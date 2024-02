Sylvia Colombo (Folha de Sao Paulo): "La entrevista de Milei con La Nación me pareció vergonzosa"

La co-creadora del podcast Las Américas afirmó que a las conferencias cotidianas de Manuel Adorni le falta transparencia: "Tiene respuestas preparadas para salir de las consultas inconvenientes", repuso en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Por otro lado, expresó que "no sé si hoy Cristina sería reelecta como lo fue Lula".

Sylvia Colombo es periodista, columnista del diario Folha de San Pablo, de My News, del diario ABC de España y co-creadora del podcast Las Américas. Además de conocer en profundidad el presente y el pasado de su país, Colombo también sigue la agenda nacional y analiza desde su punto de vista los primeros pasos de la presidencia de Javier Milei.

¿Podrías compartir la esencia de tu columna de ayer en Folha Sao Paulo?

Fue una columna a modo de reacción de acompañar todo el proceso de la elección de Milei en estos primeros dos meses y ver en la tele, básicamente, programas que lo halagan descaradamente. Otros gobiernos también empezaron así, como el de Macri o el mismo Néstor, es una especie de tregua en esos primeros 100 días.

Milei y la entrevista con Majul, Rossi y Trebucq

Pero en el caso de Milei, parece que se están peleando por ver quién es su preferido, de hecho la entrevista de Milei con La Nación me pareció vergonzosa y para nada periodística. Me da preocupación no saber bien qué es lo que está pasando, además el Presidente no ha dado entrevistas a medios internacionales que están acá hace mucho tiempo. Obviamente hay excepciones, en La Nación está Hugo Alconada Mon o trabajadores del diario Perfil.

Mencionabas las conferencias de prensa diarias del vocero Manuel Adorni en una comparación con las mañaneras de México, y planteabas que no había preguntas que lo incomoden. ¿Es así?

En México es distinto porque el propio presidente es el que va. De todas maneras, está bien que el Gobierno haga sus propagandas, pero Adorni tiene respuestas preparadas para salir de las consultas inconvenientes. Hay mucha falta de transparencia.

Bolsonaro y la prensa brasileña

Me gustaría comparar cómo trató la prensa argentina a Bolsonaro y cómo la prensa argentina a Milei. Acá se está siguiendo el ejemplo de la Fox en Estados Unidos donde se hace un periodismo partisano. ¿Podrías hacer la comparación entre Brasil y Argentina en ese aspecto?

Al principio de la gestión de Bolsonaro hubo algunos medios que lo elogiaron y le dieron algunas chances, sobre todo los más independientes. Lo entiendo, pero no funcionó ya que Bolsonaro empezó a equivocarse muy temprano. Entonces, ese intento de “normalizarlo” no funcionó. Por otro lado, surgieron varios medios alternativos manejados por el hijo de Bolsonaro, quien difundió las fake news. Pero la prensa independiente está un poco más en el medio, aunque la mayoría fueron críticos.

Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil

¿Se puede decir que la prensa grande de Brasil, como Globo o Folha, se mantuvieron siempre independientes a diferencia de los grandes conglomerados comunicacionales de Argentina? ¿Se suele ser más benevolente con los gobiernos que en Brasil?

La prensa brasileña tiene muchas fallas pero en general es una prensa libre e independiente que suele criticar al que está en el mando, más allá del signo político. Globo incluso estuvo bastante crítico con Bolsonaro, al igual que el medio donde yo trabajo. No hay una cuestión de persecución política, sino más bien actuar como periodistas, criticando y explicando.

En Brasil investigan al estratega digital de Milei por colaborar con el supuesto plan golpista de Bolsonaro

Voy a conjeturar una teoría: el odio que despertó Cristina Kirchner atravesó a los grandes medios y los parcializó porque las emociones son más difíciles de controlar que los pensamientos. Mientras que en Brasil, a pesar de que hay un fuerte rechazo al PT, Globo pudo forjar una relación respetuosa con Lula presidente, por ejemplo. Entonces, ¿el odio a Cristina acá en mayor que el que cosecha Lula en nuestro país vecino?

No sé si se puede comparar. Es cierto que el sentimiento anti Cristina Fernández es muy fuerte, como lo es el del anti Lula. Pero la polarización en los medios es de antes, incluso con Menem. Es muy tentador para la prensa abrazarse a uno u otro, sobre todo en este mundo polarizante de las redes sociales, pero eso está mal. Honestamente, no sé si Cristina sería reelecta como Lula.

