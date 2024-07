Productor rural: El frío y la nieve golpean fuerte a la economía patagónica

El productor agropecuario, César Guatti, explicó que la última vez que se vio una caída de nieve en Santa Cruz como la actual fue en 1995, y señaló que se encuentran en riesgo un millón de ovejas y más de 40 mil vacunos. A pesar de la crisis, por la diferencia del tipo de cambio, la amplitud de la brecha y la imposibilidad de llegar al dólar blend, remarcó la calidad de la producción patagónica por ser orgánica y aseguró que es valorada en el mercado internacional. “En este momento estamos luchando, desde los productores, para poder acceder al mercado de Estados Unidos”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

César Guatti es productor agropecuario y representante de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz. También es miembro de CRA, Confederaciones Rurales Argentinas.

Alejandro Gomel: Santa Cruz está atravesada por grandes nevadas que complican a las ciudades y lo que pasa con los productores agropecuarios. Imagino que la situación es mucho menos romántica que la canción con la que lo presentamos, “Cae la nieve” de Salvatore Adamo.

Sí, la nieve en este caso no tiene un sentido romántico para los productores en Santa Cruz, que están luchando para poder salvar sus ovejas, sus vacas y las haciendas, desde hace más de un mes. Una situación que realmente se recuerdan muy pocos eventos.

Estos eventos climatológicos tan severos no se producían prácticamente desde el año 1995, cuando fue la nevada del siglo en Santa Cruz, y si bien es cierto que no toda la provincia fue afectada con esa gravedad, sí teníamos el 100% de la provincia cubierta con nieve, con algunos sectores, fundamentalmente centro, precordillera y cordillera, donde la nieve superó los 60 centímetros y empezó a causar mucho daño sobre la hacienda

AG: ¿Qué pérdidas implica esto? ¿Qué consecuencias puede tener lo que están viviendo?

En los cálculos previos que estamos haciendo, porque es muy difícil llegar a los lugares, se estima que hay un millón de ovejas en riesgo en Santa Cruz y más de 40 mil vacunos.

Digamos que el protocolo, entre comillas, que se debe utilizar en estos casos extremos, fundamentalmente empiezan en una primera instancia por despejar los caminos. Las vialidades, tanto provinciales como nacionales, empiezan despejando los caminos en las localidades, que es lo primero que se debe hacer. Y a partir de tener las vías de acceso principales libres, hay que empezar con un trabajo para poder llegar a las rutas secundarias, los caminos vecinales a los campos, poder llegar a verificar que toda la población rural humana esté bien, y a partir de ahí empezar el trabajo de la salvaguarda de la hacienda.

Nosotros en Santa Cruz tenemos un sistema productivo extensivo con baja receptividad, estamos hablando de cuatro o cinco hectáreas por cada oveja, o sea que las unidades económicas en Santa Cruz son unidades de aproximadamente 20 mil hectáreas, son muy extensas, y poder llegar de una punta a la otra de un campo, para eso con 60 o un metro de nieve, es muy dificultoso, se requieren de equipos especiales, máquinas viales y motos de nieve para poder llegar.

AG: ¿La provincia está colaborando ahí?

La provincia está con escasez de máquinas, hay un problema en vialidad provincial, entonces principalmente ha tenido que recurrir a abrir los caminos de acceso a las localidades, y luego de esto ha podido empezar con caminos vecinales y accesos. Sí se han contratado máquinas privadas, en muchos casos desde el mismo Gobierno se han contratado empresas privadas para que hagan la apertura, a veces se han encontrado con el inconveniente que han abierto las huellas, pero a la noche, hay viento y se produce el efecto voladero que vuelve a tapar esas huellas y hay que volverlas a destapar con máquinas, lo que es un trabajo muy arduo y que lleva muchas horas, con la intención de poder llegar hasta donde están las ovejas, si se puede darle de comer en ese lugar y si no tratar de arrimarlas a los puestos de las estancias o algún lugar cercano, para empezar con lo que nosotros llamamos la suplementación estratégica, que es el paso siguiente, con el fin de poder salvar las ovejas.

