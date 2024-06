Senador Leavy: "No le podemos dar superpoderes a alguien que viene a destruir el Estado"

El presidente del Partido de la Victoria, Sergio Leavy, sostuvo que Javier Milei es "el presidente que hizo más modificaciones en las leyes en toda la historia de la democracia", y manifestó su postura opositora contra la Ley Bases. "Yo tengo la esperanza y la tranquilidad de que muchos senadores van a recapacitar y van a votar en contra", expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Sergio Leavy es senador nacional de la provincia de Salta electo en el año 2019 con mandato hasta 2025. También es presidente del Partido de la Victoria, que fue el Frente para la Victoria. Anteriormente, fue diputado nacional en el 2017, intendente de Tartagal en el 2007 hasta el 2018 y diputado provincial por el Departamento General José de San Martín entre 2003 y 2007.

Usted fue intendente de Tartagal durante tres períodos...

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Si, además soy el segundo intendente que terminó su mandato en la democracia. Es una ciudad con muchísimos conflictos porque cuando se entregó YPF, ferrocarriles, se entregó el gas del Estado, quedaron 3500 personas sin trabajo y ahí nacieron los conflictos. Era una ciudad bastante complicada y he logrado estar tres períodos.

Luis Caputo espera el desembolso de los u$s 800 millones del FMI para avanzar un nuevo Programa

¿Qué va a pasar mañana con la Ley Bases? ¿Cuál es su pálpito?

Yo tengo la esperanza y la tranquilidad de que muchos senadores van a recapacitar y van a votar en contra. A los diputados la presentaron un día viernes y el día lunes y martes la votaron. Nosotros llevamos 60 días trabajando, vimos qué es el RIGI, que está por encima de todas las leyes provinciales. En Salta tenemos la ley que dice que el 70% de los trabajadores de las minerías y petroleras tienen que ser salteños. Esta ley está por encima, podrían venir y trabajar todos los extranjeros. No pagan derechos de importación ni exportación, en vez de pagar el 35% como pagan todas las empresas de ganancias, pagan el 25%.

Es un régimen que está por encima de cualquier otra necesidad. Por ejemplo, si durante los 30 años que planean tener este régimen las personas que viven cerca de la minera necesitan el agua, tenes que dárselas al RIGI porque si no va a liquidar a Estados Unidos. Cuando vemos que el primer año se pueden llevar el 20%, durante el segundo año el 40% y durante 30 años el 100% en todas sus utilidades. Yo estuve con Taca Taca, una minera que quiere hacer una gran inversión en cobre de 3500 millones de dólares. Hoy Salta manda un convoy semanal a Chile, y estos querían llevarse seis convoy diarios para hacer las vías del ferrocarril, querían que el IVA sea devuelto mucho más rápido, esto se lo puede imputar hasta pago de Anses.

La verdad es regalar todos nuestros recursos, parece que la nación está por encima de la provincia. La provincia es la dueña de los recursos naturales, pero resulta que es la nación la que decide si es de riesgo o no. Cuando vas al capítulo de energía, todas las leyes de energía siempre decían que lo más importante en energía es el autoabastecimiento, que los argentinos podamos tener gas, combustible, energía eléctrica. Ahora, ¿sabes cómo lo titularon? Que lo más importante en energía es maximizar las rentas de las empresas, quiere decir que es más importante que las empresas ganen plata que los argentinos tengamos energía.

Axel Kicillof denunció "medidas ilegales" de Javier Milei y sus funcionarios reclamaron frente a la oficina de Caputo

Yo creo que muchos senadores van a recapacitar, por eso están apurados en presentarlo, porque no van a tener los números. Hablo con muchos en los pasillos, y la pregunta es por qué no aprobamos el tema de ganancias, y la respuesta es que es porque es perjudicial. Ganamos un poco más de regalías de coparticipación de municipios en las provincias, pero en el norte nos quedamos sin médicos, la tercer guardia ya empezó a pagar el 35% de ganancias.

Y si vos sumás lo que ganas por ganancias y lo que perdes entregando bienes personales, que desde 2,25 empiezan a pagar 0,25 con la modificación, es decir 900 veces menos, van a pagar 150.000 argentinos que tienen más de tres propiedades. Es una ley dañina para la República Argentina.

Paola Zuban: "Lo de Pettovello es comparable con la foto de Fabiola en Olivos"

¿Qué va a pasar con los otros dos senadores de Salta?

Nora Giménez va a rechazar el voto y Juan Carlos Romero, con quien hablo bastante, le digo que en su posición de ex gobernador no puede ser capaz de darle los poderes a alguien que se define como un topo del Estado que lo viene a destruir, y él me refuta que hay que buscarle la parte positiva.

La verdad que no los entiendo, son personas inteligentes. ¿Cómo le vamos a dar todos estos poderes a una persona que no hace lo que debería hacer? Todos estos senadores lo tienen que pensar, porque nada de lo que podamos modificar después va a ser aprobado por el Presidente cuando lo tenga que reglamentar.

Milei sorprendió a los porteños con un resultado mucho mejor en el interior que en Buenos Aires, ¿Cómo está hoy la relación de los salteños con Milei? ¿lo volverían a votar si las elecciones fueran ahora?

Hay mucha gente que sigue teniendo esperanza, que piensa que el sacrificio puede llegar a servir. Pero hay muchos que se dan cuenta, no existe el capitalismo sin consumo. Si en una panadería que antes tenía tres personas despachando hoy tiene una, hay y habrá un desempleo exponencial, y mucha gente ya lo está viendo y viviendo.

Milei sacó un vuelo que teníamos de Sao Paulo a Salta, y desde Salta a Bariloche. Más de 1500 brasileños venían dos veces por semana a Salta, y porque la aerolínea de bandera pierde 40.000 dólares mensuales, se lo elimina. Esos 1500 brasileños dejaron un movimiento económico impresionante para la gastronomía y la economía.

Tras la condena a Juan Darthés, Thelma Fardin compartió una carta abierta: "Nunca busqué revancha"

Los empresarios me dicen, “pensar que nosotros siempre votamos a la derecha y los únicos que siempre nos hacen ganar plata son los peronistas”. Mucha gente piensa eso. Por supuesto que en todo el país sigue teniendo buena imagen el Presidente, pero pasan los días y se van dando cuenta que esa luna de miel que tuvo los primeros 100 días se va apagando.

Acordémonos que Alberto Fernández en los primeros tiempos de la pandemia llegó a tener el 80% de imagen positiva, esto no significa nada. Cuando llegue el momento de votar, mucha gente va a pensar, y el voto no va a ir a una persona que no está preparada o a una ministra que maneja cinco o seis ministerios, ¿Qué puede saber Pettovello de educación? ¿de salud? ¿de desarrollo social? No puede manejar tanto, este Estado no tiene equipo.

Vamos a chocar a 180 kilómetros por hora contra un paredón y la gente se está dando cuenta, esto no puede seguir mucho tiempo más. Yo lo veía a Viale en TN donde decía que no le aprobamos ninguna ley en seis meses, y la verdad es que tiene 700 leyes, modificaciones, el DNU está vigente, puede privatizar 41 empresas, puede quitarnos todos los subsidios como nos está quitando, porque el DNU 70/23 está funcionando. Es el presidente que más modificaciones a las leyes le hizo en toda la historia de la democracia.

MB VFT