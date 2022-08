Sergio Berenztein: "Alberto nunca logró ser un líder"

Entrevistado por el programa Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), el consultor politico, Sergio Berensztein, enfatizó que "el peronismo tiene una conducción política cuestionada como lo es Cristina". "A Massa le falta un equipo económico de jerarquía reconocido por el mercado y otros economistas", afirmó.

¿Es un "volcán", Rubinstein?

Me refería a la retracción en relación a la designación de lugar sagrado del volcán Lanín y parecía que también iban a revocar la designación de Rubenstein, pero eso quedó pendiente ahora. Por eso hice la asociación.

¿Massa podía desconocer la oralidad crítica, aguda e incisiva de Rubinstein?

Creo que no .Y si tengo que hacer una hipótesis me parece que Massa a propósito lo invita a formar parte de su equipo, para dar una señal, parecida a la que dió la propia Cristina, en mayo del 2019 cuando construye el Frente de Todos con dos figuras especificas de ella, Alberto Fernández y el propio Massa.

Cuando uno pone en contexto los tuIt de Rubinstein son muy pocos críticos al respecto de las declaraciones tanto de Alberto Fernández como Massa del kirchnerismo. La designación de Rubinstein, que todavía no está confirmada, puede ser una señal del pragmatismo y del margen de maniobra que el propio Massa podría llegar a tener en este contexto tan critico del país.

¿Cuál es tu pálpito, que lo va a confirmar o que va buscar otro viceministro?

Hasta anoche tenía la sensación de que podían buscar a otra persona, luego de los cambios en el área de Energía es probable que Massa pueda ratificarlo. No hay muchos otros de esa jerarquía, recordemos que se trata de una persona muy experimentada, que conoce muy bien el área económica del Ministerio de Economía y del Banco Central, y tiene una visión sofisticada de la economía.

De hecho, la nota que escribió en Noticias tuvo una enorme repercusión tanto dentro como fuera de la Argentina respecto a los escenarios que podríamos tener. Es importante tener a alguien que pueda llevar la relación con el Fondo. Es crucial, en septiembre debería haber un desembolso, para eso va a viajar Massa a Estados Unidos Y seria importante que Rubinstein lo acompañe.

Rubinstein, un economista que defiende el equilibrio fiscal y condena la emisión

¿Qué están haciendo alrededor de Massa, nace una estrella, es solo un fuego artificial efímero, cuálles tu perspectiva?

Es un político que pese a que es joven tiene mucho tiempo en cargos importantísimos, hace 20 años estuvo en la ANSES, que ya en esa época antes de la estatización de las AFJP, era la agencia estatal más grande en términos de presupuesto.

Es alguien con ambición política y que tiene la decisión para llevar adelante esto y aprovechar la oportunidad. Hay un montón de obstáculos, uno no menor es lo que construyó Cristina en término de liderazgo, que en algún sentido está limitada por la gente que la sigue y la obliga a tener posturas que no sabemos si son genuinas, para sostener esos grupos y no perder jerarquía como la socia mayoritaria de la coalición gobernante.

Sucede mucho en los medios eso que mencionás, es como que la obra termina apropiándose del autor.

En la sociología de las organizaciones lo estudian mucho, cuando las organizaciones van especializando en ciertos nichos. Y terminan estando muy limitados a estos. Por ejemplo, un comerciante sabe que tiene una clientela y que si cambia la naturaleza de su producto se queda sin esa clientela. En la politica, ¿por qué los líderes son tan conservadores? Es porque todos están sujetos a una audiencia y sin ellos no son nada, tiene que responder expectativas y esto limita su margen de acción. Eso le pasa a Cristina ahora.

Por eso, para Massa, teniendo en cuanta su agenda y la realidad que impone la Argentina en términos fiscales y monetarios, para evitar que el daño sea mayor tiene que hacer cosas que chocan con la narrativa de ella. Si uno analiza las consecuencias que han tenido los planes de estabilización en el mundo y en la Argentina, como el Plan Austral, por ejemplo, en todos los casos las consecuencias económicas han sido positivas para el votante promedio, y los gobiernos que hicieron esos planes se han beneficiado electoralmente.

