Senador Zimmermann: "Creo que la ley se va a aprobar en general, con variantes en particular"

El exdiputado nacional, Víctor Zimmermann, subrayó la urgencia de aprobar el paquete fiscal para apoyar a los gobernadores del norte y equilibrar las finanzas nacionales. "No queremos cogobernar, somos una oposición propositiva", sostuvo. Además, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), indicó que en los últimos 16 años "el peronismo hizo "más cosas mal que bien". "Les pedimos que nos ayuden a sacar adelante el Chaco, porque ya terminó el cronograma electoral".

Víctor Zimmermann es senador nacional de la Provincia del Chaco por la Unión Cívica Radical, con mandato desde 2019 hasta 2025, y ha sido subsecretario de Desarrollo Económico y Empleo, presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical del Chaco, diputado nacional entre 2003 y 2007, asesor del presidente del Colegio de Auditores de la Auditoría General de la Nación. En minutos el Senado comenzará a debatir la Ley Bases en el recinto tras meses de negociación de las firmas de acuerdo contrarreloj.

¿Cuál es su pronóstico respecto de si va a haber o no diferencias en el voto de los senadores radicales o finalmente todos van a terminar votando de la misma manera?

Creo que va a haber bastante coincidencia en la votación en general, no así tanto en el tema en particular. Me parece que ahí puede haber mayores diferencias porque vos sabés que los senadores dependemos de los intereses de las provincias y, entonces, hay determinadas normas dentro de los proyectos de ley que no impactan de la misma forma en el sur del país.

Pero ayer tuvimos una muy buena reunión de bloque, estuvimos todos. Yo siempre priorizo la cuestión humana y la posibilidad de diálogo, para poder andar juntos. Más allá de que el senador Martín Lousteau tiene su propio dictamen, tuvimos una reunión madura y amena. Uno siempre trata por lo menos entre todos esas cosas, más allá de que no pueda coincidir con las ideas y con las convicciones.

¿Cuál es tu pronóstico de lo que va a terminar sucediendo hoy?

Creo que la ley se va a aprobar en general, con variantes en particular. Si se saca el tema de Aerolíneas y se hacen algunas modificaciones, eso también ayudará, ya que era una preocupación para varios de nosotros. Por ejemplo, propusimos que si Aerolíneas se privatiza, al menos garantice los vuelos al interior, aunque no logramos incluirlo en el dictamen.

Aerolíneas es una empresa con déficit. Hablamos con su presidente y estamos analizando el problema. Creo que primero hay que reestructurar la empresa y, después de la reducción que ya se ha venido haciendo, decidir si se capitaliza la empresa o se toma otra decisión. Personalmente, no creo que sea una prioridad para este gobierno, aunque es una opinión personal y otros pueden pensar diferente.

Estamos revisando la reformulación del Estado detenidamente. Logramos incluir varias cosas, como los organismos que se pretenden disolver. Esto ha mejorado el texto de la ley y permitió la firma del dictamen por senadores de distintos bloques e, inclusive, del justicialismo.

En cuanto al paquete fiscal, es una necesidad urgente para los gobernadores del norte, que necesitan recuperar ingresos. Puede haber algunas secciones con comportamientos diferentes, pero espero que podamos aprobar las leyes que el presidente de la Nación y nuestros gobernadores necesitan para equilibrar las finanzas y salir de la difícil situación en la que nos encontramos.

¿Y esa representación de los senadores de los intereses provinciales, menos marcada en el caso de los diputados, impide que se coordine entre senadores y diputados cuando la ley, con las modificaciones que se le introduzcan en el caso de aprobarse, vuelva a Diputados? Por lo menos en el caso de todos los diputados radicales, ¿se mantendrá lo que votaron los senadores de ese partido o está el problema de que luego Diputados reafirmen su propia posición y todas estas modificaciones que ustedes introdujeron caigan en saco roto?

Ese era el desafío y sigue siéndolo cuando empezamos a revisar la media sanción. Tengo una relación bastante fluida con los diputados de la UCR, tanto con los que votaron a favor como con los que votaron en contra. No queremos dilatar el proceso, sino enriquecer la norma. Los aportes que hicimos, tanto en la Ley Bases como en el paquete fiscal, tienen ese espíritu.

Nosotros no somos el gobierno ni queremos co-gobernar, somos una oposición propositiva. Los diputados tienen otra representación, representan al pueblo y a la comunidad, mientras que nosotros representamos principalmente a las provincias. A veces coincidimos y otras veces no.

Por ejemplo, la incorporación del 22% de beneficio a las provincias patagónicas en el paquete fiscal genera ruido entre los legisladores del norte por la falta de solidaridad. Ven que las provincias patagónicas tienen regalías, una composición de ingresos diferente y el Fondo Fiduciario de Zona Fría. Además, ahora se les aumentaron nuevamente las regalías.

El año pasado, en la discusión sobre el Impuesto a las Ganancias, las provincias de salarios medios y bajos del norte financiamos el aumento de deducciones para que los salarios altos del sur no pagaran tanto. Esto se percibe como una inequidad. Algunas cuestiones como esta que pueden generar diferencias.

Alejandro Gomel (AG): ¿Qué opina del caso de Lucila Crexell, a quien se le ofreció ser embajadora ante la UNESCO, antes de esta votación?

No quisiera opinar porque no conozco los detalles. Yo no hablé con ella de este tema, no sé cuál es su intención, lo escuché al ministro al pasar de que estaba trabajando con Patricia Bullrich, pero no conozco las precisiones. Me parece que forma parte de la carrera que cada uno quiere hacer en el marco de la institucionalidad o de la política.

AG: Lo digo por aquello de que hay que ser y parecer. De cuando se cuestionan al Senado o a Diputados como cuerpo. Bueno, este tipo de cuestiones, me parece que justamente socavan la credibilidad del Congreso. ¿O no?

Me preocupan cuestiones como ese video de José María Carambia de ayer. Porque nosotros trabajamos muchas horas con nuestro equipo, hicimos un montón de propuestas defendiendo los intereses del norte y de nuestra provincia, dándole herramientas al Presidente de la Nación, aunque no sea de mi partido, porque así lo decidieron los argentinos.

Le decía a un colega tuyo más temprano, en el Chaco gobernamos desde el 10 de diciembre y tenemos muchas dificultades. Ahora, ¿qué les decimos nosotros a los diputados del peronismo? Que en los últimos 16 años el peronismo hizo más cosas mal que bien, por eso perdieron la elección. Entonces, les pedimos que nos ayuden a sacar adelante el Chaco, porque ya terminó el cronograma electoral.

Quiero tener la misma postura a nivel nacional. Aunque el Presidente no sea de mi partido y haya cosas que no me gustan, no me agrada la confrontación constante ni el ataque sistemático. Hay que preservar la institucionalidad del Senado de la Nación, donde se formulan las leyes. Estoy orgulloso de ser senador y formar parte de este estrado.

La política argentina tiene el gran desafío de entender que, si no estás gobernando, debes colaborar. No se llega al gobierno porque el otro se cae, sino con una propuesta sólida y superadora. Esto, aunque parece simple, es complejo en la práctica. Lo voy a decir en el recinto si se me da la oportunidad de hablar.

