Ricardo Hausmann comparó al chavismo con Mao: “Chávez en PDVSA fue como su revolución cultural, destruyó la producción”

El colapso productivo de Venezuela tuvo uno de sus ejes centrales en la política económica aplicada durante la presidencia chavista, marcada por expropiaciones, controles y nacionalizaciones que golpearon de lleno a PDVSA y a la industria. Ante ese escenario, el economista Ricardo Hausmann advirtió en el programa Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) que sin un cambio político no hay recuperación posible y lo resume con una definición contundente: “Chávez en PDVSA fue como Mao con su revolución cultural, destruyó la producción”.

El economista argentino-venezolano de reconocimiento internacional, Ricardo Hausmann, está especializado en desarrollo económico, crecimiento, productividad y complejidad económica. Se desempeñó como ministro de Planificación de Venezuela en los años 90 y economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ahora, es uno de los creadores del Índice de Complejidad Económica, una herramienta clave para analizar por qué algunos países logran desarrollarse de manera sostenida y otros quedan atrapados en modelos primarios o de bajo valor agregado.

El presidente Trump puso un TikTok en el que, con una canción que es Me gusta la gasolina, mostraba cómo se alegraba de la baja del petróleo a partir de la invasión en Venezuela o el ataque a Venezuela. La intención es reactivar la industria petrolera para bajar el precio mundial del petróleo y así reducir la inflación en Estados Unidos y ganar las elecciones norteamericanas. Desde el punto de vista de cómo es hoy la estructura, la infraestructura petrolera en Venezuela, ¿es factible?, ¿es factible que pueda realizarse un acuerdo de ese tamaño con Delcy Rodríguez o es simplemente un relato electoral de Trump de cara a las elecciones que tiene este año?

El plan actual tiene el riesgo de decepcionar a Trump, porque tanto las condiciones institucionales como humanas para una recuperación del petróleo en Venezuela no están dadas. La legislación de hidrocarburos es un desastre, es lo que dejó el chavismo, y hace inviable la inversión privada en el sector. Cambiar la legislación de una manera que el mundo considere legítima se hace difícil con un gobierno ilegítimo, con una Asamblea Nacional que ningún gobierno democrático del mundo reconoce, y con una presidencia que, si no reconocieron a Nicolás Maduro, menos van a reconocer a una persona que fue sin nada. Entonces, el marco institucional para darle credibilidad a los derechos de propiedad no está.

Pero para recuperar la producción petrolera hace falta gente, y en Venezuela se fueron 8 millones de personas. Ocho millones de personas no van a regresar a menos de que tengan derechos y libertades. Si en este momento no sabemos si ni siquiera María Corina Machado puede caminar libremente por el país u organizarse políticamente, no sabemos si eso es posible. Entonces, los venezolanos no podemos regresar. Yo no puedo regresar a Venezuela, no he podido regresar en años. Sin derechos y sin libertades se hace muy difícil convocar a los necesarios para esa recuperación. De modo que yo creo que los mercados adelantan un poco demasiado y no creo que lo que pase en Venezuela tenga la magnitud suficiente para cambiar significativamente el mercado petrolero internacional.

Un empresario importante de la industria farmacéutica iberoamericana, que era amigo de Fidel Castro: Fidel le pidió que desarrollara laboratorios en Cuba para darle autonomía respecto de la producción de medicamentos. Este hombre contó en privado que hizo enormes esfuerzos por tratar de generar fábricas en Cuba que produjeran medicamentos, en India se producen enormes cantidades. Pero, se le hizo imposible porque la relación de los cubanos con el trabajo era muy poco disciplinada. Después de tantos años de un sistema como el que se aplica en Cuba, la relación de las personas con el trabajo me hace recordar una frase que se usaba en la ex Unión Soviética: “Ellos hacen como que nos pagan, nosotros hacemos como que trabajamos”.

Hay una situación similar en Venezuela, que no es simplemente que la infraestructura esté poco mantenida o semidestruida, sino algo mucho más importante: que los operarios de PDVSA no tengan un proceso de productividad y de disciplina que haya que cambiar culturalmente, y eso no se logra de un día para el otro.

Te recuerdo que hace 22 años Chávez botó a 20.000 trabajadores de la empresa petrolera, empezando por los de mayor experiencia, y transformó a PDVSA en una organización que llamaban Roja Rojita. Ideológicamente, esa organización causó el colapso de la producción de petróleo y el colapso de las refinerías en Venezuela. Pasamos de tener capacidad para refinar 1.300.000 barriles a no poder refinar. Pasamos de producir 3,4 millones de barriles a no poder producir ni un millón. Eso ocurrió: esos venezolanos se fueron y hoy están produciendo en Canadá. Esos venezolanos tienen que regresar a Venezuela para producir petróleo, pero yo creo que esa cultura productiva no está en la PDVSA Roja Rojita que dejó el chavismo; está en la diáspora venezolana. Y el problema es que la diáspora se fue por falta de derecho.

Esto que usted dice que hizo Chávez cuando botó a 20.000 personas de la PDVSA anterior y creó un nuevo sistema de producción, podríamos decir más relajado, ¿tiene algún punto de comparación, quizás hoy excesivo, con lo que hizo Mao cuando quiso llevar adelante la Revolución Cultural y destruyó la economía china?

Ellos tomaron una empresa que producía 3 millones de barriles con 30.000 trabajadores y la transformaron en una empresa que produce menos de un millón de barriles con pico mil trabajadores, y además pusieron a PDVSA a hacer de todo: construir casas y hacer política. De hecho, la razón por la que Venezuela produce un millón de barriles es porque antes había dos formas de producción: PDVSA producía directamente unos 2 millones y medio de barriles, y el sector privado producía un millón. Ahora, lo que producía directamente PDVSA se destruyó completamente y solamente queda el sector privado. Es decir, destruyeron la producción petrolera por su desprecio al conocimiento, a la capacidad y a la meritocracia. Y yo creo que el ejemplo que mencionás de Cuba muestra que algo parecido también ocurrió allí.

Ahora, ¿cuál es su propio pronóstico? No sé cuánto puede tener de deseo, pero ¿cómo imagina usted que se van a desenvolver los hechos a lo largo de este año?

Hay un riesgo significativo de que Estados Unidos no advierta a tiempo la importancia de una transición rápida a la democracia y crea que puede haber una fuerte recuperación con Delcy. Eso puede provocar que no haya reactivación real, que no regresen los que se fueron, que se demore la liberación y que, para entonces, Venezuela ya esté perdida.

A mí me preocupa mucho que no hayan sido capaces de sacar a Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es el jefe de la infraestructura de tortura más grande que ha visto este país. El hecho de que, a pesar de tener un portaaviones desplegado y 15.000 soldados, Cabello siga ahí es una señal de que la libertad no está cerca. Temo que, cuando Washington pierda interés, este grupo quede consolidado y la transición a la democracia sea aún más difícil. Por eso creo que vamos a tener que seguir peleando por el retorno de la democracia en Venezuela.

