El aumento de derechos de exportación, conocidos como retenciones, a 15% para el trigo, girasol y maíz y del 31% al 33% para los subproductos de la soja (el poroto mantendría el 33%) es uno de los puntos de la denominada Ley Ómnibus enviada por el Gobierno al Congreso que generó rechazo en el sector agroindustrial, donde consideran que tendría un efecto nulo en las cuentas pero causaría un gran prejuicio en los niveles de empleo.

Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), comentó a PERFIL que la industria de la soja y del girasol en la actualidad es la principal aportante de divisas en el país. "Si sumamos el aceite de soja a la harina de soja, estamos hablando aproximadamente de 40% de las divisas con las que cuenta la Argentina y genera 22.500 puestos de trabajo en forma directa y 45.000 de manera indirecta”.

Cuáles son los cambios que aceptó el Gobierno a la ley ómnibus que ya se encuentra en el Congreso

Según Idígoras, el Gobierno calcula que podría obtener US$ 400 millones por el diferencial de retenciones, “pero eso es falso y no solo por CIARA, sino por muchos analistas económicos que han publicado artículos que demuestran que tiene impacto fiscal neutro, porque va a caer la industrialización de la soja en la Argentina y se va a vender más poroto sin valor agregado, que básicamente es comprado por el Gobierno chino. Ellos lo industrializan localmente porque no permiten la importación de productos procesados cuando tienen barreras para arancelarias”.

“Argentina perdería posicionamiento internacional, perderíamos empleos, perderíamos divisas y, finalmente, ingresos fiscales”, agregó el presidente de CIARA.

El impacto del aumento de retenciones en las cuentas

De acuerdo con un informe de Pablo Andreani, consultor de mercados granarios y presidente de Agripac, con el nuevo esquema de retenciones de 33% para las exportaciones de harina y aceite de soja, “el ingreso de divisas 2024 podría verse reducido en US$ 2.294 mil millones y el ingreso fiscal por recaudación de las retenciones podría caer en US$ 452 millones, si el aumento de las retenciones se concreta y oficializa por Ley”.

“Existen otras cadenas productivas que ya tienen retenciones diferenciales, como el caso del trigo que tiene retenciones del 12% para exportarlo como tal, y la harina de trigo que tiene el 5% de retenciones, en este caso el diferencial es del 7%. Se presume que el nuevo esquema del gobierno es aumentar las retenciones del trigo y de la harina al 15%. Si este es el caso será imposible poder exportar harina, un producto con mayor valor agregado, y también imposible competir en el mercado internacional con semejante lastre impositivo”, agrega el reporte.

Ley Ómnibus: el gobierno acordó con parte de la oposición un dictamen de mayoría

La caída en los ingresos por envíos de los subproductos de la soja se basa en un aumento de las exportaciones de poroto de soja a 10 millones de toneladas, y una baja de la molienda en 10 millones de toneladas, para llegar a un estimado de 30 millones de toneladas.

De ello resultan 5 millones de toneladas menos de molienda por aumento de las exportaciones de poroto de soja y 5 millones de toneladas menos adicionales por la menor molienda proyectada “ante un escenario de márgenes negativos y menores precios de venta del aceite y harina de exportación de la Argentina, para poder competir con el aceite y la harina de soja ofrecidos por Brasil y Estados Unidos”.

“Si agregamos el menor ingreso de divisas proyectado para del resto de las cadenas productivas y exportadoras, no nos debe sorprender que esta cifra puede llegar a resultar en una pérdida de ingreso de divisas superior a los US$ 3.000 mil millones”, estima Adreani.

Reclamo de gobernadores

Los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y de Córdoba, Martín Llaryora, se sumaron al reclamop de la industria y las gremiales de productores, expresando su rechazo a las modificaciones que pretende el Poder Ejecutivo.

“Le pido a los diputados de la provincia que voten en contra, porque hoy van a aumentar una vez más las retenciones a la harina y al aceite de soja, particularmente; porqué les van a aumentar los impuestos al maíz y al trigo”, afirmó el mandatario santafesino

Y agregó: “Si alguien cree que las exportadoras se van a quedar con esa pérdida se equivoca; se lo van a trasladar a los productores que son quienes invierten en maquinarias, herramientas, porque quieren que les rinda más su campo. Y no son grandes propietarios de grandes extensiones, hablamos de 60, 70 u 80 hectáreas”.

Por su parte, Martín Llaryora, afirmó que los derechos de exportación se trata de un impuesto que "castiga al que exporta" y favorece que se "primarice la economía".

"Hasta un chico de primaria entiende que este proyecto va en contra de la industrialización de Argentina. Es inacompañable este esquema que nos proponen", añadió el gobernador de la provincia mediterránea.

LM