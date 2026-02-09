Por qué, según Timerman, en Uruguay es imposible que surja un Milei

El analista y consultor político Raúl Timerman se refirió a las diferencias institucionales y culturales entre Uruguay y Argentina, sino principalmente cultural e institucional, y explicó que el país limítrofe logró construir una democracia estable, con cohesión social y reglas claras que desalientan opciones extremas. “Es un país que funciona, y cuando un país funciona no necesita un Milei”, señaló en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190)

Raúl Timerman en un analista y consultor político que cuenta con una extensa carrera en la comunicación estratégica y el análisis de coyuntura en la Argentina, aunque se dedica al análisis político. Es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es director de la consultora De la Sastrería y del Grupo Opinión Pública.

Jorge Fernández Díaz siempre dice que para ser buen periodista hay que ser más que periodista, otra cosa además de periodista. De hecho, en la universidad que tiene el título en periodismo más importante del mundo, la Universidad de Columbia, es un título de posgrado. Y parece ser que para ser analista político, eh, lo mismo, ¿no? Hay un tema que me parece es un espejo de la discusión argentina, porque en un país como Uruguay, más o menos con la misma cultura que gran parte de la Argentina, es posible presidentes moderados con alternancias razonables y no sería posible un Javier Milei. O sea, ¿por qué un Milei no sería posible en Uruguay y sí es posible en la Argentina?

Me quedé pensando en ese tema. Lo planteé en la conversación que tuvimos y me quedé pensando fuertemente en ese tema. Habíamos tenido el compromiso de juntarnos y poder charlar sobre eso. A pesar de que Donald Trump y Milei son muy diferentes, incluso Jair Bolsonaro y Milei son muy diferentes. Yo creo que básicamente hay dos temas. Uno que tiene que ver con la cultura política del pueblo uruguayo y la cultura política del pueblo argentino. Y el segundo tema es la performance de los tres últimos gobiernos en Uruguay y la performance de los tres últimos gobiernos en la Argentina.

Empecemos por el primero de los temas, que es la cultura política. En 1906 el presidente de Uruguay era José Batlle y Ordóñez. Siendo presidente dice: “El sistema presidencialista es un sistema democrático para la elección de un emperador”. No hay democracia con ese sistema y pone un sistema colegiado de gobierno. Uruguay tiene dos grandes períodos de sistema colegiado de gobierno, el último hasta mediados de la década del 60. ¿Cómo era el sistema colegiado? Era un gobierno de nueve, de un colegio de nueve, que elegía presidente cada año de los cuatro años de gobierno entre los candidatos más votados. Los más votados entraban: seis por la mayoría, por el que ganaba las elecciones, y tres por la minoría, por los que perdían las elecciones. Pero eso los obligaba a dialogar todo el tiempo. El sistema tenía sus falencias en la toma de decisiones, se lentificaba mucho la toma de decisiones, por eso deciden abandonarlo, pero ya habían adquirido esa cultura de trabajar en conjunto. Punto uno.

Segundo punto. Yo me interesé mucho en el tema leyendo el libro Laboratorio Uruguay, que te lo recomiendo. Es un libro escrito por María Eugenia Estenssoro y Silvia Naishtat. La fecha patria de Uruguay es el 18 de julio. ¿Qué se conmemora el 18 de julio? Porque el día de la independencia de Uruguay es el 25 de agosto. El 25 de agosto de 1825? Se declara la independencia de Uruguay, pero el 18 de julio de 1830, cinco años después, las autoridades y el pueblo uruguayo juran lealtad a la Constitución del Uruguay. Su fecha patria es la jura de la Constitución. Acá no se juró, se promulgó la Constitución.

Es más, si te fijás, los diputados y senadores que asumen en las provincias no juran por la Constitución Nacional. Bueno, el uruguayo es constitucionalista. Y, aparte, entre la independencia y la Constitución pasaron cinco años. Acá nosotros tuvimos cuarenta años hasta la conformación de la República Argentina. Aparte, la jura fue una jura, fue una especie de cabildo abierto. Allá salieron las autoridades al balcón y el pueblo estaba en la plaza y, en conjunto, juraron lealtad a la Constitución, con el “sí, juro”. Es una cultura diferente. ¿Qué pasó en la República Argentina? Yo creo que hay algunos hechos significativos.

Los norteamericanos son constitucionalistas también. Y, sin embargo, tienen un Trump.

Sin embargo, tienen un Trump, pero ese Trump que ahora pone en duda el sistema electoral y la Constitución de los Estados Unidos está teniendo problemas. Probablemente pierda las elecciones. Ahí ganaría el pueblo.

Yo tengo marcados algunos hitos. Una cosa que señala la diferencia entre Argentina y Uruguay es el hito "Sí, a la vida, no a las papeleras", con Daniel Scioli, vicepresidente, y Néstor Kirchner, presidente. Los finlandeses primero trataron de hacer las papeleras en la República Argentina. La Mesopotamia tiene un ciclo de forestación de unos 15 años, Finlandia 40 o 45 años. Imaginate la ventaja que tiene la Mesopotamia. No hubo acuerdo con el gobernador. Aparentemente, callados, no abrieron la boca, y se fueron a Uruguay. En Uruguay les dijeron que sí. Y nosotros no solo no hicimos las papeleras en Argentina, sino que no queremos que los uruguayos hagan las papeleras.

