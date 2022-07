Rodolfo D'Onofrio: "No fue oportuna la broma de Batakis"

Rodolfo D'Onofrio, empresario y ex presidente de River Plate, dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 o Net TV), y opinó sobre el contexto político y el cambio de ministro de Economía. "Espero que le vaya excelente a la nueva ministra pero creo que la broma no fue oportuna", comentó.

¿Cuál es tu mirada del cambio del ministro de Economía?

Estamos en una situación difícil y lo que espero es que tengamos previsibilidad, que tengamos un Gobierno que realmente esté unido, que acuerden porque fueron elegidos para solucionarnos los problemas. Cuando alguien te elige, lo hacen para eso y para ejecutar las soluciones. Y, yo viéndolo desde River, teníamos una crisis, un plan y un proyecto y le dijimos al pueblo riverplatense, que son varios millones, cuál era la situación del club y que no miremos más por el espejo retrovisor sino hacia adelante: no le echemos más la culpa al pasado, miremos el futuro.

Creo que el problema que tenemos es que, quienes nos gobiernan, tienen que estar unidos, no puede haber esta pelea entre quienes les toca liderar. Es una obviedad que los ciudadanos estemos diciéndoles también a los políticos que por favor hablen de los problemas que tenemos: inflación, seguridad y la falta de esperanza.

El agente de Miguel Borja sorprendió con los detalles de la llegada a River: "Está motivado"

Vos fuiste tentado a ser candidato, ni bien dejabas la presidencia de River, y Macri catapultó su carrera política con su triunfo en Boca. ¿Creés que sigue vigente la candidatura de Mauricio?

Creo que alguien que fue presidente de la Nación está en el recuerdo de todos los argentinos. Tendrán el recuerdo de decir si les parece bueno o malo lo que se hizo. Es una persona que, sin dudas, lo acompañan y creen en él: es referente de ese sector opositor. Además tiene, como cualquier otro que está en ese camino de la política, sus posibilidades. De ahí, a que la ciudadanía lo acompañe, es parte de algo que puede ser Gobierno, o no.

¿Y cómo juega el tiempo en eso? Yo creo que si alguien tuvo un fracaso, que pase tanto tiempo lo ayuda y si uno tuvo mucho éxito no ayuda esa distancia porque la gente se olvida

Me parece que, a quienes de alguna manera nos toca estar, evidentemente estamos en contacto con la gente porque es algo que transciende permanentemente. Cuando uno, con un equipo de gente, puede delegar objetivos lo mira con un aspecto positivo.

Desde el lado personal, lo que estoy haciendo es un poco, como ciudadano, tratar de ver si uno en esta etapa puede poner puentes, tratar de ayudar a entender de una vez por todas que hay que ceder para crecer. Creo que todos tenemos que entender un poco eso.

Rodolfo D'Onofrio sorprendió con su respuesta sobre Juan Román Riquelme

¿Existe la posibilidad de que ocupes un cargo en 2023? Porque hace poco se te vio reunido con Gerardo Morales y Emilio Monzó.

No es que no quiera ser candidato. Yo fui a Jujuy pero no a tener una reunión política. A mí me gusta mucho el rugby como el fútbol, soy un seguidor, y me invitó el gobernador. Nunca había tenido una reunión con él, solo había hablado en la pandemia cuando los equipos no podían entrenar en Buenos Aires. Queríamos ver si en Jujuy podíamos, ya que todavía no había llegado el covid. Tuve la posibilidad de almorzar con él y escuchar toda la visión que él tenía para su provincia, lo que está haciendo, de la manera en que está trabajando y lo que tiene que ver con la minería, el turismo y la energía sustentable.

Lo que quiero hacer es seguir recorriendo todas las provincias, porque me parece que es el camino en el que uno entiende la realidad que se vive en otros lugares del país. Yo no fui para ser candidato a diputado, ni nadie me ofreció nada. Solo le agradecí su invitación y pudimos charlar un rato largo respecto a cómo estaba la provincia.

Trascendió una foto tuya con la hija de Carlos Menem, ¿cuál es tu relación con ella?

Mi vida privada es mi vida privada. Solo te digo que lo que yo siento en este momento es que estoy bien, feliz, pero me vas a entender que cada uno en su vida va recorriendo su camino de una manera privada.

"Zulemita Menem y Rodolfo D’Onofrio vieron juntos el partido de Rafael Nadal en Roland Garros"

Juan Parrondo (JP): Te quería llevar a lo futbolístico. Obviamente en algún momento Gallardo va a culminar su mandato. ¿Quién crees que puede ser un sucesor?

Mientras yo fui presidente nunca hubo un plan b, para mí siempre fue Gallardo, y mi función como presidente era tratar de que Gallardo siguiera, nunca tuve otro en mente, y supongo que hoy los que están al frente de River siguen la misma línea y espero que Gallardo siga muchos años más.

JP: Y en la parte económica, ¿cómo ves al fútbol argentino con respecto al impacto del dólar en las transferencias y la escasez de estrellas comparándolo, por ejemplo, con el fútbol brasileño? ¿Creés que tenemos que acostumbrarnos a un fútbol cada vez más local y por ende con menor nivel?

El fútbol es parte de la realidad de Argentina. Cuando vos tenes un dólar de 120, 125 pesos y los jugadores le ofrecen en cualquier país limítrofe, un dólar de 250, el jugador lo que quiere recibir son dólares con la cara de Washington y no con la cara del presidente del club. Y en eso, los brasileños tienen una ventaja enorme. Y no sólo esa, sino que tienen la ventaja de que tienen millones de gente que sigue al fútbol, tienen abonos y se suscriben.

Pero, esta diferencia, es subsanable si la Argentina entra en un camino distinto. Yo siempre digo que envidio a los presidentes que les tocó en la época del 1 a 1, donde tener un dólar equivalía a un peso y pudieron traer a "los Francescolis", pero es natural que el jugador quiera partir hoy porque les pagan mucho más afuera.

Silvina Batakis y su fanatismo por Boca

¿Y qué pensas del chiste de la ministra sobre si va a permitir a River traer a Borja?

La verdad creo que hay ciertas gracias que hay que hacerlas en los momentos más oportunos. No fue oportuna la broma. Yo espero que a ella le vaya excelentemente bien, y que pueda conducir la economía del país. No siento como riverplatense que me moleste la broma, sino que me parece que, en un momento en el cual un club le está pidiendo una cantidad de dólares para traer un jugador, y que le ha exportado estos meses por más de 24 millones de euros, ahora le pide uno por 7 millones de dólares, evidentemente acá tenemos un problema y es el típico que tiene la sociedad también.

GA PAR