El director de la consultora EcoGo, Sebastián Menescaldi, observó que lo que se está apostando en la política económica es que el ajuste sea transitorio y con una salida rápida. “Estimamos que los ingresos de las familias caen 18% respecto al año pasado, y los jubilados pierden casi un 35%”, analizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Sebastián Menescaldi es licenciado en Economía y director de la consultora EcoGo. Además, trabajó en la Gerencia de Coyuntura Económica del BCRA hasta 2011.

El mercado convalida el plan, y el riesgo país sigue en retroceso

Alejandro Gomel: ¿Cómo está analizando, desde la consultora, las medidas económicas de Javier Milei?

Estamos teniendo un plan de ajuste económico ortodoxo y bastante fuerte. No estamos acostumbrados a tener el ajuste en todas las variables a la vez porque uno busca su manera de aliviar el proceso o hacerlo menos fuerte, pero este es un acto en donde se está aplicando un ajuste muy poderoso e importante. Hay que ver cómo lo toma la sociedad.

Arrancan las clases con aumentos del 40 y 50% en colegios privados de CABA y de Bs. As.

AG: ¿En qué sector está impactando?

Está impactando en toda la sociedad. El primer impacto real fue en los sectores de menores recursos, el segundo en las jubilaciones y el mayor impacto (a partir de marzo) se va a reflejar en la clase media. El primer impacto en los sectores con bajos recursos se dio por la devaluación y el impacto de los precios. El segundo impacto lo vimos también en las jubilaciones: en este primer trimestre nosotros estimamos que los ingresos de las familias caen 18% respecto al año pasado, y los jubilados pierden casi un 35%. Mientras que el que recibe una asignación familiar o algún subsidio pierde en promedio un 25%, y el que tiene un salario privado registrado pierde un 15%. El impacto de marzo se va a reflejar en la clase media porque a todo lo demás se le va a sumar el aumento de los colegios y el pago de los servicios públicos.

Los aumentos en las tarifas.

En febrero se produjo una fuerte caída del consumo en supermercados y autoservicios

AG: Estos números de los que vos hablás aparecen partiendo de un lugar que ya era malo…

Sí, es el ajuste sobre el ajuste. Pero hasta el año pasado, respecto a años previos, se perdía un 15%. Ahora estás perdiendo un 15% adicional. Lo otro fue más largo en el tiempo y esto es todo muy abrupto. Lo que te estás jugando acá es que este efecto sea relativamente transitorio y estima una salida rápida. Eso es lo que se está apostando en la política económica.

El FMI y el Papa advierten: sin clase media fracasará el ajuste

AG: ¿Ven que esa salida se pueda dar? ¿Hay una tendencia hacia la baja en la inflación?

Hasta ahora había una inflación que el año pasado se fue acelerando. La apuesta es que este año se haga el camino inverso. Por ahora se está dando con una inflación del 20,6% en enero y estimamos una inflación del 15,9% aproximadamente en febrero. Pero en marzo puede ser que el número sea similar al de febrero. El precio de los alimentos va a seguir bajando este mes, pero está todo el efecto de incrementos estacionales: educación, ropa e indumentaria, y los aumentos de servicios públicos. Por eso creemos que la inflación de marzo sería similar a la de febrero. La tendencia en sí es que baje, no hay todos los meses una devaluación o un aumento de los servicios públicos. Lo que veo difícil es seguir bajando la inflación. Obviamente, estamos en medio del proceso de un ajuste fuerte que provoca una recesión que desemboca en que no haya más ajuste de precios o que baje la inflación, pero hay que ver cómo sigue ese proceso.

La expectativa de inflación anual cayó casi 60 puntos: es del 170,8%, según la Universidad Di Tella

AG: El Gobierno hace hincapié con lo fiscal, el déficit cero y el superávit que ha mostrado resultado en enero. ¿Esto se puede sostener?

El Gobierno, cuando llegó, mandó una propuesta donde tenía un ajuste que dependía de una parte de gastos y una parte de ingresos. El problema es que la parte de ingresos, hoy por hoy, no la puede tener. El ajuste que hubo fue por licuación de gastos, de ingresos de jubilados y de no saber gastar. El ajuste no puede depender de eso y no va a depender de eso. Es una gestión que llega al gobierno sin planes, no sabía cómo gastar, cómo hacer la administración y no tenía todos los subsecretarios para hacer las habilitaciones usuales para cosas como la comida para comedores, por ejemplo. Fue extraordinaria la baja del gasto. Ahora hay que acomodar y el tema es que no están los ingresos que se esperaban hasta ahora, hay que ver cómo hacen. La licuación permanente no es una solución.

VF JL