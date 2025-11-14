Rebelión amarilla en Córdoba: ¿Oscar Agost Carreño fue expulsado del PRO?

Oscar Agost Carreño, presidente del PRO de Córdoba y diputado nacional, aseguró que la supuesta expulsión que se difundió en las últimas horas “fue un efecto comunicacional” y que continúa en funciones. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), cuestionó la tercera intervención del PRO nacional sobre el distrito y advirtió que el macrismo busca frenar las elecciones internas porque es minoría entre los afiliados. “Lo único que pretendo es lo mismo que en la primera intervención: que el PRO de Córdoba no sea una sucursal de Buenos Aires”, reclamó.

Oscar Agost Carreño es diputado nacional del PRO por la provincia de Córdoba. Es presidente del PRO de Córdoba.

¿Finalmente quedó fuera del PRO?

Más allá de lo que se ha comunicado en la prensa, no hay ninguna expulsión. No existe jurídicamente la posibilidad de que un partido nacional expulse autoridades provinciales. Por lo tanto, me parece que ha sido un efecto comunicacional de hablar de expulsión. Es verdad que, en el marco de la de la reunión, el secretario general habló de que estaba expulsado, pero después, en una conversación que tuve con el apoderado, me aclaró que eso había sido un error de ellos.

¿Y cómo es entonces su situación?

Es extraña porque desde diciembre del año pasado a la fecha, el PRO nacional ha decidido tres veces intervenir el PRO de Córdoba. Las dos anteriores, por vía de la Justicia Nacional Electoral, se dejaron sin efectos o no tuvieron aplicación. La primera sí se aplicó y, hasta que la Cámara Nacional Electoral la dejó sin efecto y la anuló, pasaron 8 meses, pero ya no existe ese acto. Todas son por los mismos motivos, que son 100% políticos, y en este caso se agrava porque estábamos iniciando el proceso de elecciones para que los afiliados de Córdoba decidan sus autoridades. Se ha decidido interrumpir y no permitir ese proceso electoral desde el ala del macrismo, muy posiblemente, porque es una franca minoría en la cantidad de afiliados. Han hecho una nueva intervención que, una vez más, requeriré sea anulada por la justicia.

¿Tiene expectativa de que finalmente quede en la nada?

Al día de hoy sigo siendo presidente. No se ha ejecutado y la doctora Servini tiene que resolver el planteo que hice. En caso de que esto no suceda así, estará la Cámara Nacional Electoral, que que es la alzada. Pero al día de hoy sigo siendo el presidente. Vamos a seguir dando la batalla judicial que, hasta ahora, por suerte, en las dos intervenciones anteriores han salido favorablemente los afiliados de Córdoba.

¿Cuándo imagina que estaría esa resolución judicial?

No sabría decirle. Se ha movido bastante rápido la justicia electoral en las veces pasadas, así que no tengo ningún reproche al respecto. Tiene que hacer un procedimiento de correrle vista a la contraparte y generar posiblemente alguna audiencia, pero confío en que se resolverá rápidamente. Lo único que yo pretendo es lo mismo que pretendía al momento de la primera intervención: que el PRO de Córdoba no sea sucursal de Buenos Aires, que sea lo que dice la ley y la Constitución, que debe ser un partido político y que eso implique que las elecciones sean sin injerencia de Buenos Aires buscando inclinar la cancha. Lo único que pido no es ni perpetuarme en el poder ni nada, sino llamar a elecciones y que gane el que más votos tenga dentro de las urnas.

