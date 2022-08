Roberto Gargarella, sobre la recusación de Cristina: "Una foto no prueba nada"

El abogado constitucionalista, Roberto Gargarella, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y aseguró que "no están desmontando las pruebas" en relación a los argumentos presentados por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad. Por otro lado, declaró que "es disparar contra quien está hablando" y, por último, aseveró que "una foto no prueba nada".

¿Creés que para Cristina Fernández de Kirchner, la victoria de Lula Da Silva significa un punto de inflexión en su tesis de lawfare y que se va a abrazar a ello para tratar de conseguir lo que ella llama un fallo en la historia más que la justicia?

No sé si nos tiene que interesar tanto lo que ella tenga en la cabeza. Creo que no debe corrernos la atención de lo importante. Quiero subrayar que está pasando algo histórico y es el alegato del fiscal Diego Luciani que está haciendo un trabajo muy serio y extraordinario en la reconstrucción de los hechos. Es histórico, nos guste o no.

No hay réplicas de ningún modo o pruebas que fueron falseadas, vemos ataques sobre la persona y generalizaciones. Hay mucha dificultad para contrarrestar lo que se encuentra denunciado de una manera muy interesante.

El viernes entrevistamos a Luis Moreno Ocampo y él planteaba el carácter histórico que tenía el alegato del fiscal, sino que se produzca con una vicepresidenta en ejercicio y, en el Gobierno, el poder que se está juzgando, ¿no?

Leí lo que habían publicado en Perfil y me pareció muy importante lo que declaró Moreno Ocampo. La Constitución argentina, en su artículo de 36, contempla una condena en el que trata actos de corrupción y golpes de Estado, además de la forma de actuar en esos casos. Trata a ambos porque son las grandes ofensas que la Constitución reconoce como propias de la historia reciente.

No es una tontería vincular, como dijo Moreno Ocampo, la dictadura con lo que pasa con la vicepresidenta porque la misma Constitución pide reconocer a las ofensas de los golpes de Estado y a la mega corrupción levantada del Estado.

Recuerdo que la misma comparación se hizo entre el Juicio de las Juntas y dar vuelta la página de la dictadura con la corrupción en el caso del Lava Jato, independientemente de que Lula pueda ser presidente nuevamente.

Nosotros tuvimos el plus del "Nunca más" y eso hace comparable, para mi, el hecho de tener que volver a tener una narrativa.

No digo que Luciani es un héroe, pero sí destaco que está haciendo un trabajo serio y prolijo que puede quedar en la historia. Lo está presentando de forma no tan técnica, entendible y que es hasta educativo y pedagógico. Es muy importante lo que está ocurriendo en términos jurídicos y políticos.

En ese sentido, ¿creés que el Supremo Tribunal de Brasil tuvo una regresión al ir para atrás con el juicio que se le había hecho a Lula?

No. Seguí muy de cerca la situación y ví en muchos de ellos un entusiasmo cuando vieron a Sergio Moro tratando de reproducir el manipulite italiano y actuando con "estrategias" razonables de dar información pública sobre hechos y tocar cuerdas sensibles del poder sin problemas.

Hubo una excepción generalizada cuando se comprobó que Moro tenía intenciones políticas como vínculos con el poder que eran indebidos. El mismo Tribunal que le había dado aval al comienzo, luego se lo quita.

En ese sentido y más allá de las diferencias enormes, decís que no ataca a la investigación, sino que a la persona. ¿No percibís que los ataques ad hominem terminan teniendo cierto efecto en valorar la prueba?

Una foto no prueba nada. Le aconsejaría a la defensa de Cristina, si quieren instar a que se acrediten vínculos con esa liviandad, van a tener un problema sobre ellos porque mucho de lo que está en juego en esta causa es cómo se acredita el vínculo en el caso de asociación ilícita.

Si una foto en donde no aparece Mauricio Macri es prueba de un vínculo, qué es una foto entre ella y Lázaro Báez o un contrato firmado entre ella, su familia, su hijo, su esposo y con ese contratista que manifiestan que no tienen ningún vínculo. Les diría que fueran más prudentes a la hora de alegar cuando es que un vínculo está acreditado como problema.

¿No será que ella esté más preocupada por una estrategia de lo que considera que es la opinión pública o la historia que el resultado en el juicio y que finalmente eso lleve a una defensa inadecuada en término de derechos?

Creo que hay una defensa inadecuada. No están desmontando las pruebas. Es muy notable porque hay mucha gente en el espacio de los medios y del derecho vinculado con el kirchnerismo.

Lo que hay es todos con Cristina o gritos diciendo que todo es mentira. La marca argentina es la chapucería. En parte es eso y la reacción desesperada que vimos siempre que es de matar al mensajero en términos metafóricos. Es disparar contra quien está hablando, y no pensar, y hacer el trabajo de desmontar evidencias u ofrecer un contrarrelato.

No me colgaría de los fuegos artificiales aún, cuando para mí como ciudadano imparcial, ojalá todas las impugnaciones que quieran, puedan hacerlas. Tampoco podemos tomar la cuestión superficialmente y decir que sí hay una foto hay algún pacto.

La Justicia no se maneja así y esperemos que no lo haga. De todos modos, la justicia argentina en general apesta y es criticable en muchos sentidos porque es una chapucería y porque hay pactos públicos habituales entre el poder político y económico habiendo intercambio de favores. Hay dependencia política y gobiernos de turno que tienen capacidad de presionar a los jueces.

