Roberto Cachanosky: "El Gobierno va a subordinar la economía a tener un buen resultado electoral"

Para el economista Roberto Cachanosky, la liberación del cepo cambiario podría acarrear serias consecuencias, pero mientras más tiempo se deja pasar podría ser peor. “Si tenés corrida financiera, el Banco Central va a tener que emitir para darle pesos a los bancos”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Roberto Cachanosky es licenciado en economía por la Universidad Católica Argentina. Ha sido profesor titular de Teoría Macroeconómica en varios institutos, trabajó como columnista en distintos medios y actualmente es consultor económico y dirige el sitio web Economía para Todos. Condujo el programa de televisión El Informe Económico, ganador del premio Santa Clara de Asís en el año 2006. Es autor de libros como Economía para Todos, El síndrome argentino y Por qué fracasó la economía K.

Hace unos días, Luis Caputo, el ministro de Economía, aseguró que el nuevo acuerdo —entre comillas— implica "nueva plata, pero no nueva deuda", en referencia al acuerdo que estaría en tratativas con el Fondo Monetario Internacional. Según el titular del Palacio de Hacienda, con este acuerdo el Tesoro le va a recomprar deuda al Banco Central para reemplazar como acreedor al sector público por el Fondo. ¿Cuál es tu impresión de qué está pasando en la negociación entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional?

¿Qué tal, Jorge? Buen día. Mirá, mi impresión es que el Fondo está dispuesto a hacer algún tipo de acuerdo. Después veremos qué tipo de acuerdo. Pero lo que más le preocupa es el tema cambiario. Le está diciendo: "Mirá, no podés tener 58 tipos de cambio diferentes, intervenir en los mercados de cambios, el dólar blend, etcétera". De manera que están: el cepo, más el atraso cambiario. Le están pidiendo correcciones por ese lado.

Ahora, yo creo que acuerdo va a haber. Lo que tengo dudas es si le dan plata fresca o no. Te digo sinceramente, tengo mis dudas. Porque Argentina está sobrepasada largamente en el cupo de crédito que le corresponde en el Fondo Monetario.

Roberto, distintos economistas, indiscutiblemente ortodoxos —o por lo menos nadie podría calificarlos de izquierdistas— plantean que va a ser muy difícil salir del cepo. Hay casos extremos como el de Cavallo que dice que, aunque viniera plata del Fondo, no alcanzaría por la enorme cantidad de dividendos y deuda atrasada. Que si se sacara el cepo directamente, sin ninguna restricción, Argentina tendría una corrida cambiaria. Y que, por lo tanto, el cepo parece tener larga vida. ¿Cuál es tu propia visión sobre el futuro del cepo en los distintos escenarios?

Mirá... después contesto sobre qué podría pasar si se libera. Ahora, sobre los distintos escenarios, yo te diría: el cepo en sí, si vos lo mantenés, te va a seguir generando problemas de atraso cambiario y te va a seguir generando —vamos a ponerlo de esta forma— falta de inversiones y falta de crecimiento económico. O sea que yo no sé si el miedo a salir del cepo no te genera una enfermedad peor, que es el aumento del cierre de empresas, la desocupación, ese tipo de cosas. De manera que ahí, yo creo, mejor que salgan lo antes posible.

Ahora, el punto es: ¿qué pasa si salen...? Porque es cierto, hay atrasos acumulados en los pagos de utilidades y dividendos. Serán 10.000 millones de dólares o una cosa por el estilo. Sumale, si querés, algo de importaciones... Bueno, si vos tenés solamente eso, liberás el mercado de cambios, tenés equilibrio fiscal y generás confianza, tenés un salto de una sola vez y después se estabiliza el tipo de cambio. Y ahí no pasó más nada. Ya tuviste el salto.

Ahora, el problema es que detrás del cepo y todas estas maniobras que hace el Banco Central para intervenir en los mercados libres, te armó todo este carry trade, esta bicicleta financiera que te va acumulando unas utilidades que, el día que todos quieran realizar esas utilidades, te genera una corrida financiera y cambiaria. Pero yo creo que el miedo del Gobierno es: "Sí, yo puedo soltar, liberar el mercado de cambios y enfrentar un salto cambiario, pero tengo miedo de la corrida que se me va a producir por el carry trade que armé o que induje a que se armara". Y ahí sí que, si tenés corrida financiera, el Banco Central va a tener que emitir para darle pesos a los bancos, para comprarles las leliqs y que ellos, los bancos, tengan pesos para pagar en ventanilla. Y los que reciban los pesos van a salir a comprar dólares o bienes o lo que sea. Y ahí se te dispara la inflación.

De manera que acá están entrampados. Mi impresión es que van a mantener todo esto hasta, por lo menos, como mínimo, las elecciones. Van a subordinar toda la política económica a las necesidades electorales del Gobierno. Una vez pasado ese tiempo, veremos.

