Senadora Álvarez​ Rivero sobre la Ley de Tierras: "Segura que mañana tendremos ley"

En vísperas de una jornada clave en el Senado, la senadora nacional por Córdoba Carmen Álvarez Rivero dialogó con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), sobre el debate por la Ley de Tierras y las perspectivas de su aprobación en el recinto. Cuando todavía el oficialismo no había retrocedido de manera abierta quitando uno de los capítulos más polémicos del proyecto, desde La Libertad Avanza se daban por hecho los votos a favor a pesar de las críticas.

Durante la entrevista, la parlamentaria remarcó la importancia de brindar seguridad jurídica para movilizar inversiones nacionales y extranjeras, defendió los límites al Estado en materia de expropiaciones, la agilización de los desalojos, aclaró los alcances de la norma sobre la protección de bosques nativos y analizó el panorama de votos entre los representantes de su provincia.

Carmen Álvarez Rivero es empresaria y dirigente política que se desempeña como senadora nacional por la provincia de Córdoba para el período 2021-2027, integrando actualmente el bloque de La Libertad Avanza.

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Senadora, muy buenos días. Jorge Fontevecchia la saluda. Cuéntenos cuál es su visión de lo que va a suceder hoy en el recinto con la Ley de Tierras y cuál es su propia posición al respecto. La escuchamos con atención.

Bueno, por supuesto que para mí es una ley muy buena porque la propiedad es un principio constitucional. La Constitución Nacional ha sido muy clara respecto a esta garantía constitucional. La propiedad es inviolable y eso protege la libertad de las personas, protege a los comerciantes, a los productores que trabajan en su campo, a las familias que con su esfuerzo compran su casa o al jubilado. Realmente creo que es una muy buena ley que, por supuesto, corrige también distorsiones que tuvimos durante 20 años al trabar la inversión en la Argentina. Hoy hay algún roce, pero estoy convencida de que hay que defender la vida, la libertad y la propiedad en la exacta línea como la Constitución lo manda.

¿Y qué cree que va a pasar en el recinto? ¿Cómo es su perspectiva respecto de la cantidad de votos que van a estar a favor o en contra? No sé si del total de la ley o de algunos artículos en particular.

A mí me pasa siempre: se me mezcla lo que creo con lo que quiero.

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Nos pasa a todos, senadora.

Claro. Como estoy segura de que donde no se respeta la propiedad nadie invierte, creo que las provincias van a apoyar esto porque el desarrollo va a ser federal. Entonces, estoy segura de que mañana vamos a tener ley. Porque hay que dar señales claras justamente para la inversión; seguridad jurídica para que se saquen los fondos que tenemos escondidos del ahorro que hemos querido preservar los argentinos. Y si nosotros no lo queremos hacer porque no confiamos o porque las señales todavía no nos convencen, podemos invitar las inversiones de argentinos en el exterior o de extranjeros. Necesitamos movilizar la producción para que haya más trabajo, y para eso la inviolabilidad de la propiedad privada me parece que es un principio que tiene que verse claro. También está lo respecto a las expropiaciones, por ejemplo, que sí o sí tienen que tener utilidad pública y pagarse previamente al dueño de la propiedad si es importante expropiarla. Eso limita justamente al Estado, lo cual me parece también una buena noticia. Pero le digo que el tema que más me ha enviado la gente común de mi Córdoba natal, de mi ciudad de Córdoba, son los desalojos. La gente tiene a su primo, su tío o su hijo en alguna propiedad usurpada, y creo que es muy importante que no nos olvidemos —independientemente de que si hubiera una familia con menores o una persona con discapacidad que el Estado va a tener que cuidarlos— de no olvidarnos de que a quien le usurpan es víctima de un delito.

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Clarísimo. Senadora, respecto a los senadores de su provincia, ¿de qué manera tiene expectativa de que voten?

Si bien la senadora Vigo es parte de nuestras aliadas de a ratos, ella ha salido a expresar muy claramente que no apoya esta ley, pero no lo sé, eso pregúntenselo a ella.

O sea, ¿usted y Juez votarían a favor y la senadora Vigo no?

Yo creo que sí, pero le digo la verdad: no he chequeado con el senador Juez, aunque está acompañando muy de cerca y diría que no hay ninguna duda de que va a votar positivamente. En los medios de Córdoba lo dan por un voto afirmativo. De todas maneras, también creo que hay que decir —en el caso de estar hablando con el público cordobés, al que esto le interesa mucho— que por algún motivo, no sé cuál es el origen de eso, pero se ha mezclado y se ha dicho que los bosques nativos van a quedar menos protegidos. Los bosques protegidos, antes o después de un incendio, siguen protegidos; eso no va a cambiar nada por esta ley. Lo único que esta ley pretende es no castigar al productor o al propietario inocente que tuvo la pérdida por el incendio. Para colmo, la Ley de Tierras a la que nosotros llamamos "de Máximo Kirchner" lo castigaba hasta por 60 años sin que pueda vender. Una locura, porque le digo que en Córdoba en el 2024, me parece que fue, tuvimos 100.000 hectáreas quemadas. Nadie puede pensar que los propietarios de esas 100.000 hectáreas estuvieron involucrados, es una locura; además, en ese espacio entran cinco veces la Capital Federal, así que sería un negocio inmobiliario para 1.500 o 2.500 años. Realmente creo que es un acierto proteger a los inocentes.

Senadora Carmen Álvarez Rivero, muchísimas gracias. Le deseamos lo mejor y nos mantendremos en contacto.

Muchas gracias, Jorge. Un saludo a mi amigo Daniel Capalbo y a toda la producción.

Así será. Muchísimas gracias.

MEG/MSS