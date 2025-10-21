Qué es la "parálisis paradigmática" ante las nuevas tecnologías y por qué debemos evitarla

Fabián Barros Requeijo, especialista en tecnología y fundador de Pago TIC, destacó la importancia de optimizar los sitios web con técnicas de AEO (Answer Engine Optimization) para que los motores de búsqueda puedan interpretar correctamente el contenido. Al mismo tiempo, advirtió sobre la “parálisis paradigmática”, que ocurre cuando empresas, medios y ciudadanos se resisten a incorporar nuevas tecnologías. “Hay que entender al robot de la inteligencia artificial y no solo al buscador”, explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Fabian Barros Requeijo es empresario, coach, docente y especialista en tecnología. Es el fundador y presidente de Pago TIC, que promociona soluciones de pagos a grandes compañías, gobiernos, pymes y clubes de fútbol.

Tenés una tesis muy provocadora, que en gran medida la industria de producción de contenidos comparte. Estamos viviendo un cambio absolutamente copernicano en cómo entendemos y cómo funcionó la web para los productores de contenido. El 70% del tráfico de los sitios de internet proviene de lo que se llama search, es decir, lo que la gente busca en Google u otros buscadores, que luego derivan el tráfico hacia los links de los productores de contenidos web. Pero a partir de la inteligencia artificial, en lugar de ir a los links de los medios de comunicación, el buscador resuelve el problema, por lo cual elimina el tráfico de search. Solo en el último año ya bajó un 40% en todos los sitios del mundo y crece la proporción en la inteligencia artificial. El SEO es un sistema que trata de buscar cómo hacerle más fácil al algoritmo de Google encontrar los sitios adecuados. Entonces, los medios de comunicación se preocupan por tratar de construir, respondiendo a la lógica del algoritmo de Google, la forma de facilitarle el encuentro del contenido que cada uno produce. Vos planteas es que el SEO ahora se convierte en otra cosa, porque lo que hay que entender es al robot de la inteligencia artificial.

Sí, hay cambiar nuestro mercado objetivo, tanto las pymes como cuando querés difundir cualquier contenido. En abril de este año, ChatGPT superó a Wikipedia en la cantidad de consultas. Wikipedia este año aumentó un 20% el tráfico, pero bajó un 8% la cantidad de personas que navegan por Wikipedia. Entonces, esto nos muestra un cambio de paradigma.

Es decir, ChatGPT utiliza Wikipedia.

Exactamente, pero es un problema. En el caso de Wikipedia, que es non-profit, es una cosa, pero en casos editoriales o en caso de las pymes, es una crisis total, porque el costo de la producción del contenido lo tiene el creador del contenido. Y esto pasa sin excepción. Es un cambio copérnico de 180 grados, es una disrupción mía.

Me hace acordar al año 70, cuando empecé a laburar en la cadete. Me mandaban a sacar unas fotocopias y en la calle Bartolomé Mitre y Paraná había una casa que decía: “Se hacen fotocopias en todos los idiomas”. Tenía una fila de una cuadra y media, mientras que el resto de las fotocopiadoras estaban vacías. Entonces, ¿cuál es el cambio de paradigma? El desconocimiento que hoy tenemos de las tecnologías que se vienen. Los asistentes son la máquina de escribir de los años 40, o la computadora de los 70 o de los 80, o el internet de los 2000.

El mayor problema es que siento que estamos perdiendo una capacidad competitiva tremenda como empresas, como ciudadanos y como país. Hace cuatro días me puse a jugar con uno de los asistentes, Commet, y activé más de 10 hebras de trabajo en distintos exploradores, con una productividad impresionante. Encontré un recurso humano que estaba buscando con una habilidad concreto, que no me encontraba ninguna selectora, y le dije: “Búscame mis contactos de LinkedIn a alguien que tenga esta formación, esta formación y esta experiencia”. Me lo trajo, y la estamos contratando. Mi productividad con ocho o diez hebras que llegué a abrir con los asistentes son los superejecutivos.

¿Qué son las hebras?

Las hebras son distintas pestañas que podés abrir. Son distintos canales de procesamiento en los cuales le pedís una búsqueda a uno, a otro, a otro, a otro. Lo importante es que no caigamos en lo que se llama "parálisis paradigmática". Las recetas del pasado no nos van a ayudar a los desafíos del futuro. Esto es lo más importante.

Como persona, tenemos que usar todas las herramientas que nos dispone la tecnología, porque la tecnología es igualadora. Hace que no valga la pena que los abismos competitivos o las barreras de mercado fruto de la experiencia. Hace que se nivelen a cero, porque los especialistas de SEO, que eran los que manejaban el PageRank, ahora quedaron en cero. Ahora es AEO, que es Answer Engine Optimization, que es cómo optimizar las páginas web mediante la metadata para que los motores te lean. Y esto pasa como personas, como pymes o como país.