Con lo que planteás, se puede decir que la clientela termina siendo dueña de los dueños. A diferencia de Mauricio Macri y de Cristina Fernandez, Massa se particulariza porque es un significante flotante, puede ser de una coalición como de otra. En ese sentido, ¿Massa no es prisionero de su audiencia?

El problema de Massa es que tiene una audiencia muy acotada, él perdió buena parte de sus seguidores desde el 2013, cuando tuvo un resultado extraordinario en la Provincia de Buenos Aires. En la elección del 2017, cuando intentó todavía como Frente Renovador, tener una postura independiente del peronismo, sufrió una caída política, su construcción territorial se fue acotando. Tiene la ventaja de estar muy débil y eso le da un margen de maniobra enorme.

El peronismo tiene una conducción política cuestionada, que es la de Cristina, entonces ahí se abre una vacante, pero más importante aún, sufre carencias de candidatos, esto no pasaba desde 1975, con la muerte de Perón. En este contexto creo que Massa puede llenar parcialmente ambos roles, solucionar la crisis económica. Políticamente puede proyectarse con un liderazgo distinto si el resultado de su gestión es exitoso, como esto sería bajar la inflación o evitar un hiper.

El significante flotante Massa

Una hipótesis sostiene que hay un plan de estabilización, porque Massa quiera ganar las elecciones siendo él el candidato y para esto arriesgue llevar adelante un plan de estabilización que pare en seco la inflación en seis meses...

Si va por el escenario "mediocre", sería muy bueno teniendo en cuenta que es dónde se dirigía el país hasta hace dos semanas, pero objetivamente es mediocre. Massa podría aparecer como un buen gestor de la crisis pero difícilmente puede proyectarse exitosamente hacia una candidatura presidencial.

Ningún ministro de economía consiguió ser un candidato presidencial exitoso, en parte por los desgastes del puesto, en parte las construcciones políticas que se hicieron. En el caso de un plan de estabilización exitoso ahí sí creo que Massa podría mirarse al espejo del gran Fernando Henrique Cardoso, que fue uno de los grandes intelectuales de Latinoamérica, y un presidente que llegó por su triunfo como gestor de un plan de estabilización, sin ser economista, armando un gran equipo económico.

A Massa le faltó esto, un equipo económico de jerarquía reconocido por el Mercado y otros economistas, que puedan llevar adelante las cuestiones más tecnocráticas de este plan de estabilización

Resumiendo: para Massa el éxito tendría que ser el poder ser candidato a presidente el año próximo, para lo cual un plan de simplemente "durar", no alcanzaría, ese sería el éxito para Alberto Fernandez. En esto se define el futuro electoral de la Argentina, no solo la economía...

Exactamente, en el análisis hay que incluir a la oposición, que tiene sus desafíos ahora y ahí Massa tiene una gran posibilidad de generar desafíos, por ejemplo si está dispuesto a llamar a un acuerdo que tenga objetivos en el corto plazo, que es apoyo en el Congreso para las leyes que necesita enviar .Y más en el mediano plazo tratando de aislar algunos temas de la agenda electoral que podrían construir la base de un acuerdo más estratégico.

Algo importante para aclarar es que hoy ya no es necesario tener un acuerdo de las dos cámaras para que una ley sea operativa, desde que Néstor Kirchner lo planteó. Es decir, es mucho más fácil y Massa lo sabe...

Excepto en algunas áreas en que no sirven los DNU, por ejemplo en materia tributaria o penal. Así que debería buscar un acuerdo sobre todo en la Cámara de Diputadosk, que él conoce mejor que nadie. También es posible construir un plan de estabilización que no requiera una modificación tributaria porque la carga tributaria es muy alta, y en este marco, el plan debería revisar la cuestión del gasto público.

AO PAR