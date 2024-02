El INASE aseguro que UPOV 91 es “esencial” para promover inversiones e incrementar la productividad

En el debate de adherir o no a UPOV 1991, desde el Instituto Nacional de Semillas (INASE) se indicó que el Acta en cuestión no prohíbe el uso propio de semillas o variedades vegetales, sino que abre la posibilidad de hacerlo a través de la reglamentación del estado y luego el ejercicio queda en manos de un acuerdo entre las partes. Se indicó que el concepto “uso propio” no figura en UPOV 78.

El INASE subrayó que la generación de inversiones y la mejora en materia genética y tecnológica de las semillas empleadas para los cultivos en la Argentina son una condición sin las cuales no se podría avanzar en la necesidad que tiene la producción local de crecer, y hasta duplicar la productividad granaria, tal como es hoy el objetivo gubernamental.

“Este es un componente esencial, y claramente no es el único”, reconoció Claudio Dunan, Ingeniero Agrónomo y presidente del INASE sobre la propuesta gubernamental promovida por la administración de Javier Milei de estimular inversiones y la generación de nuevas tecnologías a través de la adhesión al Acta de 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, conocida bajo la sigla UPOV, una posición resistida por entidades de la Mesa de Enlace.

En un reportaje concedido al programa “Aire de Campo”, de radio Perfil, Dunan comentó que “el secretario de Agricultura, Fernando Vilella, junto a su equipo, tienen como objetivo duplicar las exportaciones en los próximos años para lo cual Argentina necesita incrementar productividad por hectárea, diversificar cultivos y atender la volatilidad climática, lo que va a traer más rentabilidad para el productor local”.

Cosecha de trigo

“En este esquema, tener una industria de germoplasma, que ponga a disposición de la producción las mejores tecnologías, generando inversión en esta área, es absolutamente clave, y hoy no está pasando: hace veinte años que no pasa en Argentina”, comentó el titular del INASE.

Agregó que “estamos atrasados en rendimiento que ofrecen los cultivos más grandes, estamos fuera del mercado de cultivos muy importantes como las legumbres, y necesitamos tener cultivos con mayor nutrición para la población como frutas y verduras. Todo esto no ocurre porque no tenemos un balance entre lo que es la oportunidad del uso propio y el respeto a la propiedad intelectual para que ocurran esas inversiones”.

Por eso, Dunan consignó que “por ello el equipo de Fernando Vilella propuso la adhesión a UPOV 91”.

Acta 1991 de UPOV

Laura Villamayor, abogada y coordinadora de Relaciones Institucionales del INASE, explicó que el “convenio de UPOV 91, así como también el mismo convenio, Acta del 1978, es un documento de propiedad intelectual que reconoce el mejoramiento que se hace sobre una planta o una variedad vegetal que le imprime una distinción y homogeneidad, estabilidad y a través de ella se le reconoce al dueño de esta variedad por un período de tiempo un derecho exclusivo. Pero a diferencia de otros sistemas de propiedad intelectual, como por ejemplo el sistema de patentes, tiene excepciones y es más flexible en el uso del material cubierto por propiedad intelectual”.

“Por eso decimos -explicó Villamayor, quien además es presidenta del Comité Administrativo y Jurídico de UPOV y secretaria técnica de CONASE (Comisión Nacional de Semillas)-, que el mejor sistema para proteger variedades, permitir el uso del germoplasma, sin tantas restricciones como el sistema de patentes, es el sistema de derecho de obtentor”.

Agregó: que “en UPOV 91 tenemos conceptos que no estaban en UPOV 78. Este último habla de la posibilidad de patentar, mientras que el Acta de 1991 no habla de esa posibilidad y le deja a cada país la posibilidad de como proteger. Y nosotros ya hemos decidido cómo hacerlo a través de una Ley de Patentes, que dice que no patentamos plantas, sino que directamente protegemos las variedad vegetales por derecho de obtenor”.

Sobre el tema de “uso propio”, Villamayor explicó que “UPOV 78 no habla de uso propio, pero hay una parte que hace mención a la limitación al derecho de obtentor por causa de interés público. Y explicar hoy que el uso propio que hace un productor es interés público, es muy difícil de encuadrar ese concepto o de interpretar ese extremo”

Añadió que “UPOV 91 crea una excepción facultativa al derecho obtentor que el productor o agricultor puede hacer uso propio de una variedad con determinadas condiciones. Aunque dichas condiciones no las pone UPOV, sino que las pone el país. Por ello, existe la posibilidad de adherir a UPOV 91, y en la reglamentación se junten todos los sectores involucrados de la cadena para reglamentar los alcances del uso propio, cómo se va a limitar y quienes van a pagar y quienes no van a pagar. La necesidad de ir a UPOV 91, tiene que ver con la necesidad de aclarar conceptos y crear certeza jurídica para el obtentor y para el productor”, dijo.

Sobre por cuánto tiempo se reconoce la propiedad intelectual, Villamayor explicó que en el Acta de 1978 habla de 15 a 18 años, depende de cada especie, y hoy la Ley argentina protege por 20 años, y UPOV 91 protege por 20 años, excepto en árboles y vides, que protege por 25 años. Así sólo se ampliará en cinco años lo que es el plazo en árboles y vides”.

Respecto a la falta de una definición sobre el uso propio que plantea UPOV 78, donde tampoco se prohibiría al no hacer mención del mismo, la presidenta del Comité Jurídico de UPOV comentó: “Allí, el país puede interpretar que no lo tiene, tal como oportunamente hizo Francia, y otros países, que adheridos a UPOV 78 en su momento dijeron no existe el uso propio porque el convenio no lo contempla: ahí tuvieron todo un problema legal en Francia con quienes querían hacer uso propio y no se lo permitieron, y tuvieron que recurrir a la Justicia. Hoy Francia como la mayoría de los países de UPOV, 60 de 78 se encuentran en UPOV 91. Por ello, la importancia que tiene que esa excepción esté en el convenio”.

Posición INASE

El presidente del INASE, Claudio Dunan, aseguró que “el uso propio está permitido con la adhesión a UPOV 91, el uso propio es oneroso, y lo único que queda por reglamentar qué tamaño de productor es el que no debe pagar por ese uso. Es una aclaración que permitiría que las empresas que quieren invertir en la Argentina locales e internacionales, incluso las pymes o el INTA o la Estación Obispo Colombres, digan que el marco legal es claro”.

“Ya que lo único que hace UPOV 91 es decir el obtentor que estas son las reglas de juego que fija el Estado, que las va a aplicar el INASE y que las empresas vengan y compitan. Se modifica solo un capítulo de la ley de Semillas actual, que se aclara con mucho detalle esto”.

Aclaró además que “hoy Argentina, cuenta con una Ley de Semillas, y UPOV 78, que crea una ambigüedad” en materia jurídica por el uso propio.

También aclaró que lo único que se modifica de la ley de semillas es el capítulo 5 el resto de la ley queda igual.