Lamentablemente, este trabajo no se pudo hacer en todos los establecimientos, en muchos casos por escasez de maquinaria, en otros casos porque era imposible llegar, y recién ahora, con algunos deshielos que hizo bajar un poco la nieve, se está llegando a algunos lugares después de haber estado más de 20 días bajo la nieve, y se están encontrando con sorpresas muy agradables, como la mortandad que todavía no la podemos evaluar. Recién cuando se hagan los primeros trabajos de conteo de hacienda vamos a poder evaluar la pérdida de hacienda, pero seguramente no va a ser menor.

En este sentido, el Gobierno de la provincia de Santa Cruz rápidamente generó un decreto de emergencia provincial y el día miércoles el Gobierno nacional homologó esa emergencia a nivel nacional, con lo cual permite destrabar algunos fondos que se van a utilizar para la compra de combustibles, para las maquinarias que tienen que entrar a los diversos campos y para compra de forraje, con la intención de poder mantener el stock de hacienda en Santa Cruz y que no sea tan severa la baja del stock de hacienda.

Elizabeth Peger: Ayer se conoció el primer estimador mensual de actividad que hablaba de un primer síntoma de freno de la caída a nivel global de la actividad económica, y destacaba que el envión para esa mejoría estaba dado por el agro. ¿Cómo está, más allá de la particularidad que impone la nieve, la actividad del campo en la provincia?

Hoy podemos decir que, con la lana, que es nuestro principal proyecto, tenemos un esquema productivo casi de monocultivo, el ovino, donde la principal actividad es la ovina, y si bien se está activando una actividad bovina, incipiente en la zona cordillerana, sigue siendo, por tradición y por condiciones particulares de la Patagonia, la ovina la principal, digamos en un 90%.

Nuestro producto, que es la lana, es exportable prácticamente en un 90%. Nuestro sistema de comercialización normalmente es vender a las industrias que hacen el lavado y el peinado, y hay un polo de lanero muy importante en la localidad de Trelew, Chubut, y de ahí ese producto peinado, la lana fundamentalmente peinada, se exporta al mundo.

Lógicamente, hoy estamos sufriendo la diferencia de tipo de cambio y esto afecta, hoy la brecha se amplió, estamos hablando de un dólar oficial de 900 y pico de pesos contra un dólar blue de $1400 y algo, lo cual es un inconveniente para los productos exportables. Tenemos algunos problemas vinculados a la industria que no le permiten al productor poder llegar al dólar blend, que también lo estamos planteando. Nosotros hemos tenido una reunión el día miércoles con el nuevo secretario de Agricultura y Ganadería y también se lo planteamos.

Entonces, esos son los inconvenientes que van surgiendo hoy en el tema de la comercialización de lana, que si bien no es lo bajo que fue anterior al año 2000, cuando había una crisis muy profunda, tampoco ha llegado a los niveles que tuvo allá por el 2005-2006 de bueno. Estamos en un promedio, no podemos decir que los precios son malos, tampoco buenos, digamos que estamos en una media, afectado por algunas cuestiones como estas que tienen que ver con la macroeconomía local.

Tenemos otro producto que también exportamos, que es el cordero patagónico, hay un polo industrial cárnico con frigoríficos habilitados para exportar a la comunidad económica europea, que está situado en la ciudad de Río Gallegos, que es muy importante y tiene las mismas condiciones para la lana, que afecta a la comercialización, pero es un producto que tiene buena salida, es apreciado en el mundo y que si las condiciones macroeconómicas dan, también es exportable y tenemos las capacidades técnicas para exportarlo.

En este momento estamos luchando, desde los productores, para poder acceder al mercado de Estados Unidos, que es un mercado un poco más valorizado, tenemos entendido que a nivel Cancillería, estos protocolos ya se han firmado y falta que los organismos sanitarios de ambos países lleguen al acuerdo para que podamos acceder a este mercado. Así que esta es la situación económica de nuestros productos, fundamentalmente la carne ovina patagónica y la lana.

AG: Cuando prueben el cordero patagónico en Estados Unidos se los van a llevar todos.

Seguramente que sí. Nosotros tenemos una ventaja muy grande en Patagonia y es que tenemos una producción muy orgánica. No usamos agroquímicos, no usamos herbicidas, no usamos ningún tipo de suplemento hormonal. Los animales en Patagonia se alimentan de pasturas naturales. Esto es algo que hoy el mundo valora. Y hay un nicho de mercado que está dispuesto a pagar por esto y tenemos que tratar de explotarlo lo máximo posible.

