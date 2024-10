Soledad Carrizo: "Estamos sufriendo la discrecionalidad"

Luego de que varios diputados del radicalismo apoyaran el veto propuesto por Javier Milei, la abogada Soledad Carrizo remarcó que el Gobierno "aprovecha la fragmentación" y exculpó a los legisladores de su partido: “El radicalismo no tiene hoy la posibilidad de excluir a nadie”, señaló en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Soledad Carrizo es diputada nacional de la Unión Cívica Radical y abogada.

Alejandro Gomel (AG): ¿Cómo se viene esta semana después de lo que fue el triunfo del Gobierno en cuanto a sostener el veto y la discusión que se viene en cuanto a presupuesto?

Esta semana continuamos con una agenda bastante movidita en comisiones, se comenzó la semana pasada la primera audiencia informativa sobre presupuesto y se espera que todos los martes estemos trabajando sobre este proyecto que ha ingresado por parte del Ejecutivo.

En este caso va a estar dando su informe la ministra de Seguridad, que va a hablar sobre el tema presupuestario de su cartera. Así que, por supuesto, ahora ya poniendo la mirada en lo que se viene de presupuesto. En el radicalismo ya hemos tenido algunas reuniones con funcionarios del Ejecutivo, como con los de miembros del Presupuesto la semana pasada.

Luego de escuchar la presentación que hicieron, desde el radicalismo ya manifestamos algunos puntos y pusimos un colorcito rojo en el semáforo, donde más nos hace el fluido el tema presupuestario en las universidades: los montos que se están presupuestando. Vemos que hay una gran diferencia entre lo que pide el Consejo Interuniversitario Nacional y lo que establece el presupuesto, casi la mitad.

Por lo cual, llamamos a la posibilidad de diálogo, ya que uno está pidiendo 7,2 billones y el Poder Ejecutivo está presupuestando 3,8 billones, hay una gran brecha ahí y vemos que es necesario que se establezca un punto medio para poder darle tranquilidad y previsión a las universidades.

AG: ¿Ven ánimo del Gobierno para negociar este tipo de cuestiones?

Mirá, nosotros vamos a hacer los esfuerzos como lo hemos hecho para que todos los gobiernos tengan sus presupuestos de distintas maneras, ya sea aprobándolo, dándole quórum o no acompañándolo en cuestiones más particulares.

En el radicalismo tenemos una premisa de que creemos que siempre es importante que los gobiernos tengan una ley que marque una hoja de ruta porque así también, desde este rol que nosotros tenemos, podemos controlarlo con mayor precisión. Porque si no, pasa lo que hoy sucede.

Hoy tenemos un presupuesto reconducido de la época de Alberto Fernández, el cual tanto Milei como el mismo ministro de Economía se pusieron de acuerdo para reconducirlo. Entonces, estamos sufriendo la discrecionalidad, la falta de partidas, un corrimiento de precios y una desregulación tremenda que hubo en el medio y que afectó claramente la parte presupuestaria de todos.

Entonces, hay una discrecionalidad que no la queremos. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer un esfuerzo para que este gobierno tenga la hoja de ruta que va a marcar lo que va a ser el 2025. Por supuesto que vamos a estar diciéndole qué no vamos a acompañar, como hoy está en su artículo no garantizar el 6% de financiamiento a la educación. Desde el radicalismo vemos esto como algo imposible de acompañar.

Nos dieron la posibilidad de que nosotros diéramos otra redacción en el tema universitario, donde claramente se establece una premisa que indica que te piden información y en el caso de que no se cumpla, se interrumpa el envío de fondos. Eso afecta claramente la autonomía de las universidades, vamos a plantear otras modificaciones de texto para poder garantizar el control universitario, que estaba dentro de nuestro proyecto de ley y que lamentablemente ni el oficialismo ni el PRO votaron.

Muchos exigen y sobreactúan el tema del control y está en manos del Poder Ejecutivo, tanto completar la AGN como derogar la resolución. Entonces, hoy podemos exigirlo en el presupuesto pero también garantizando que el envío de fondos sea de manera autónoma como corresponde que tengan estas casas de estudio.

Así que hay un montón de cuestiones que vamos a estar discutiendo, esperemos que el Ejecutivo escuche, por supuesto. De todas maneras, estaremos trabajando para poder buscar los consensos necesarios, entendiendo las prioridades que la Argentina debe tener también en la hoja de ruta para el 2025.

Elizabeth Peger (EP): Tengo entendido que entre hoy y mañana tienen prevista una reunión de bloque del radicalismo para analizar la situación de estos legisladores que, en contra de la posición de bloque, acompañaron el veto del Presidente, primero con las jubilaciones y luego con el tema universidades. ¿Es así?

