Rodolfo Aguiar: “Este Gobierno está atado con alambres y la economía va a explotar”

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, analizó la situación de los trabajadores a un año del gobierno de Javier Milei y consideró que el desmantelamiento de la política pública lleva a la pérdida de derechos fundamentales. “El presidente se tiene que ir, por renuncia, por destitución o por el voto popular”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Rodolfo Aguiar es secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) nacional y secretario general de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) de Río Negro.

Alejandro Gomel (AG): Durante el fin de semana largo hubo malas noticias para mucha gente, especialmente para los trabajadores de lo que antes era el Ministerio de Desarrollo Social, actualmente en Capital Humano, con más de 10.000 despidos. ¿Qué acciones van a tomar a partir de lo que se vivió durante este fin de semana largo?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Esta situación está generando las renuncias de muchos profesionales en el Ministerio de Salud, la fundamentación de esas salidas tiene que ver con que no pueden cumplir con las responsabilidades o con brindar las coberturas que exige la ley. Por lo tanto, cada vez era más claro que este es un gobierno, el que encabeza el presidente Milei, que actúa al margen de la ley, al margen de la Constitución.

En este caso, de las notificaciones que comenzaron a conocerse el fin de semana, tanto de despidos de trabajadores contratados como de declaración en disponibilidad de miles de trabajadoras y trabajadores de la planta permanente. En realidad, no tienen otra finalidad que poder obturar políticas medulares, políticas sociales, terminar de destruir uno de los pilares centrales para la contención y la asistencia de franjas sociales vulnerables de nuestra comunidad.

Este accionar solo se corresponde con un gobierno nacional que asumió el 10 de diciembre de 2023 y, desde ese mismo momento, decidió negar la justicia social. Este Estado, como le dijimos al Papa Francisco, ya no cumple con la finalidad de promover el desarrollo humano y articular el bien común.

Elizabeth Peger (EP): La carta de renuncia que presentaron todos los médicos de las direcciones de vacunas, HIV, lepra y tuberculosis, que dependen del Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones dice: "No vamos a ser parte de un ministerio que no puede dar respuestas a las obligaciones básicas que marca la ley". Es una situación muy compleja…

Sin lugar a dudas. El optimismo que tenemos por estas obras está puesto en que la sociedad comienza a tomar conciencia de que el gobierno está atado con alambre, este gobierno está atado con alambre, y en cualquier momento la economía va a explotar.

Cuando se destruyen puestos de empleo en el Estado, hay políticas públicas que se desmantelan y derechos que se pierden, por ejemplo, en este caso salud, con los despidos, con las renuncias de los profesionales. El derecho que tienen millones de argentinas y argentinos a la asistencia sanitaria, el derecho a la salud, hasta el derecho a la vida, porque se han desmantelado los dispositivos de prevención de suicidios. El derecho a la información de cómo se desarrollan los tratamientos.

Este gobierno se sostenía en expectativas de una buena parte de la población, expectativas que ya no existen. El presidente vive una ficción propia, lo escuchamos el otro día en el discurso. Los datos, la información que expone sobre la economía es una construcción fantasiosa que está muy lejos de la realidad. Ya todos y todas tenemos muy claro que el ajuste no lo pagó la casta. Que el 20% recayó sobre las jubiladas y jubilados, el otro 20% sobre obra pública. ¿Puede haber Estado sin obra pública?

Tenemos un gobierno de CEOS fracasados que nos está costando muy caro a las argentinas y a los argentinos, porque nos dicen: "Achicamos por acá, reducimos por acá, recortamos más acá". ¿Y dónde va a parar eso si no fueron capaces de construir 10 metros de asfalto o de cambiar una sola lámpara de alumbrado público?

Más motosierra: otros 2 mil trabajadores despedidos y 50 mil contratos en la mira

EP: ¿Qué va a pasar ahora con las paritarias, con esta lógica del gobierno de que el techo salarial es del 1%, pero a partir de abril quiere que los aumentos sean iguales a cero, cuando todavía tenemos inflación?

Hay que romper ese techo de las paritarias. Nosotros vamos a llevar adelante múltiples protestas hoy en la Capital Federal y, además, hemos convocado ya un nuevo plenario federal de delegados para definir la profundización del plan de acción. Yo vislumbro un marzo de creciente conflictividad para defender el poder de compra, el poder adquisitivo de los salarios, pero, sobre todo, para reclamar la renuncia del presidente.El presidente se tiene que ir, por renuncia, por destitución o por el voto popular.

