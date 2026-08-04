Quintela: "Santilli era diputado peronista junto conmigo, él me dice dinosaurio y yo le digo camaleón"

En un mano a mano con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, le responde duramente a Diego Santilli luego de que el funcionario nacional lo tildara de "dinosaurio" por sus planteos sobre el patrimonio nacional. A partir de ese cruce, el mandatario peronista repasa los cambios de espacio de su excompañero de bancada, cuestiona la política económica y la entrega de recursos a través del RIGI, y analiza el escenario de unidad que atraviesa el PJ de cara al futuro.

Ricardo Quintela es un dirigente político perteneciente al Partido Justicialista que se desempeña como gobernador de la provincia de La Rioja desde el año 2019, ejerció la vicegobernación de La Rioja durante el período 1993-1997, representó a su provincia como diputado nacional entre 1997 y 2003, y además fue intendente de la ciudad de La Rioja por tres mandatos consecutivos entre 2003 y 2015.

¿Cómo le va, Ricardo? Nos tenía olvidados, hace tiempo que no teníamos la posibilidad de escuchar que nos invitara a comer un cabrito y esas cosas que hacía habitualmente el año pasado. Pero bueno, ahora usted se convirtió en la tapa de todos los diarios del país, en la que lo acusan de nacionalizar o expropiar, una especie de chavismo riojano. Cuéntenos su visión y haga todas las declaraciones que le parezcan.

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¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? La invitación sigue pendiente, sos vos el que no tiene tiempo para venir a compartir.

Me lo voy a hacer, me lo voy a hacer.

La verdad es que no hay que escandalizarse. No tienen que escandalizarse ni tampoco buscar elementos comparativos, porque lo que estoy planteando yo hoy es una cuestión personal de revisar todos los actos de gobierno que comprometen el patrimonio, la soberanía y el territorio de la República Argentina. Eso es lo que dije, o el sentido de mis palabras fue: «Vamos a comprobar o corroborar que lo que se hizo esté bien hecho y no afecte los intereses de los argentinos».

Bueno, pero ahí ya empieza a ser más comprensible. No sé si usted vio que lo calificaron de «dinosaurio». Eso fue el jefe de Gobierno, Santilli, y me parece que vale la aclaración que usted está haciendo.

Que no se ponga nervioso Santilli y que me diga desde dónde me lo dice: ¿desde el peronismo, que fue diputado conmigo por el peronismo; desde el PRO; desde el radicalismo, Juntos por el Cambio, Cambiemos? ¿De dónde me lo dice, de La Libertad Avanza? Que diga de dónde me dice «dinosaurio». Me parece que no se tienen que preocupar si hacen las cosas bien. ¿Cuál es el problema de que podamos corroborar y controlar que las cosas estén bien hechas? Para eso también tienen que saber que están comprometiendo el futuro de todos los argentinos. Ya con lo que obtuvieron de crédito del Fondo Monetario Internacional y los créditos con el sector privado, naturalmente están comprometidas varias generaciones, con quienes también vamos a tener que conversar y dialogar respetuosamente, pero con mucha firmeza y con el tono de madurez necesario como para que puedan comprender y entender las dificultades que tiene la Argentina. Nosotros no podemos seguir pagando una deuda prácticamente impagable, en las condiciones en que está establecida, con el hambre del pueblo argentino. Eso lo tenemos que entender. Y, al decir de Néstor Kirchner, los muertos no pagan deudas. Por lo tanto, tenemos que fortalecer a la Argentina, su esquema productivo y su esquema industrial, que hoy está siendo destruido, inclusive hasta deliberadamente, por la política que aplica este gobierno.

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Ricardo, ¿le entendí bien? ¿Usted lo tuvo de compañero a Santilli siendo diputado o candidato a diputado en ese momento por el peronismo?

Por el peronismo, por el peronismo.

¿Y cómo era aquel Santilli que usted conoció como compañero peronista siendo diputados ambos?

