Cristina Kirchner, otra vez muy enojada con el Presidente: "Deberíamos bautizarlo cara de piedra Milei"

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó esta tarde un duro posteo contra el presidente Javier Milei, el día después de que el primer mandatario protagonizara el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza, en la localidad bonaerense de Moreno. "Deberíamos bautizarlo cara de piedra Milei", afirmó haciendo una comparación con el boxeador panameño Roberto "Mano de piedra" Durán, tras el discurso del líder libertario que apuntó fuertemente contra el kirchnerismo por la situación actual de la provincia más poblada del país que celebrará comicios este domingo 7 de septiembre.

El mensaje fue dirigido a la militancia peronista bonaerense y afirma en su primer párrafo que el miércoles en Moreno se vio a "un presidente desaforado, pidiendo y cantando que saquen del cajón a quien fuera mi compañero de vida y además presidente de todos los argentinos, no sólo es un show de muy mal gusto, sino que además es propio de gente cobarde y de muy baja estofa. Porque hay que ser cobarde para meterse con quien ya no está y no puede defenderse. Hay que ser cobarde para festejar la muerte de sus oponentes. Y hay que ser muy cobarde y muy miserable además para disfrutar del dolor ajeno".

Noticia en desarrollo...