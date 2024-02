Día 71: Paro, aguante e indolencia

Este fin de semana el Observatorio de la Pobreza de la UCA dio a conocer que el 57,4 % de la población se encuentra por debajo del índice de la pobreza, el peor registro de los últimos 20 años, informó Jorge Fontevecchia en el inicio de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del lunes 19 de febrero del 2024.

En el mismo comienzo de la modernidad, el filósofo Baruch de Spinoza planteó un interrogante: “No sabemos de qué es capaz de aguantar un cuerpo”. Una de las respuestas posibles la brindó la economía y la organización posterior de la sociedad. El siglo XIX puso la pobreza en el eje de los debates, no sólo como condición social, sino como una forma de ser, una ontología y, por tanto, como un desafío para el conjunto.

En la novela Los Miserables, de Victor Hugo, un clásico de la literatura, el protagonista Jean Valjean regresa, luego de estar preso por 19 años por robar pan para su familia. Originalmente le habían dado 5 años y terminó extendiendo su pena por reiterados intentos de fuga. Nadie quiere darle un trabajo por ser un ex convicto y solo un cura lo deja entrar a la iglesia para darle agua y comida. Jean Valjean roba los cubiertos de plata de la iglesia y escapa, y nuevamente es atrapado por la policía.

La pobreza crece a un ritmo de un millón de personas por mes

Estas historias desgraciadas, desgarradoras, eran postales de la Francia de las insurrecciones antimonárquicas de 1832, post era de Napoleón. Una Francia llena de problemas económicos, sequías y hambruna. Parecen postales lejanas a la actualidad, hasta que empezamos a mirar levemente lejos de nosotros mismos.

La semana pasada murió un chico de 20 años en una zanja de la empresa de energía de Rosario, llamada Empresa Provincial de Energía (EPE). El joven intentaba robar los cables, quedó electrocutado y tuvo quemaduras en más del 80% de su cuerpo. Una historia que hace recordar a las de Victor Hugo. Historias reales, que se ubican junto al incremento del número de 57,4% de pobres y 15% de indigentes que publicó el Observatorio de la Deuda Social, de la Universidad Católica Argentina durante el fin de semana.

Entre agosto y enero, la pobreza subió a 43,7% según la Universidad Di Tella

El informe citado indica que en diciembre del 2023, un mes antes de esta medición que corresponde al pasado mes de enero de 2024, la pobreza era del 49,5%. Es decir que en tan solo un mes, la pobreza aumentó un 8%. Si pensamos en una población de poco más de 46 millones de personas, un 8% indicaría aproximadamente 4 millones de personas. Es decir, 4 millones de nuevos pobres en un mes.

Esto son 1 millón de nuevos pobres por semana, 143 mil por día y 5 mil 950 por hora. Al cabo de la finalización de este programa, siguiendo esta cuenta, habrá unos casi 24 mil nuevos pobres. Siempre teniendo presente que detrás de estas cifras hay historias como la del joven de Rosario o las que cuenta Victor Hugo en Los Miserables.

La voz de una sociedad cada vez más empobrecida

“Nosotros somos la casta”, ironiza un trabajador a pesar del mal momento que está pasando. Y agrega que es muy difícil si además alguien quiere comer algo en su jornada laboral. “Un sanguchito y una gaseosa te sale como 4 mil pesos, tuvimos que ajustarnos en todo”, comentó.

La dirigente social, Margarita Barrientos, afirmó que cada vez se hace más difícil. “Antes les decía que hay que tener esperanza, ahora ya no digo nada porque uno tampoco entiende para dónde va la situación”. Barrientos es conocida como una dirigente cercana al macrismo, por lo que no tendría necesariamente ninguna inclinación en contra de este gobierno de carácter ideológico.

Cristina Kirchner apuntó contra Javier Milei por el aumento de la pobreza: "Están jugando con la mesa de los argentinos"

Hubo una fila en el Ministerio de Capital Humano, a modo de protesta porque la ministra Sandra Pettovello dijo no atendería a dirigentes sociales, que vengan de a uno los que tienen hambre y hagan una fila. La cola que se armó con la gente que llegó, ocupó 20 cuadras. En esa larga cola, una persona que está al frente de un comedor contó que hay “muchos pibes que no están comiendo porque los padres se quedaron sin trabajo”, graficando la difícil situación.

El presidente, Javier Milei, cuando se enteró del informe de pobreza de la UCA, también escribió en la red X. “La destrucción de los últimos cien años no tiene paragón en la historia de Occidente, los políticos tienen que entender que la gente votó un cambio y que nosotros vamos a dar la vida para llevarlo adelante. No vinimos a jugar al juego mediocre de la política”, resaltó el mandatario.

Esta misma mañana, Cristina Kirchner, con un tuit se sumó al debate. citando una nota de Perfil en donde aparece un gráfico del Observatorio de la Deuda Social Argentina que mide la evolución de las tasas de pobreza e indigencia urbanas entre enero del 2004 y enero del 2024.

Gráfico del Observatorio de la Deuda Social Argentina.

