Los padres de los chicos del jardín se volvieron a concentrar este jueves 29 de diciembre frente a la fiscalía n° 2, para reclamar por los casos de abuso ocurridos en la institución educativa. Se exige la aparición del acusado, Carlos Guzmán, portero del jardín.

Durante la mañana, en la fiscalía se le tomó declaración a uno de los padres, que pudo realizar una denuncia formal por abuso sexual contra el portero. La fiscalía les informó que tomará el conjunto de las denuncias para unificarlas en una sola causa.

Los padres exigen que se dicte un pedido de captura contra Carlos Guzmán y que sus hijos sean revisados y reciban tratamiento psicológico, tanto para los que hablaron y dijeron haber sufrido abusos, como para los que no. Frente a esa situación, quien habló fue Raquel, una de las madres que se manifestó frente a la fiscalía.

Florencia Fossati (FF): ¿Cómo es tu caso particular? ¿Qué respuesta han obtenido por parte de la fiscalía?

Me enteré de esto el día domingo. A raíz de esta situación, me senté a hablar con mi nene, a hacerle preguntas. Empecé a notar comportamientos extraños en él y a pensar que le estaba pasando algo en el jardín.

El lunes hice la denuncia. Ayer estuve en la fiscalía y me dijeron que, como mi nene no habló, me negaron el turno para que sea atendido por un psicólogo. Me dijeron que le estaban dando prioridad a los niños que hablaron y dijeron que habían sido abusados. También que me iban a llamar, y todavía no recibí ningún llamado.

FF: Me imagino que la situación es desesperante…

Sí. Mi nene cambió completamente. Él era tranquilo y ya no lo es. Ayer a la noche me puse a mirar sus dibujos, y algunos me llaman mucho la atención. Necesito que lo vea un psicólogo.

FF: ¿Desde el jardín hubo alguna respuesta?

No, desde el jardín se lavaron las manos completamente.

FF: Y con respecto al acusado, ¿hay pedido de captura?

No. Este hombre sigue libre por la calle, no se sabe dónde estará. Estamos exigiendo que salga la prisión preventiva y la detención ya. Este tipo se puede fugar, cruza la frontera y no lo encontramos más.

FF: En caso de que no los escuchen, ¿cómo seguiría la situación?

No sé cómo se va a seguir con esto. Por mi parte, si hoy no obtengo una respuesta de fiscalía, voy a empezar a moverme. Si tengo que quemar algo lo voy a hacer. Ya no puedo seguir así.

Entiendo perfectamente su sentimiento y le brindo mi solidaridad. Lo que me cuesta comprender es qué se logra rompiendo muebles y útiles que, en definitiva, son para los chicos.

Yo no prendí fuego. Eso fue por la rabia de los papás que se fueron enterando que habían abusado a sus hijos. Fue la forma en la que reaccionaron. Sabemos que no es la forma correcta de reaccionar, pero un tobogán, una hamaca, una calesita o lo que sea se puede volver a recuperar. Pero la cabeza de los niños no vuelve a ser la misma.

