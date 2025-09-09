¿Qué es el peronismo para Itai Hagman?

Para el diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, Itai Hagman, "el peronismo es quien mejor ha expresado una transversalidad social que une los intereses de los más pobres, de los sectores populares, con los trabajadores y también con las clases medias". "Cuando vos comprendés que, para construir una mayoría social en Argentina, necesitás expresar una alianza de clase que tiene como protagonista a la clase trabajadora tradicional, y ahora también a nuevos emergentes de la clase trabajadora, si tenés una visión popular te acercás al peronismo", reconoció el economista en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Itai Hagman es economista, docente y político argentino. Nació en Jerusalén un 13 de febrero de 1983, referente de Patria Grande, es diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires.

¿Qué es el significante “peronismo” para vos?

Creo que el peronismo siempre tuvo como una característica ser un gran sintetizador de distintas trayectorias políticas. En sus orígenes, incluso, y esa capacidad de incorporar sectores que provenimos… Yo, por ejemplo, vengo de una familia no peronista, tampoco diría una familia gorila, pero una familia no peronista, de clase media de la ciudad de Buenos Aires, bastante arquetípica, y mi acercamiento hacia el peronismo tuvo que ver, obviamente, con los sucesos de la Argentina de esta época, muy marcados por los que fueron los gobiernos de Néstor y de Cristina, y también por la confrontación con los adversarios. Eso es una realidad. La gran fábrica de peronistas en Argentina, vos sabes quién es el antiperonismo, el mayor invento de Perón.

De hecho, hay un libro sobre la historia del peronismo de Alejandro Grimson, donde él muestra cómo el antiperonismo del ’45 surge incluso antes que el 17 de octubre. O sea, el antiperonismo no es una consecuencia del surgimiento del peronismo, sino que más bien es al revés. Porque un sector de la ciudadanía y también sectores poderosos habían identificado en Perón, el gran problema de la Argentina. Lo atacaron, lo metieron preso, y eso dio como resultado el famoso 17 de octubre. Entonces, mi acercamiento también tiene que ver con eso. Y el peronismo, creo que siempre tiene capacidad de ir renovándose. Y yo creo que esta es una elección en la cual no diría que son personas nuevas, porque yo milito en política hace más de 20 años, pero sí quizás personas que no teníamos la función de protagonizar una elección. Hoy estamos protagonizando, y eso creo que no es solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino también en la provincia, en Santa Fe con gente que viene de Ciudad Futura, se da en muchas provincias, que es algo saludable y habla de la vitalidad.

Me acuerdo que un célebre ministro de Lula, que era el ministro de estrategia, había sido además profesor de Harvard de Obama; él planteaba lo que llamaba “partidos del poder”, que había partidos de las ideas y partidos del poder. Que los partidos de las ideas discutían cómo debía ser, qué sería el ideal, pero que los partidos del poder tenían la responsabilidad de llevar a la práctica lo posible. El peronismo, sin ninguna duda, podríamos colocarlo en ser un partido de poder, que ha logrado a lo largo de muchas décadas, y con, podríamos decir, ideas muy diferentes demostrar la capacidad de gobernar.

¿Podría decir que entonces el peronismo es una herramienta para que confluyan, como herramienta electoral, todas aquellas personas que tienen algunas ideas que son contrarias al elitismo, que representan aquello que se oponen a lo que es el antiperonismo; y finalmente, que vos llegas a la conclusión, que hay que estar en el peronismo para poder cambiar cosas? Es decir, finalmente es una herramienta, en el buen sentido, de acceso al poder para producir los cambios.

Es una interpretación plausible. Yo lo veo como una interpretación muy instrumental. Y creo que el vínculo, por lo menos en mi caso no es instrumental. Sino que, en todo caso, cuando vos militás en el espacio más a la izquierda hay una mirada muy clasista, muy ideológica. Cuando vos comprendés que, para construir una mayoría social en Argentina, necesitás expresar una alianza de sujetos, una alianza de clase que tiene como protagonista a la clase trabajadora tradicional, y ahora también a nuevos emergentes de la clase trabajadora, junto con la tradicional, cuando vos tomas esa conciencia, si tenés una visión popular te acercás al peronismo. Entonces me parece que no es una cuestión instrumental, sino que es una cuestión de entender que un proyecto de mayorías tiene que expresar una diversidad, pero no una diversidad de corrientes políticas, sino una diversidad social. Y el peronismo creo que es quien mejor ha expresado una transversalidad social que une los intereses de los más pobres, de los sectores populares, con los trabajadores y también con las clases medias.

La clase media históricamente muchas veces se piensa a sí misma fundamentalmente como contraer al peronismo, pero sabes muy bien que, buena parte de la clase que existe en nuestro país, entre otras cosas, es gracias al ascenso social que permitió el peronismo. Porque desde la visión instrumental, yo creo que hay una visión en el antiperonismo que es: “Bueno, esta gente le importa al poder. Entonces un día pueden ser de izquierda, otros sean de derecha, un día son liberales…” Me parece que eso es una visión, que no se corresponde. yo creo que hay un corpus, hay una tradición nacional popular, y hay momentos en los cuales el peronismo institucional se alejó de esa tradición nacional popular, pero esa tradición nacional popular tiene su doctrina, tiene su ideología, tiene su visión de ver el mundo, y obviamente remite incluso antes de Perón, en expresiones nacionales populares anteriores, ni hablar de Perón y, obviamente, del kirchnerismo. Y, bueno, me parece que si no se ve eso, se ve como una cosa muy instrumental de que no se entiende por qué vuelven.

Está el instrumento, pero está la identidad política también. O sea, el peronismo es una identidad política que está en el corazón del pueblo argentino, y entonces esa identidad política popular uno se va acercando también hasta por razones subjetivas y emocionales. Yo hoy estoy en un acto, escucho la marcha peronista y me emociona, y me siento parte de un movimiento, y me siento parte de una identidad política. Digamos, eso es un elemento que juega, y más allá de que existe el instrumento, existe la identidad política. Es una identidad política popular en la Argentina muy profunda, que muchas veces se la ha condenado a su defunción. Reiteradas veces dicen: “es el final, ahora se termina, ahora se desperoniza la Argentina” y siempre renace y siempre vuelve. Que es lo que muchas veces creo que a los antiperonistas más rancios les cuesta comprender.