Pero lo cierto es que ya no hay solo protestas de rechazo. Bueno, uno podría decir, han sido destruidos los jubilados, las jubiladas, los trabajadores del sector público. Aquí las únicas actividades que crecieron con Milei son las que generan solo el 4% de las fuentes laborales, de los puestos de trabajo en la Argentina, que son la intermediación financiera, la energía y la minería.

Mientras que los sectores económicos de mayor demanda de empleo, como son el comercio, la industria y la producción, son los más castigados. Nosotros tenemos que seguir con la Constitución en la mano. Mire, le mostraron la Constitución al presidente en el Congreso y parecía que se desestabilizó todo el gobierno. Entonces, con la Constitución en la mano, ejercer el derecho de huelga y manifestación que tenemos los trabajadores.

AG: Ahora, ¿ve que puede haber reacción de los gremios del sector privado? Estamos hablando especialmente de la CGT, después de un año muy tranquilo en ese sentido.

Sí, más temprano que tarde, la va a haber. Ya pasó más de un año y aquellos que se dicen dialoguistas no han podido explicar a ciencia cierta, no han podido demostrar con claridad, a cambio de qué están dialogando, cuál es la contrapartida de ese diálogo.

Porque no ha existido un solo anuncio de una mejora, un beneficio concreto para los trabajadores. Yo creo que esos gremialistas que se aprestan para avalar una reforma laboral en la Argentina que va a aniquilar los derechos de todos los trabajadores. Esos gremialistas que van a hablar con el FMI para decir: "Bueno, tiene que existir un ajuste que sea compatible con el pueblo", van a fracasar, se los va a llevar, los van a pasar por delante la gente.

El Gobierno eliminó los aportes obligatorios de las empresas a las cámaras patronales

EP: Bueno, también parece que el planteo desde la crítica no solamente corresponde a los sectores sindicales. ¿Qué pasa con la política? ¿Dónde está la oposición?

Bueno, en principio, esta manda constitucional que reza “el pueblo "no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes", está algo perimida. Porque una buena parte de esos representantes que eligieron, los eligieron para cumplir un rol, les dieron un mandato que traicionaron. Porque les dijeron que tenían que ser oposición.

Por otro lado, no podemos dejar pasar, y tenemos que hacer evidente la complicidad de varios gobernadores, diputadas y senadores. Y por otro lado, también decir, como tercer punto, que el programa de Milei está claro, las políticas de Milei lo que quiere Milei, ya las conocemos todos, las conoce el pueblo.

Ahora, lo que falta conocer es cuál es el programa alternativo, lo que falta conocer es cuáles son nuestras propuestas. Y se ha perdido mucho tiempo, vamos muy atrasados. Tenemos que tomar como experiencia lo del Frente Amplio en Uruguay, donde apenas se perdió, existió una primera ronda de reflexión.

Primero se hizo una recorrida por todo el país, para escuchar a la gente, una segunda para elaborar las propuestas en virtud de lo que la gente decía. Porque los dirigentes, más que hablar, tenemos que escuchar. Y la tercera fue para plantear las propuestas ya en campaña electoral. Bueno, acá ni siquiera empezamos a esbozar todavía cuáles son, cuál es la alternativa.

EP: Las encuestas indican que, si bien el escándalo cripto o alguna otra situación complicó levemente la imagen del presidente, Milei sigue teniendo una imagen positiva y un nivel de adhesión superior al 50%. ¿A qué atribuye este respaldo frente al escenario que usted nos describe?

No, yo creo, yo creo que por primera vez las mediciones al presidente no le dan y por eso el nerviosismo, por eso el descontrol. Y mire, el poder se gana, el poder se pierde, pero se puede volver a recuperar. Ahora, la autoridad es como la vergüenza, una vez que se pierde no se recupera más.

Y este gobierno perdió la autoridad. Yo, después de la estafa presidencial, me di cuenta que nos gobierna, por ejemplo, una banda de ladrones. ¿Qué respeto le voy a tener yo a estos delincuentes que están adentro de la Casa Rosada? Ninguno. Y ya somos muchos los que empezamos a pensar así.

MC