Sí, nosotros lo tenemos todos los días martes a las 6 de la tarde, depende del horario de financiación de las comisiones, tenemos reunión de bloque. Es claramente una gimnasia deliberativa y seguramente, entre otros temas, abordaremos la situación de estos diputados. Todos los martes venimos planteando distintas realidades y vamos a escucharlos también.

EP: ¿Cuál es su posición?

Ya lo he manifestado, el radicalismo tiene una mirada de diversidad, claramente manifestada en un partido que es nacional pero que es federal. A lo mejor, es una mirada muy diferente a la que tienen otros colegas u otros correligionarios, que por ahí tienen una mirada más o porteñacéntrica o con distintas prioridades. Para nosotros, en ese paraguas tenemos que estar todos. Esto hace ruido porque el radicalismo siempre tiene esta característica de deliberar y de discutir cada una de las decisiones.

EP: ¿Entonces, usted es partidaria de que ellos continúen en el bloque?

Creo que el radicalismo hoy no tiene la posibilidad de excluir a nadie, nosotros somos un partido diverso y con eso tenemos que convivir. En determinados contextos de la sociedad se ponen diferentes miradas sobre la mesa pero siempre con evidencias.

EP: Pero el tema universitario es muy sensible a la historia radical, ¿no?

Sí, y será responsabilidad de cada uno de los diputados que votaron en contra dar su explicación. No estoy a favor de la decisión que ellos tomaron y será una responsabilidad personal de cada uno. Por eso creo que no podemos excluir a nadie, porque tenemos una historia de 130 años y con esa mirada tan reduccionista tendríamos que haber excluido a un montón de radicales que pensaron esta historia diferente. Entonces, hay que ser tolerante, tener la vara de juzgamiento mucho más equilibrada y con la garantía de posibilidades de que cada uno dé su argumento y su defensa.

AG: Vienen de dos semanas de reuniones de su bloque con autoridades del Gobierno. Primero, sobre la agenda legislativa, después, con el presupuesto. Incluso, ya hay un semáforo, como usted mencionaba donde los 6 puntos del PBI para educación están en rojo. ¿En este escenario, con este giro del Gobierno para recibir más a los representantes del radicalismo, en algunos casos por separado, sirve también como para poder controlar un poco el debate interno que en algún momento escaló al punto de pedir la expulsión de los diputados que salieron a bancar el veto jubilatorio? ¿Esa forma de moverse del Gobierno les está permitiendo amortiguar un poco las discusiones internas o la profundiza?

Mientras sea un diálogo institucional, nosotros queremos acompañar a la Argentina en los procesos de cambio que la sociedad ha marcado. Por supuesto que no vamos a compartir en algunas formas con el Gobierno y lo hemos dicho.

Faltazos, abstenciones y negociaciones clave con gobernadores que lograron sostener el veto a la Ley de Financiamiento Universitario

Después, claramente, el Gobierno aprovecha la fragmentación o una mirada más personalista de aquellos que a lo mejor se sienten un poco más atraídos por algunas decisiones. Y esto es parte del juego político que va a hacer el oficialismo, lo hizo este oficialismo y lo han hecho todos los oficialismos, ¿no?

Son individualidades, son minorías y esto no sucede sólo en el radicalismo. Pongamos la mirada en los gobernadores del PJ que seguramente la doctora Cristina Kirchner le está pidiendo facturas ahora al gobernador Jalil y al gobernador Jaldo.

Entonces, quizá estamos en el ojo de la tormenta, pero no es ajeno a otros bloques ni a otras realidades. Hay una cuestión de buscar voluntades de manera individual y no institucional. En lo personal, creo que es un error del Gobierno y se lo he manifestado a los mismos funcionarios del oficialismo. Es que no hace a la convivencia parlamentaria de la mejor manera y evidentemente crea una desconfianza en cada uno de los bloques.

Espero que el oficialismo lo entienda porque lo único que hemos logrado es que el Gobierno se repliegue en una minoría para evitar bloquear decisiones de una mayoría grande. Pero por ahí tozudamente, de una manera caprichosa.

El Gobierno ve que hay un desgaste propiamente en cada una de estas discusiones que se han dado, más allá de que ellos lo quieran mostrar como una victoria. Pero son victorias de corto plazo, porque el desafío que tiene este gobierno es gobernar cuatro años con una minoría muy marcada en el Parlamento y que no le hace bien.

Así que esperemos que recapaciten en su conducta. Pero está dentro del juego político, al cual ningún oficialismo ha sido ajeno, aún con la mayoría que tenía el kirchnerismo, por ejemplo.

