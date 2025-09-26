Presidenta de la SRA de Rosario alertó: “Los productores están muy enojado con el Gobierno”

Soledad Aramendi, presidenta de la Sociedad Rural de Rosario, sostuvo que la reciente baja de aranceles fue “una negociación particular entre el Gobierno y la exportación para obtener recursos” y que “realmente no ha sido una medida para la producción, porque una medida para la producción es en el tiempo, no en tres días”. "Acá el problema es político, porque se necesita que sepan consensuar porque no va a existir un ideal en el Congreso de un solo color político", expresó la dirigente en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Soledad Aramendi es una productora agropecuaria que ha logrado reconocimiento por su activismo en la defensa de los intereses del sector agropecuario. Se convirtió en la primera mujer en presidir la Sociedad Rural de Rosario, cargo que renovó en 2023 en su segundo período en la presidencia.

¿Se sintió poco representada por el presidente de la Sociedad Rural Argentina respecto a lo que sucedió con la baja brevísima de los aranceles?

No vivimos escuchando lo que hablan todos los representantes de las entidades. Hablamos por nosotros mismos. En todo esto la posición que tenemos es: obviamente lo que se trató de frenar es un golpe de Estado económico. Necesitaban recursos, fue una medida económica y financiera para subsanar una situación particular, pero no fue una medida para la producción, como sí se manifestó en los medios de comunicación. Fue una medida por cupo y no por tiempo. Se llegó al cupo y se cerró. Para la producción debía continuarse en el tiempo. Sí continúa la eliminación de los derechos de exportación por un tiempo determinado, que es un mes, para la carne bovina y avícolas. En este sentido, además, se debió manejar diferente si querían que sea una medida para la producción, porque tendría que haber sido por el cereal disponible. Y no fue así.

Sin embargo, sabemos que lo que se vendió a través de la exportación y la industria fabrica todo lo que es aceite, harina, y demás. Así que, obviamente, nosotros bregamos por lo que es la eliminación definitiva y desterrar los derechos de exportación en este país. En el mundo no existen casi los derechos de exportación. Esto nos saca recursos a toda la sociedad, y sí o sí dejar de perder el tiempo y ponerse a trabajar por lo que son las reformas tributaria, laboral, previsional para reactivar la economía y garantizar la macro.

Sabemos que está el camino hacia la eliminación de los derechos de exportación. Han bajado en el tiempo, pero solamente no pasa por los derechos de exportación. Las reformas deben ser en todos los estamentos: nacionales, provinciales, municipales. No solamente necesitamos provincias competitivas. Si bien, hoy hay aduanas internas en algunas provincias donde no se quiere ni llegar a trabajar, en algunas, por las aduanas que tienen. Entonces, no queremos volver para atrás, queremos traccionar, construir los cambios, pero tenemos que tener mucha cultura política, que creo que es lo que falta, y saber trabajar en consenso. Más allá del color político de turno porque son políticas de Estado.

Para recapitular: había un golpe de Estado económico y los medios informaron mal que se trataba de una medida que beneficiaba al campo. ¿Y es culpa de los medios?

No. No acuso a los medios. El gobierno manifestó que era una medida para el campo.

Siento que los representantes de las distintas organizaciones del campo están siendo demasiado dóciles y demasiado suaves. Porque escucho que fuera de la gente del campo hay críticas mayores a esto que se hizo, que solamente benefició a seis u ocho grandes empresas trader de cereales y no a los productores. Entiendo que probablemente debe ser incómodo pelearse con el gobierno, pero finalmente representar los intereses de un sector requiere también, en determinado momento, hacer claras las críticas que correspondan. Si es que corresponden, o a lo mejor no corresponde ninguna. ¿Usted está de acuerdo con lo que se hizo?

No. Nosotros realmente representamos a los productores, escuchamos todos los reclamos. Hay un enojo real de los productores, de los acopios. Ya en el segundo día de esta medida veíamos, recibíamos todos los llamados, sabíamos que había acopios que decían que en los pueblos no se estaba vendiendo, no se estaba liquidando. Esto lo sabemos, es real y consciente, y lo venimos manifestando desde ayer, que estamos atendiendo pura y exclusivamente a medios de comunicación en todo el país: no es una medida para la producción. No ha sido una medida para la producción.

Porque una medida para la producción es en el tiempo, no en tres días. En tres días fue una negociación particular entre el gobierno y la exportación, pura y exclusivamente para obtener esos recursos. Si la necesitaban puntualmente y en tres días, okay, bien. Pero no digan que es para la producción, porque no es así. Y realmente fue una muy mala jugada política con un costo político, porque hay enojo, porque realmente no beneficia la producción.