Así como hay aproximadamente 10.000 millones de dólares acumulados de deudas con importadores y por las ganancias no remitidas, dividendos a las empresas extranjeras, ¿cuánto estimás vos que sería si el carry trade se desarmara y quisieran pasar a dólares los que hoy invirtieron en pesos? ¿Qué cantidad sería?

No, eso tendría que volver a hacer la cuenta, porque venían creciendo los depósitos a plazo fijo en forma acelerada. Es más, los bancos les prestaban a los exportadores dólares para que se los vendieran al Banco Central y, con los pesos que les daba el Banco Central, se colocaban a plazo a tasa. Así que ahí tenés... yo no sé... Calculo que, mínimo —pero mínimo eh—, entre 10 y 20 billones de pesos. Estoy haciendo un número que, por ahí, me equivoco, pero bueno…

…Por lo menos comparable con los otros 10.000 millones. Eso es lo que lleva a Cavallo a decir que aunque el Fondo Monetario le otorgase 11.000, 13.000 o 15.000 millones de dólares más, igual no le alcanzan los dólares del Fondo, en el caso de que se los dieran, para abrir el cepo. ¿Es así?

Claro. A ver, en realidad pueden abrirlo, pero aceptando el costo…

Claro, para abrirlo sin devaluación, a eso me quería referir…

Claro. Lo que pasa es que el costo o lo pagás con atraso cambiario y cierre de empresas, o con un salto cambiario inflacionario, ellos tienen que elegir.

Ahora, yo el otro día me puse a buscar todas las condiciones que fueron poniendo para salir del cepo. No sé si recordás que fueron “corriendo el arco” todo el tiempo. Primero dijeron: "Cuando terminemos con toda la deuda que tiene el Banco Central con los bancos, con los pasivos remunerados". Eso ya está. Después dijeron: "Cuando terminemos con el stock de deuda con los puts que tenían los bancos...". Bueno, solucionaron el problema y siguen con el cepo. Entonces, la pregunta es si ellos no entraron en el confort del cepo. ¿Por qué? Porque lo usan como ancla contra la inflación.

Y, finalmente, nuevamente, no solamente en la confortabilidad del cepo, sino por lo que estamos diciendo: salir del cepo implicaría un salto cambiario no menor. Creo que lo que planteaba Cavallo era del 20%, algunos plantean del 30%, que es lo que el Fondo Monetario pide.

Y además podés tener un overshooting…

Bueno, le pasó también, con todo el apoyo en otro momento, a Macri, ¿no? Cuando el dólar se va a 16 y después vuelve a 14. El punto es que cuando se va a 16, los precios internos crecen a 16, y cuando baja a 14, después no bajan. Esa famosa frase: "los precios están adelantados", ¿qué paradoja te generó?... Cuando están adelantados los precios, ¿la única solución es que el dólar lo alcance o que los precios puedan bajar a través de un proceso recesivo?

Bueno, ahí le preguntaría a Caputo, si fuese periodista…

y te diera el reportaje, porque nosotros estaríamos encantados de preguntarle…

Sí, es como Cristina, viste, que le da reportajes solamente a los que son “tropa propia” dentro del periodismo, ¿no? Para no darle un reportaje a alguien que le pueda hacer una pregunta que lo incomode. Pero la pregunta sería: ¿acaso Caputo tiene el var para determinar quién está en offside y quién no? Porque, ¿cómo saber cuáles son los precios que están adelantados y cuáles son los que están atrasados? ¿Cómo define él?

En materia de política económica o de análisis económico no podés decir: "este precio está adelantado y este está atrasado". Vos podés saber, por ejemplo, que el tipo de cambio está atrasado, pero por definición, porque es un precio máximo. El tipo de cambio oficial es un precio máximo, por lo tanto, el precio máximo siempre lo ponés por debajo del mercado. Es decir, está atrasado respecto al nivel de un mercado libre. Ok. El porcentaje después es para el debate.

Ahora, el resto de los precios... si están adelantados y no hay problema de emisión, etcétera, van a bajar. Lo que tendrían que tener, entonces, en consecuencia, es deflación. ¿Qué es lo que acaba de decir Milei? Me acaba de llegar al celular mientras desayunaba, un video de él diciendo que la Argentina está en deflación.

Bueno, pasó con el fin de la convertibilidad: el país estallaba con deflación. Acá habrá que ver si la deflación realmente, como él dice, se produce, o si lo que se produce es que algunos precios bajen y con inflación, porque otros suban en mayor proporción. Los famosos “transables” y “no transables”... que ya pasó en la época de la convertibilidad, que salían más caros los servicios que en Suiza.

