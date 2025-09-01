Fernanda Cornejo: “Los aranceles siguen vigentes hasta el 14 de octubre, pero podrían suspenderse por un año”

La analista internacional Fernanda Cornejo, en diálogo con Canal E, analizó el reciente fallo de la justicia estadounidense que limita el poder de Donald Trump para imponer aranceles, aunque dejó abierta una posibilidad de apelación ante la Corte Suprema.

El fallo que complica la estrategia económica de Trump

Un reciente fallo del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos declaró ilegales gran parte de los aranceles impuestos por Donald Trump durante su presidencia. "Este tribunal dictaminó que la mayoría de los aranceles que impuso Donald Trump eran ilegales", explicó Cornejo.

La decisión judicial ratificó un fallo previo que había sido apelado por el propio Trump. "Lo que dice este tribunal es que se extralimita en sus funciones como presidente y que no está dentro de sus atribuciones imponer estos gravámenes", detalló la experta.

No obstante, los aranceles seguirán vigentes hasta el 14 de octubre, fecha límite en la que el Ejecutivo podrá presentar una apelación ante la Corte Suprema. "El Ejecutivo podría apelar a la Corte Suprema, donde Donald Trump tiene mayoría republicana", advirtió Cornejo, dejando entrever que la batalla legal aún no está definida.

Este proceso judicial no solo afecta a la política interna, sino que también podría impactar en la economía global, ya que involucra aranceles bilaterales impuestos a países como China, India, México y Canadá.

Aranceles, ideología y estrategia electoral

Según explicó Cornejo, no todos los aranceles están en riesgo. "Los que se impusieron en el marco de acuerdos como el del sector automotriz sí están dentro de la norma y podrían mantenerse", afirmó. Sin embargo, los que fueron aplicados de forma unilateral, como los impuestos a productos indios por vínculos con Rusia, quedarían suspendidos si no se logra revertir el fallo.

"Todos aquellos que buscaban tener esta reciprocidad y no se da la lógica de la reciprocidad, sino que son más bien unilaterales, contravienen lo dispuesto en la Constitución", subrayó.

La analista también explicó que, aunque los aranceles están en vigencia por ahora, si Trump apela ante la Corte, estos podrían quedar suspendidos por tiempo indefinido. "Podría demorarse un mes o incluso un año y medio hasta que se resuelva la apelación en la Corte Suprema", dijo.

Desde una lectura política, Cornejo enfatizó que los aranceles son parte del sello personal de Trump. "Él toma esta decisión comercial de manera ideológica, punitiva. Es una medida identitaria de su gestión", comentó. Además, anticipó que es probable que la justicia actúe con celeridad para permitirle a Trump mantener su estrategia electoral basada en proteccionismo económico.

"Lo que quieren dejar es este margen para que Donald Trump siga maniobrando en el ejercicio del poder a través de medidas económicas", sostuvo. En ese sentido, la disputa judicial también se convierte en una pulseada de poder que trasciende lo legal y se instala en el terreno político.

