto ¿Qué puede salir del Congreso? ¿Hay un acuerdo para eliminar la fórmula actual que perjudica a los jubilados?

Acuerdo puede haber, hemos tenido conversaciones tanto con el secretario de Hacienda como con el vicejefe de gabinete, el tema es que cuando estaban acercando una posición, se sacó el capítulo y cuando se saca en extraordinarias con él se van las posibilidades de discutir la fórmula. Se quitó el artículo específico que hacía referencia a la eliminación de la fórmula espantosa de Alberto Fernández, pero si le dan la potestad al Presidente de hacerlo estaría incumpliendo un fallo de la Corte y es absolutamente discrecional.

Hay que asumir que los jubilados son lo que peor la están pasando, que tenemos un problema con la inflación, que tenemos que encontrar la forma de recomponerlos, porque además, si uno ve cómo se desagrega el tema del índice de precios el mayor impacto se da en los medicamento y lo alimentos, que son los principales productos que constituyen la canasta de los jubilados. Hubo diálogo, pero en un ataque de ira se sacó el capítulo.

FM: Más allá de ese punto hay otro tema clave: hay muchas jubilaciones que se sancionaron sin tener la cantidad de aportes correspondientes. Una parte sustancial es que muchos jubilados no aportaron y recibieron la jubilación igual, ¿Qué cree que se debe hacer con esto? ¿Desde su bloque coinciden en hacer un tratamiento distintivo entre jubilados?

Si, coincidimos en eso de diferenciar al que aportó de lo que es una pensión. La PUAM, que es una especie de asistencia al que no aportó y el Estado acompaña en su vejez, esto de alguna manera estaba en la ley y se fue dejando de lado. Hay un montón de regímenes especiales, no solo el de los jueces o el de los embajadores, hay un montón de situaciones que se fueron votando y pasaron, que la coalición cívica no acompañó, como el tema de los trabajadores de la industria del vino.

Hay un montón de situaciones que se fueron dando que también desangraron al sistema, es necesario hacer una reforma previsional integral con números reales de cuántos trabajadores activos están aportando al sistema, eso está totalmente desbalanceado. El trabajo informal ha crecido y también significativamente el monotributo social en comparación de lo que es un trabajo en blanco con los aportes de ley.

FM: En el caso de las cajas jubilatorias provinciales o de los regímenes especiales como el que mencionaba de los trabajadores de la industria del vino, ¿estaría de acuerdo con el que el Gobierno empiece a meter mano? como pasa con los fondos fiduciarios, que hace décadas que existen y ningún gobierno le metió mano.

Nosotros estamos de acuerdo con que se discuta por ley y se la acompañe. No es lo mismo el que aportó que el que no lo hizo. Al que no aportó, que es una persona de 80 años que no aportó porque trabajó en negro toda su vida, el Estado lo tiene que acompañar y al que aportó el Estado se lo tiene que devolver. Respecto a los fondos fiduciarios nosotros estamos de acuerdo con que se discutan y se eliminen, pero con artículos, datos concretos y en el reconocimiento de que la Coalición Cívica denunció muchos fondos fiduciarios. Cuando alguien toma la decisión de terminar con una política pública lo tiene que hacer en base a indicadores y datos y no discrecionalmente, porque si hay un fondo fiduciario cuyo beneficiario es un empresario amigo lo dejamos, sino lo sacamos.

La discrecionalidad en las instituciones es lo que nosotros queremos terminar. Tiene que haber indicadores y trabajo serio del Congreso, que debe acompañar la decisión del Ejecutivo si es razonable y responde a una necesidad de todo los argentinos, pero debe hacerse seriamente, porque si no se hace seriamente las consecuencias son gravosas, empiezan los amparos y la política públicas no se pueden desarrollar. La Corte dijo en distintos fallos que el DNU no puede ser la vía si vos fuiste al Congreso y perdiste en la votación de una ley.

AG: ¿Cómo queda la situación parlamentaria? ¿La Coalición Cívica puede tener acercamiento con la UCR?

La verdad es que vamos a seguir articulando con todos, con el radicalismo tenemos mucha afinidad, así como lo tenemos con el PRO. Lo que pasa es que el PRO está en una situación de cogobierno y es más difícil articular, pero si hay cuestiones razonables como la fórmula, la discusión de las moratorias, la eliminación de fondos fiduciarios, nosotros vamos a estar acompañando. Facultades delegadas y súperpoderes a nadie, los seres humanos nos podemos corromper y equivocar, en cambio las instituciones tienen que seguir. Creemos más en las instituciones que en las personas. Además, la tienen que cortar con la violencia, porque la están normalizando.