Se desarrolló toda una experiencia para entender cómo hacer que el buscador te vea, que ese es el SEO. Ahora lo que hay que hacer es que te vea el robot de la inteligencia artificial. Pero siguiendo el razonamiento, si finalmente el robot de la inteligencia artificial te ve, pero "roba tu contenido" y vos no tenés ninguna visibilidad, lo que estarías haciendo es facilitarle al robot una tarea, pero al mismo tiempo agregándote costos que finalmente no tendrían ningún beneficio para el productor de contenidos. ¿Lo entiendo mal?

Exactamente. Ahí abrís una nueva página, la segunda, el doble clic. No es positivo habilitarle al robot todo el conocimiento de la página, por ejemplo. Hay que establecer toda una estrategia. Todo lo que pueden ser backdoors, o los botones de operación que pueden ser susceptibles de ataque, no tienen que tener metadata. Para que los robots te entiendan, tienen que tener metadata, lo que significa que tiene que haber cierta capacidad de inscripción en los tags. Ahora, en los botones que te pueden atacar, no tenés que permitir el salteo de las publicidades, o quizás la metadata la tenés que poner en las publicidades para que acceda a la publicidad y de ahí al contenido. Es toda una estrategia.

Que acceda a la publicidad, pero la publicidad finalmente no va a ser vista. Accede a la publicidad vista por un robot que finalmente no lo verá nadie.

A veces sí, a veces no. Por ejemplo, podés poner el contenido del artículo dentro de la publicidad. Esto es una estrategia. Como el SEO era una estrategia, esto es otra estrategia, donde en algunas partes tenés que opacarla a tu página, en otras partes tenés que ponerle la metadata concreta y tenés que ver cómo va a ser la navegación del contenido para que no se pierda tu visibilidad.

Pero si la inteligencia artificial produce una síntesis de los contenidos y elimina la publicidad, lo que la audiencia va a ver es esa síntesis de los contenidos que produce la inteligencia artificial y no va a haber forma de visibilizar la publicidad, que es lo que paga totalmente la generación de esos contenidos. En las agencias de publicidad hay toda una enorme discusión respecto del futuro de la publicidad. De hecho, Mark Zuckerberg, hace dos meses, creó un escándalo que hizo bajar las acciones de todas las empresas de agencia de publicidad mundiales, diciendo que en el futuro no va a haber más agencias de publicidad, que con la inteligencia artificial se van a crear los mensajes para cada uno de los anunciantes, y que empresas como Facebook automáticamente no solamente le venden el anuncio a la persona, sino que además le realizan la campaña, tanto en programación como en creatividad.

Iría a un extremo más a decir que la historia del capitalismo, la historia de la publicidad. La publicidad es el termómetro, el desarrollador del capitalismo. Es decir, en los países de economía planificada, que ya no quedan más que probablemente Cuba y alguno más, no había publicidad, porque la publicidad era concebida como un generador de deseos innecesarios por el capitalismo. Y todo lo que vemos es que la evolución que tuvo el capitalismo, la creación de nuevos deseos, nuevos productos y nuevos trabajos está basada en la publicidad, en la ley antitrust en Estados Unidos en 1910, y todo el proceso que tuvo el capitalismo. Todo Silicon Valley, está todo desarrollado sobre la base de publicidad. Y esto que estás marcando es que lo que va a cambiar al cambiar la publicidad es el capitalismo.

Sí, también hay un sustrato. El marketing nace con las economías a escala. Antes de 1900 no había marketing. ¿Cuándo nace el marketing? Cuando hay más oferta que demanda. Y se llamaba mercadeo, que es la capacidad de poner tus productos en el mercado. Antes, en los talleres artesanales, había mucha gente que tenía mucho dinero y lo codiciado eran los artesanos que te podían hacer los productos; era un mercado de demanda, no de oferta.

Ahora, con las cadenas de producción que permitieron multiplicar infinitamente la capacidad de producción, nace el marketing y más la importancia de la publicidad. El problema es que el sistema no nos está conteniendo como consumidores, porque sí la productividad se baja y se aumenta infinitamente, y se rompe la paradoja de Ford.

Cuando Ford monta su línea de producción, contrata a los aprendices de los artesanos que trabajaban prácticamente por la comida con tal de aprender el oficio. Entonces, tiene un piquete, no por la línea de producción, sino por la pérdida de competitividad en recursos humanos, porque perdían a todos sus artesanos. Entonces le dicen: “¿Por qué les paga tanto a sus artesanos?”. Y Henry Ford, que no era izquierdista, dijo: “Alguien se tiene que comprar los coches que produzco”.

Con esa paradoja virtuosa de Henry Ford, de que lo que producís tiene que haber un consumidor, hoy la capacidad de producir infinitamente más bienes y servicios es mayor que la capacidad de consumo. Entonces, se nos necesita como consumidores. Y el debate que se abre acá no solamente es de los medios de producción, ni de los medios de difusión o de comunicación, sino también de quién va a consumir los servicios. Si tenemos ciento y pico de empleados y podemos hacer lo mismo con 30, ¿quién va a consumir los servicios de pago?

