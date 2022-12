Sin Cristiano Ronaldo Portugal pasó a cuartos de final

El Mundial de Portugal viene siendo un tanto atípico. El equipo dirigido por Fernando Manuel Costa Santos llegaba a la cita mundialista como una de las potencias y con el traje de candidato a dar pelea sin lugar a dudas.

Un equipo plagado de estrellas desempeñándose en las ligas top del mundo con casos tales como Bruno Fernández, Bernardo Silva, Rubén Días, Joao Félix, entre otras, con el valor agregado, claro está, de la figura estelar de Cristiano Ronaldo.

Siendo parte del Grupo H junto con Uruguay, Ghana y Corea del Sur, al conjunto europeo le tocó sufrir más de la cuenta para acceder a los octavos de final, mostrando un equipo que, si bien está plagado de estrellas, no terminaba de encontrar el equilibrio necesario para rendir dentro del terreno de juego.

Fernando Santos aclaró la situación con Ronaldo: "No hay ningún problema con Cristiano"

En el debut le tocó sufrir ante Ghana. Ganó el encuentro 3-2, pero este no estuvo definido de manera tranquila hasta último momento con la presencia de CR7 ya en el banco de suplentes luego de ser reemplazado antes de que culmine el encuentro.

El segundo compromiso fue ante Uruguay. El conjunto charrúa no fue el de siempre y no presentó mayores inconvenientes para el equipo de Costa y fue triunfo 2-0. Ya en la última jornada, dando la nota apareció Corea del Sur que lo superó 2-1 cuando los portugueses habían arrancado arriba en el marcador. Si bien no brilló en la Fase de Grupos el equipo de Cristiano pasó primero mostrando que las individualidades salvaron el andar del equipo.

La irregularidad de Cristiano Ronaldo contrastó con los tres goles de Gonçalo Ramos

Ahora clasificado a octavos de final le tocaba enfrentarse con Suiza que salió airoso de un grupo complicado junto con Brasil, Serbia y Camerún. El andar de Cristiano Ronaldo es un espejismo del equipo. Por momentos anda bien y muestra toda su jerarquía y porqué fue elegido el mejor jugador del mundo en cinco oportunidades.

Pero opacando esos destellos, en el groso del torno el ex delantero del Manchester United el fastidio y la falta de precisión se llevaron el protagonismo. En lo que va del certamen el delantero no anotó goles y por ese motivo el entrenador decidió mantenerlo en el banco de suplentes en el partido ante Suiza por octavos de final.

El enojo de Georgina Rodríguez, la esposa de Cristiano Ronaldo tras ser suplente en la goleada de Portugal a Suiza

Una maniobra que sorprendió a propios y extraños pero que salió a la perfección. Portugal derrotó 6-1 a Suiza sin ningún tipo de sobresaltos y se metió en los cuartos de final donde se enfrentará con Marruecos, la sorpresa mundialista. Ahora bien, el reemplazo de Cristiano Ronaldo pagó con creces e hizo que la ausencia del ex Real Madrid no se sintiera.

Goncalo Ramos, quien entró desde el arranque en el once en lugar de Ronaldo anotó un triplete. El delantero de 21 años del Benfica se convirtió en el futbolista más joven en anotar por triplicado en un partido mundialista después de Pelé. Luego los otros tres goles llegaron a través de Pepe, Raphael Guerreiro y Rafael Leao. Así con solo 15 de Ronaldo en cancha y una goleada histórica, Portugal se metió en los cuartos de final mejorando su performance de Rusia 2018 donde quedó en octavos tras caer con Uruguay 2-1.

AO JL