Rafael Nadal venció a Dominic Thiem en el ATP 250 de Brisbane

Rafael Nadal volvió a competir tras una larga inactividad y venció al austríaco Dominic Thiem por 7-5 y 6-1 en la ronda 32 del ATP 250 de Brisbane. Se trató de su regreso al tenis desde el pasado 18 de enero de 2023, cuando por la segunda ronda del Abierto de Australia, perdió con el estadounidense Mackenzie McDonald, informó Román Iucht en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

El español, ganador de 22 Grand Slams, avanzó de fase en Brisbane y destacó que "hoy era un día muy emocionante y especial para mí". “Estoy contento por el nivel mostrado en este primer partido. Estoy orgulloso de mí y del equipo después de todo lo que he pasado. Estuve soñando con este día mientras el tiempo que estuve afuera”, completó el tenista.

Tras el triunfo de este martes, Rafa Nadal se posicionó como el cuarto tenista en la historia con más triunfos en singles con 1069, dejando detrás a la leyenda Ivan Lendl. La lista la encabeza Jimmy Connors (con 1274 victorias) y Novak Djokovic está tercero (1088).

Nadal le tiró otro palo a Djokovic: "Me emociona más Federer"

En la previa del torneo, el mallorquín había dicho que “tengo y he tenido miedo de anunciar las cosas porque, al final, es un año sin competir. Es una operación de cadera, pero lo que más me preocupa no es la cadera, sino todo lo demás. La realidad es que es mucho tiempo y uno tiene dudas sobre su cuerpo. Pero bueno, creo que estoy preparado y confío y espero que las cosas vayan bien y que me dé la oportunidad de disfrutar en la pista otra vez.

“Al final, es mucho tiempo. Espero, lo primero, sentir otra vez esos nervios. Esa ilusión, esos miedos, esas dudas. Espero de mí no esperar nada, esta es la verdad. Tener la capacidad de no exigirme lo que me he exigido toda mi carrera”, remató. Pero después de 349 días pudo volver a las canchas y salir victorioso.