“Cuando lo vi, me acorde del tercer párrafo, página 10 del documento de trabajo “ARGENTINA EN SU TERCERA CRISIS DE DEUDA -Cuadro de Situación-”, que transcribo a continuación: “No pudo seguir en el gobierno (me refiero a Macri), pero el condicionamiento estructural que significaron sus decisiones en materia de endeudamiento, tanto por la magnitud de su volumen total con bonistas privados y con el FMI, como por el retorno de ese organismo multilateral en su rol de auditor de la economía argentina, aún persiste. Con el gobierno de Macri la Argentina, como en el juego de la oca, retrocedía casilleros a mansalva. El gobierno que siguió no pudo o no supo cortar este verdadero nudo gordiano de la economía argentina”.

“Si fuera el Juego de la Oca, al mirar el gráfico del Observatorio, más que un retroceso a mansalva estaríamos viendo cómo, a partir del año 2018 -con endeudamiento en dólares y regreso del FMI de la mano de Macri-, volvimos para atrás hasta caer en el punto de partida. La realidad que muestra este trabajo es que hoy ya estamos peor que en el año 2004. Sin embargo, la verdadera tragedia es que no están jugando un juego de mesa, sino con la mesa de los argentinos”, cerró la ex presidenta.

Antecedentes de las reacciones sociales en el mundo ante la crisis

El responsable del informe mencionado, Agustín Salvia, sociólogo y experto en temas sociales como la desigualdad y la pobreza, hizo un interesante aporte. “La situación es grave pero no estalla en términos de integración y cohesión social, cada crisis tiene una situación de mayor deterioro”, explicó el especialista.

Es cierto que en otros países, ante tanto ajuste y pobreza, ha habido importantes procesos de conflicto social. Basta ver los casos sucedidos en Grecia e Irlanda. Al ejemplo del aumento de desempleo en Grecia en 2014, se lo conoce como el país cuyo PBI fue el más destruído, sacando los ejemplos de naciones en guerra.

Agustín Salvia: “En Argentina tenemos una pobreza crónica que no cambia”

Por su parte, Irlanda tuvo que pedir un rescate financiero en 2010 solicitando una línea de crédito por 80.000 millones de euros para poder reestructurar su sistema financiero. Como se repiten en todas las crisis las mismas palabras: FMI, préstamos, ajuste, reestructuración de deudas. Es como una película que se vive de manera inevitable en cada país. Durante el 2010 se conocieron las famosas protestas contra la austeridad en ese país europeo.

En nuestro caso, teniendo en cuenta el aumento impactante de la pobreza, ¿no parece extraña la respuesta social más bien limitada de las organizaciones? ¿O, por el contrario, hay un proceso de “latinoamericanización" en la sociedad que ve con desmoralización que su destino es inevitable y nada puede hacer para cambiarlo?

¿El fatalismo de una sociedad rendida?

Acerca de esto, Martín Baró, psicólogo y sacerdote salvadoreño, escribió en los 70 sobre un concepto interesante para analizar esto: “el latino indolente”. Baró a través del método de la encuesta, logró sintetizar las percepciones de la realidad de miles de salvadoreños y generar un constructo teórico.

Este psicólogo social decía que el gran problema de los individuos de los sectores populares era la creencia fatalista. Es decir, que su destino estaba escrito, que era inevitable y que su acción solo podría empeorarlo. Baró describe cómo se hace carne la idea de que la vida es un proceso doloroso y que hay que atravesarlo naturalmente de esa manera. Esta idea generaba un comportamiento de sumisión y pasividad sostenida en la preocupación única por el presente y la materialidad del ahora.

Las diferentes decepciones en la sociedad hicieron que Argentina se vuelva “fatalista”. Es difícil creerlo, pero la respuesta a esta pregunta será en los próximos meses, cuando arranque la rutina anual de todas las familias. Por lo pronto, hay cosas que se empiezan a mover en la política que llaman la atención y que tal vez eviten la necesidad de una reacción social que traiga más violencia.

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, en Radio con vos, sostuvo que “las conclusiones del documento de Cristina son un puente a la modernidad”. Además, resaltó la importancia de entender el fenómeno actual en Argentina, donde 5 millones de personas carecen de empleo formal.

Asimismo, se mostró preocupado por la rigidez ideológica del bloque kirchnerista en el ámbito parlamentario. “Cristina habla de privatizaciones y empresas mixtas, pero estoy seguro que la Cámpora y el kirchnerismo votaban todo en contra”.

"Tenga la dignidad de permanecer callada": la durísima respuesta de Caputo a Cristina Kirchner

Independientemente del contenido del mensaje, la percepción del mismo está fuertemente influenciada por la identidad del emisor. En el caso del texto de Cristina Kirchner, a pesar de ser interpretado por muchos como una reafirmación de sus posturas habituales, un análisis más detenido revela un respaldo a ciertas reformas laborales y privatizaciones en áreas específicas de empresas públicas.

¿De este fragmento se desprende un acercamiento entre la oposición más dialoguista y la más dura? ¿Esto podría articular mayorías parlamentarias que puedan sacar proyectos de ley para generar atenuantes a la difícil situación que estamos pasando?¿Se imaginan al bloque peronista corriéndose al centro y sumándose a los otros bloques llamados dialoguistas?

“Preguntas que tal vez son muy apresuradas, pero la política tiene que entender que la velocidad de su desempeño tiene que responder a las de las urgencias de la gente, que estará viviendo en breve probablemente la peor crisis de la historia argentina”, se preguntó el conductor del programa para finalizar la columna editorial.

AO DC JL