Necesitamos lograr la estabilidad económica, y esnecesaria para todos, eso es real. Pero no usen la producción en algo que realmente no nos llegó. Cuando en realidad la producción lo que necesita hoy es estabilidad, previsibilidad, medidas en el corto, mediano y largo plazo. No son medidas cortoplacistas que sirven para subsanar, en este caso, una situación particular. Por eso nosotros manifestamos lo que manifestamos: las reformas tributarias, laborales y de eliminar los derechos de exportación de una vez por todas.

Me tocó cubrir lo que el gobierno anterior al anterior había denominado la guerra con el campo. Crucé toda la provincia de Buenos Aires, la de Santa Fe, la de La Pampa. Y recuerdo la bronca que había de los productores, y lo que escuchaba siempre es que la Sociedad Rural no los representaba, que los dirigentes no los representaban. Y, hay mucha bronca. Sin embargo, cuando escucho a los presidentes de la Sociedad Rural, no aparece eso. Entonces, me parece que es muy importante tomar nota de que los representantes deben representar el humor de los representados. Porque, si no, puede suceder aquello de los famosos autoconvocados y que nos encontremos dentro de un tiempito con un campo que empiece a mostrar que no está mejor de lo que estaba en el pasado y que sus condiciones hoy de competitividad no son mejores que las que tenían en el pasado, a pesar del discurso oficial que se recibe.

Comparto plenamente, y digo lo mismo que vive usted. Lo entiendo. Nosotros pertenecemos a CRA, no pertenecemos a Rural Argentina, más allá de saber que podemos tener socios también de Rural Argentina. En realidad, si conocen la historia de la Rural de Rosario y a través de mi participación, nosotros fuimos los organizadores de todas las movidas del campo, más allá de que las instituciones no lo apoyaron. Y lo descapitalizaron. Desde la Rural de Rosario nos mantuvimos independientes, autónomos, y estamos acá en el núcleo, donde se han generado algunos de los grupos de autoconvocados más grandes. Tenemos autoconvocados también dentro de nuestros socios y dentro de nuestros pares que participan. Entendemos perfectamente eso y, como le digo, las instituciones descapitalizaron las grandes movidas que hizo el campo. Estuvimos en la organización y, en realidad, por eso mismo nos han cortado la cabeza infinidad de veces, porque jamás fuimos funcionales a nadie. La Sociedad Rural de Rosario no es parte de la Sociedad Rural Argentina.

Somos libres e independientes y, en ese sentido, tenemos una fuerte posición. Y la realidad es que, de una vez por todas, somos los que echamos y queremos los cambios de una vez por todas, porque estamos hartos de que no ocurran las cuestiones. Y, acá el problema es político, porque se necesita que sepan consensuar, que sepan trabajar en conjunto, porque no va a existir un ideal en el Congreso de un solo color político. Eso no existe ni en la vida. Esta es una necesidad de la sociedad y deben estar al servicio de la sociedad, y la sociedad necesita oxígeno en el bolsillo. Esa es la realidad, y eso es a través de la baja de impuestos.

Hoy comemos impuestos: un 20, un 40% de impuestos tienen nuestros productos. Una flexibilización laboral. Queremos achicar el Estado, pero tenemos que generar fuentes de trabajo. Entonces, tenemos que trabajar íntegramente en todos los escenarios con un compromiso político real. Bien, ¿es difícil? Sí, es muy difícil, porque acá todos son personalistas y cada uno quiere defender sus líneas en detrimento de otros. Tenemos que trabajar en conjunto, como lo hacen otros gobiernos. En Brasil hay políticas de Estado, en los países que han crecido hay políticas de Estado, más allá del color político. Aprendamos de una vez por todas, porque si no, nunca vamos a salir adelante.

Y la realidad es que hay una sociedad y hay generaciones más jóvenes que quieren el cambio, realmente lo quieren, más allá de los colores políticos. Así que vamos por esa construcción y entendemos el malestar del productor, lo entendemos. Porque el productor quiere medidas legítimas en el tiempo y no estas cuestiones que solamente son cortoplacistas, o mejor dicho, nunca le llegan. Es así de simple. Y siempre terminamos siendo los que aportamos. La producción es una cadena, pero la base es la producción. Siempre, en realidad, las acciones son en detrimento nuestro, y somos la base. Si no hay base, no hay exportación.