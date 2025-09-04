jueves 04 de septiembre de 2025
POLITICA
reacción tras el acto en moreno

Cristina Kirchner, otra vez muy enojada con el Presidente: "Deberíamos bautizarlo cara de piedra Milei"

"Hay que ser muy cobarde para referirse a alguien que ya no está y que no puede defenderse", sostuvo sobre las referencias del libertario a su marido Néstor.

160825_cristina_fernandez_kirchner_evita_afp_g
2012. Axel Kicillof, convenció a Cristina Kirchner de estatizar la empresa y culpar a los españoles. | AFP

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó esta tarde un duro posteo contra el presidente Javier Milei, el día después de que el primer mandatario protagonizara el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza, en la localidad bonaerense de Moreno. "Deberíamos bautizarlo cara de piedra Milei", afirmó haciendo una comparación con el boxeador panameño Roberto "Mano de piedra" Durán, tras el discurso del líder libertario que apuntó fuertemente contra el kirchnerismo por la situación actual de la provincia más poblada del país que celebrará comicios este domingo 7 de septiembre.

El mensaje fue dirigido a la militancia peronista bonaerense y afirma en su primer párrafo que el miércoles en Moreno se vio a "un presidente desaforado, pidiendo y cantando que saquen del cajón a quien fuera mi compañero de vida y además presidente de todos los argentinos, no sólo es un show de muy mal gusto, sino que además es propio de gente cobarde y de muy baja estofa. Porque hay que ser cobarde para meterse con quien ya no está y no puede defenderse. Hay que ser cobarde para festejar la muerte de sus oponentes. Y hay que ser muy cobarde y muy miserable además para disfrutar del dolor ajeno".

Noticia en desarrollo...

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

También te puede interesar
En esta Nota