Era normal, era normal. Lo que pasa es que los que se escandalizaron en alguna oportunidad, los medios de comunicación, y hablaron de la burocratización de la dirigencia, hoy ya lo naturalizaron, no solamente con Santilli, sino con varios más.

Perdone que me reí cuando usted dijo «era normal». Usted vio que en psicología los psicólogos lo que tratan es que la persona sea normal, se acomode dentro de los parámetros de normalidad, y la única patología es la anormalidad. O sea, ¿usted lo ve ahora a Santilli anormal?

No, no digo eso, sino que veo que actúan en función de su conveniencia. No actúan en función de sus convicciones, sino de lo que le conviene a cada uno de ellos. Lo que creo que tenemos que debatir es qué significa este tipo de conducta, este tipo de actitud. En algún momento tenemos que debatir y poner un límite, porque van adonde calienta el sol; el camaleón cambia de color según la ocasión. Ese comportamiento camaleónico o este sistema de cotización que se aplica... Para otros, de haber sido uno de los nuestros, le puedo asegurar que lo hubieran destrozado. Entonces, lo que creo que también tenemos que saber es que a este hombre no le importa traicionar sus convicciones, sus principios y a sus compañeros que lo votaron para que represente a una fuerza política, sino que actúa de acuerdo a su conveniencia personal o individual. Pero esto es lo que yo pienso, tampoco para que se sienta agredido. Simplemente me dice «dinosaurio» y yo planteo este tema, que es una conducta fácilmente demostrable que tuvo él.

No me reía, Ricardo, porque finalmente estamos entrando en la zoología: él le dice a usted «dinosaurio», usted le dice a él «camaleón». Obviamente es más agradable ser un camaleón que un dinosaurio, dentro de todo.

Tengo buena relación con él. Tengo relación ahora,

Pero no pierde nunca el mismo sentido del humor que tenía Carlos Menem, que podía en cualquier circunstancia apelar a él. Le pregunto ahora por el tema obvio: candidatura presidencial. Usted invitó a Kicillof, no pudo ir porque tenía un compromiso personal; estuvo con Máximo Kirchner. ¿Cómo imagina...? Se escucharon algunas declaraciones de Máximo Kirchner que parecían un acercamiento con Kicillof. ¿Ve que se encamina el peronismo a un proceso de unión y que usted, que quiso presidirlo para ser artífice de eso, lo está pudiendo lograr ahora?

Mirá, en todo lo que yo visualizo de los distintos sectores que conforman el peronismo, las distintas ramas, sectores o líneas internas, como le quieran llamar, y sus dirigentes, todos tienen una vocación y una voluntad muy positivas para poder construir un proceso de unidad. Es un camino que tenemos que consolidar con el tiempo, en un tiempo perentorio que exigen las circunstancias; los tiempos no los ponemos nosotros, sino que están establecidos. Por lo tanto, rápidamente tenemos que ir de forma práctica, ponernos de acuerdo en construir una unidad con contenido que nos permita, a partir de esa unidad, que todos estemos tranquilos trabajando. Después veremos cuál es el sistema que se va a utilizar para la selección de los candidatos que nos van a representar: pueden ser las PASO, si permanecen o perduran, o puede ser un proceso interno. Ya veremos, pero lo importante es que estemos todos juntos, todos unidos, porque no tenemos diferencias sustanciales o de fondo. Por lo tanto, es importante dejar las diferencias de lado y empezar a potenciar y amplificar las coincidencias que tenemos, que son varias, muchas y de fondo.

