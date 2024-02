La Mesa de Enlace recibió un guiño de Cancillería al pedido de eliminar las retenciones

La dirigencia del campo, que conforma la Mesa de Enlace, destacó la posición expresada por Diana Mondino, ministra de Relaciones Exteriores, sobre el interés que tiene el gobierno de Javier Milei de promover una reducción gradual de los derechos de exportación para generar un impacto positivo en la producción agropecuaria. Para la dirigencia del campo, estos impuestos son “distorsivos” y “frenan la inversión” en el agro.

Tal como indicó Elbio Laucirica, presidente de CONINAGRO, en diálogo con “Aire de Campo”, que se emite por radio Perfil, este fue uno de los temas centrales evaluados por dirigentes de las cuatro entidades del campo con la canciller Mondino en la tarde de ayer. En el encuentro se planteó, además, la necesidad de avanzar con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y atender tanto la relación bilateral que Argentina puede tener con Estados Unidos o los países europeos, como con China e India.

“Encontramos una canciller muy preocupada en que los derechos de exportación sean un tema de discusión”, explicó Laucirica, quien además comentó que durante la reunión con la funcionaria se ponderó la oportunidad que tiene la Argentina de “buscar la liberación de mercados, la desregulación en materia de comercio exterior y las posibilidades de desarrollo una mayor producción y empleo genuino”.

Retenciones

“Sobre el tema derechos de exportación -dijo el titular de CONINAGRO-, ha quedado la idea de la Mesa de Enlace de promover que no haya un aumento de los mismos y de apoyar una baja gradual o su eliminación. Esto es lo que se discutió en el Congreso y allí tomaron nota los legisladores. No es que no queremos pagar impuestos, sino que los mismos son regresivos y frenan la inversión y el desarrollo económico”.

Elbio Laucirica

En las gestiones ante el Ministerio de Economía con su titular Luis Caputo, Laucirica comentó que “desde Economía se dijo que la devaluación benefició al productor, y allí dijimos que por otro lado se puso un Impuesto País que aumentó los costos dolarizados. Si bien no fue para el total de la economía, luego la inflación completó el resto de los incrementos. Hoy por hoy los márgenes son parecidos a los que teníamos previo a diciembre pasado. Esto va a quedar claro en el próximo informe del Semáforo de CONINAGRO, que analiza la situación de las diferentes producciones regionales”.

Relación con Europa

El dirigente cooperativista comentó que durante la reunión con Mondino también se habló de la necesidad de atender la situación actual que ofrece la negociación de un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y otras cuestiones a tener en cuenta como es promover la Plataforma VISEC para la soja, carne y otros productos, y las ventajas que en materia de medio ambiente puede ofrecer Argentina para mejorar su comercio exterior.

Laucirica consignó que Cancillería tiene en cuenta que el 1º de enero de 2025 comienzan a regir una serie de restricciones impuestas por la UE, al ingreso de soja y carne originada en áreas desforestadas. “La canciller está trabajando en eso y se buscará que la Unión Europea reconozca que hay legislación nacional e internacional que hay que tener en cuenta. Si bien puede haber desmonte furtivo, también hay actividad de desmonte que está prevista por ley. Allí el aprovechamiento es muy diferente. Mondino dio un ejemplo, en Argentina hay situaciones distintas, como las hay en Europa, ya que no es igual Dinamarca que zonas como Grecia o Francia. Y en nuestro país pasa igual y hay que tenerlo en cuenta”, dijo el dirigente agropecuario.

Situación con China

Consultado el gobierno de Javier Milei sobre la visión comercial que avizora con países como China, Laucirica comentó que Diana Mondino explicó que “habrá una apertura a tener en cuenta más allá de la política. Por lo que habrá una apertura para con la relación económica y comercial con China. Y allí también se destacó la necesidad de atender a India, como un mercado sumamente promisorio para nuestras producciones. India es una economía sumamente importante”.

“Sabemos -dijo el dirigente ruralista- que la relación comercial con Estados Unidos y Europa es importante, no tanto por la cantidad de comercio, sino por lo que significa tener relaciones comerciales, y no quita que la Cancillería esté abierta a otros mercados. Para las entidades, la canciller Mondino puso a disposición del sector a todos los agregados comerciales de Argentina en el mundo. Para que nuestros asociados puedan acceder a una exportación, y canalizar la venta de su producción al exterior”.