Punto dos, Argentina estaba negociando, a través de la Cancillería, las granjas para cría de cerdo con China, que en ese momento tenía un problema crucial por una enfermedad que se había desatado. En ese momento, el presidente Alberto Fernández se saca una foto con Liz Solari en la sede de Gobierno, con un cartel que dice "No al acuerdo porcino con China". Quien lideraba el "No a las papeleras" era Romina Picolotti, y la nombran secretaria de Ambiente. Después, termina procesada por malversación de fondos. Este hubiera sido un despegue para la Argentina impresionante.

¿Qué pasó con las papeleras en Uruguay? Uruguay decidió hacer la papelera. Ya va por la tercera. Fijémonos qué pasa con la exportación de celulosa. De celulosa en papel. La República Argentina viene produciendo los mismos niveles en celulosa desde el año 80, hace 40 años. Desde el año 2008 empieza a producir Botnia, después, en 2014, la segunda planta. Ahora se está haciendo la tercera planta en Uruguay. Las plantas de celulosa están construyendo un ferrocarril hasta el puerto de Montevideo. Lo hacen las empresas privadas. Hoy Uruguay exporta más celulosa que carne vacuna. Uruguay exporta más celulosa que carne vacuna. Chile exporta más peces de acuicultura, de criadero, que Argentina carne vacuna. Fijate Brasil el salto que ha pegado con la exportación de celulosa. Hay un aumento en el consumo de celulosa, porque yo sé que los diarios de papel y las revistas caen, pero por la venta por internet se da incremento en el uso de la celulosa. Bueno, Uruguay ha dado ese gran paso en el uso de la celulosa.

Dicho sea de paso, no los libros. Los libros se mantienen. Las pantallas no logran ganarle a los libros.

No. Yo no puedo leer un libro en pantalla. Argentina tiene hechos aislados en diferentes momentos. La noche de los bastones largos se desarma el Instituto de Cálculo que había hecho Manuel Sadosky, a quien le abren la cabeza. Yo estuve la noche de los bastones largos, estaba a tres metros de Sadosky cuando le pegan un palo en la cabeza y lo dejan sangrando. ¿Qué hace Sadosky después? Se va a Uruguay. Funda el Instituto de Cálculo en la Universidad de la República, en Uruguay.

Uruguay tiene una democracia plena. En el índice de democracia en el mundo, está en el puesto 11. Es una democracia. Los distintos gobiernos uruguayos, el de Tabaré Vázquez, el de Pepe Mujica, el de Lacalle Pou, han pasado en transiciones donde, cuando el presidente tiene que tomar una decisión relevante o se inaugura algo que empezó en otro período, se llama a los presidentes anteriores. El PBI per cápita es de 17 mil dólares. La corrupción no es un problema. En la Argentina, el principal problema, identificado por los argentinos durante todo el año 2025, fue la corrupción. Un país con corrupción es difícil que se desarrolle. ¿Cómo hace para desarrollarse? Uruguay tiene cohesión social. Tiene la menor tasa de pobreza, 9%, y crecimiento económico durante 17 años, 3,4% anual. En energía renovable, el 95% de la matriz de generación eléctrica. La exportación de software per cápita está número uno en Latinoamérica. La exportación de celulosa per cápita, número uno en Latinoamérica.

Entonces no hay motivo en Uruguay para que aparezca un Milei. No hay motivo, porque es un país que funciona y hay armonía. ¿Viste lo de los chinos, el tema de la armonía? Bueno, en Uruguay hay armonía. ¿Tienen problemas? Sí. Hay un problema de inseguridad serio. Acá se habla en la Argentina de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires y el baño de sangre, pero Argentina tiene cinco crímenes dolosos cada 100.000 habitantes por año y Uruguay tiene diez, el doble. En Punta del Este no se nota, pero en Montevideo sí, en otras zonas sí. Es decir, tiene problemas Uruguay, pero no hay motivo para que aparezca un Milei.

El fracaso del último gobierno de Cristina Kirchner, del gobierno de Mauricio Macri, del gobierno de Alberto Fernández ha llevado a que no haya más partidos políticos: hay coaliciones de gobierno. En Uruguay también el Frente Amplio es una coalición. Lacalle Pou ganó con un frente republicano que se llamó antes Frente Multicolor. Acordate que era el Partido Nacional y los Colorados toda la historia. Ahora van juntos.

El diagnóstico de que es el fracaso el que crea condiciones disruptivas. Gran lección esta que nos das, muy didáctica, de Uruguay. De alguna manera, como pocas veces, Argentina tan alineada con Estados Unidos, a ver si hay algo en Estados Unidos, de todo Occidente, que nos coloca a Uruguay no solamente fuera de la Argentina, fuera del mundo. Es uno de los pocos países donde se dan todos estos éxitos juntos, porque en líneas generales los norteamericanos están peor que hace diez años y muchos de los europeos tienen ese mismo malestar. O sea, Uruguay no solo es diferente a la Argentina, sino diferente a gran parte del mundo. Vos dijiste que estuviste en la Noche de los Bastones Largos.

En la comisaría. El 28 de junio de 1966 fue el golpe de Onganía. Un mes y un día después fue la Noche de los Bastones Largos. Este año se cumplen 60 años.

Todavía la Argentina, en 1966, tenía un producto per cápita como Canadá o como Australia. Tenía industria cuando no la tenía Brasil.

Tenía energía, tenía proyectos nucleares que Brasil no tenía.