Sí, bueno. Si vos te fijás en los precios del índice de precios al consumidor... ¿que pasó? Los bienes subieron un 1,5% y los servicios un 3,8%. Ahora, ojo, porque también tenés un debate para dar, que es la composición de la canasta. Yo me tomé el trabajo de comparar la canasta con la que se mide el índice consumidor del INDEC y la que tiene el índice de Capital Federal, el IPC.

El del INDEC es del 2004 y el de CABA actualizado al 2022, está más actualizado. Por ejemplo, en alimentos y bebidas, tenés que para el INDEC tiene un peso dentro de la canasta del 23,4% y para el IPC de CABA, del 17%. O sea, dice: "mirá, la gente consume menos comida de lo que realmente se cree", destina menos plata a comida de lo que indica el INDEC. Después tenés, por ejemplo, el caso de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. El INDEC dice que es 10,5% de tu presupuesto, y en CABA te dice que es el 17%. Comunicaciones te dice el INDEC 2,8% y CABA te dicen 7,3%. Bueno, podría seguir con los ejemplos, no te voy a aburrir. Lo que estoy diciendo es: ¿con qué balanza estamos midiendo?

Correctísimo. Decime, Roberto, ¿hay alguna relación entre que la idea del RIGI necesitaba que no hubiera cepo y que haber aprobado el RIGI un año antes, o dos años antes, o un año y medio antes, hacía que el RIGI no tuviese consecuencias muy contundentes, porque mientras hay cepo, las inversiones, por más RIGI que haya del exterior, serían menores?

Yo creo que lo del cepo es clave, fundamental. Lo primero que van a preguntar los que quieran invertir es: "¿y el cepo cuándo lo sacan?".

Pero, además, el cepo tiene un tiempo de aprobación. Para poder evaluar una inversión en energía o en litio, en lo que sea, necesitás un plazo, porque tenés que hacer todo lo que es el estudio previo, tenés que constituir la sociedad, en fin. Tenés toda una serie de trámites donde los plazos que te daban en el RIGI, una vez que vos decías "quiero entrar", no te alcanzaban los tiempos como para poder tener todo en regla. Así que tienen dos problemas: uno, el cepo; y otro, la forma en que armaron el RIGI desde el punto de vista operativo. Las empresas no tienen tiempo de poder armar una sociedad, por ejemplo. Los tiempos no dan. Porque vos primero tenés que hacer un proyecto rentable, tenés que venir, estudiar los impuestos, la legislación laboral... Todo eso te lleva tiempo, no lo hacés de un día para el otro. Y más cuando hablás de 200 millones de dólares, ¿cierto?, como mínimo.

De manera que yo creo que influyen las dos cosas: el cepo, fundamentalmente, y lo otro.

¿O sea que el RIGI está mal planificado, para decirlo en términos concretos, tanto en la forma como en la falta de coordinación con el cepo?

Sí. Esto me lo comentó gente que se especializa en temas tributarios, que reciben gente del exterior que viene a preguntar.

Es cierto, hay muchas empresas que vienen a consultar sobre invertir bajo las reglas del RIGI, pero cuando ya está el tema del cepo, eso lo complica. Y después los plazos no les dan.

Como corolario, siguiendo lo que vos planteabas de que es mejor salir del cepo cuanto antes, porque el carry trade aumenta el problema de la salida del cepo... ¿Qué podríamos decir? ¿Que cada mes que pasa nos cuesta 1 o 2% más?

Si tomás el índice de precios del consumidor del INDEC, te costará un uno o uno y pico porciento más. Si tomás el índice de precios de CABA, te va a costar un 2% más en dólares.

O sea, diríamos que salir del cepo, cada mes es el mejor negocio que pueda existir sobre la Tierra. En promedio de los dos, es 20% anual en dólares…

Pero fíjate que salió publicado el índice Big Mac. Solo Suiza es más caro. Y Milei se encargó de descalificarlo.

Vos fíjate que se la pasaron hablando varios: Caputo, Milei y Federico Sturzenegger, sobre el atraso cambiario, con lo cual te está indicando que tienen alguna preocupación, ¿no? Y hablaron todos ellos en muy poco tiempo.

Milei dijo que hay que tomar la paridad de compra de las monedas, una manera econométrica y matemática de establecer la paridad entre las monedas que están adelantadas o atrasadas.

Mirá, yo puedo comparar, en vez de hacer tanta matemática, agarro el índice Big Mac que está en todas partes del mundo. Viste que Caputo dijo: "Para comparar un restaurante acá o en España, hay que comparar el mismo restaurante". Bueno, es el mismo McDonald's, es lo mismo en todos lados: tiene el mismo Big Mac, con la misma cantidad de carne, queso, pan, etcétera. Y esa comparación te está dando que Argentina es el segundo país con su moneda más sobrevaluada, después de Suiza. Pero atención que Suiza tiene una economía mucho más sólida que la nuestra.