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Tenemos una tarea ardua por delante, que es trabajar para la reconstrucción de un país que está destruido, de un sistema industrial y productivo destruidos, tratar de proteger nuestros recursos naturales, que son tan apreciados, y sacarles el mayor provecho posible. Para eso planteamos también la necesidad de tener una empresa nacional minera tipo YPF, que se asocie con capitales privados que vengan para que podamos juntos explotar nuestra riqueza. Esto del RIGI es el sistema más fenomenal de entrega de los recursos naturales no renovables de la República Argentina. Le estamos entregando a todo un esquema económico extranjero todas nuestras riquezas y no dejan absolutamente nada en la República Argentina, solamente un 25% de ganancia. En términos comparativos, nuestros industriales y empresarios están en absoluta desventaja y en una competencia desleal, porque todo les es permitido a todos estos nuevos inversores... Que no hay nuevos inversores, la gente lo tiene que saber claramente: no hay nuevas inversiones acá. Lo que hay son las inversiones que estaban en el gobierno nuestro, que comenzaron en el gobierno nuestro y que, por supuesto, tienen continuidad; se agruparon y adoptaron un nuevo sistema impositivo. Este RIGI les regala todo a ellos, cuando a los nuestros no les regala ni les posibilita alivianarles un poco la pesada carga que tienen en estos momentos.

¿Y hay un candidato mejor que Kicillof para representar al peronismo hoy en día?

Yo ya no quiero tener definiciones en esa materia porque no va a caer bien. Lo que sí creo es que Kicillof está en una posición bastante interesante, muy importante, a pesar de las críticas que tiene, inclusive de algunos compañeros o excompañeros. Es un compañero que ha demostrado su capacidad, su honestidad, su honradez y su conocimiento para poder llevar adelante las riendas del país. Lo está haciendo en la provincia más importante y con muchas dificultades, agravadas por este gobierno, como es la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, me parece que es uno de los compañeros, pero hay varios compañeros más. Vea, Jorge, el peronismo tiene una oferta electoral riquísima que no la tiene ningún movimiento ni partido político, la tenemos nosotros. Te puedo nombrar diez compañeras y compañeros en estos momentos que están en condiciones de presentarse con un bagaje sobre su espalda, con capacidad demostrada, experiencia de haber gestionado sus provincias, de haber administrado la cosa pública y de haber hecho crecer cada una de las gestiones por las que pasaron. Tenemos muchísimos compañeros para poner a consideración de la sociedad argentina.

Bueno, lo esperamos con un bife acá en la ciudad de Buenos Aires cuando usted venga, Ricardo. Y prometo el cabrito si usted viene primero acá a visitarnos, así estamos empatados, si le parece bien.

Sí, Jorgito, y de paso te ratifico la invitación para que vengas a visitarnos a la provincia de La Rioja. Por último, te quiero decir una cosita, si me permitís. Claro, no tienen que ponerse nerviosos nuestros circunstanciales adversarios, porque nosotros no los consideramos enemigos, pero es necesario que la sociedad argentina sepa qué se hizo con los recursos que tomaron y que comprometieron, no los bolsillos de ellos, sino los bolsillos de la gente. ¿Qué se hizo con el oro del Banco Central? ¿Dónde está? ¿Con qué autorización se sacaron esas reservas que son de todos los argentinos? ¿Por qué se toman decisiones como si fueran ellos los dueños de la cosa pública? Estas cosas hay que conversarlas, hay que charlarlas. ¿Por qué violan la Constitución en forma permanente? Para cualquier empréstito tienen que tener autorización del Congreso de la Nación y, sin embargo, con total desfachatez toman esas decisiones que son inconstitucionales y por las que, por mucho menos, hay mucha gente que está pagando esa osadía con los huesos en la cárcel. Entonces, lo que creo que es importante es que tomen conciencia de eso, que se ajusten a derecho, que se ajusten a la Constitución. Ya han influido muchísimo para dejar privada de su libertad a la expresidenta, donde no se ajustaron a derecho y dijeron: «No tengo pruebas, pero tengo certezas». ¡Único caso en el mundo! La verdad es que se condena a una persona por la certeza que pueda tener alguien que tiene intereses muy concretos, que defiende sus intereses y actúa en función de sus intereses, no ajustándose a derecho.

Bueno, Jorgito, no te quito más tiempo.

Al contrario. Un gran abrazo y nos mantenemos en contacto, como siempre. Muy gentil.

Un fuerte abrazo, gracias.

MEG