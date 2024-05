Soledad Carrizo: "Ojalá que el Pacto de Mayo se lleve a cabo"

La dirigente de la UCR, Soledad Carrizo, opina que la Ley Bases debe ser aprobada sin dilaciones ni modificaciones. Además, destacó la necesidad de avanzar en reformas tributarias y sindicales para mejorar la situación de la Argentina. “No vemos la ley anti casta y anti mafia que dijo el Presidente, vemos que retrocedió ante los gremios”, matizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Soledad Carrizo es diputada de la Unión Cívica Radical por Córdoba, con mandato hasta 2025. Fue vicepresidenta tercera del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, secretaria del Comité Provincial de Córdoba de la UCR y vicepresidenta del Foro de Intendentes Radicales. Además, fue intendenta de la localidad cordobesa de Quilino.

Parece casi un hecho que la Ley Bases volverá a diputados. ¿Cómo imagina usted que se tomaría en Diputados los cambios que introduzca el Senado?

Estamos siguiendo, quizás como todos los argentinos, lo que sucede en el Senado, con algunos senadores del partido, en este caso, que por ahí han seguido la discusión desde enero de la Ley Bases. Hemos estado en contacto, quizás ellos hoy la abordan con profundidad, definitivamente el dictamen que salió es muy distinto al que ingresó, porque esto también hay que decirlo.

Cuando yo escucho que necesitan el tiempo suficiente, creo que es lógico que una Cámara plantee esta situación, porque es una Cámara revisora y lógicamente lo puede hacer. Si bien por ahí los tiempos del mundo terrenal, digamos, del ciudadano, de los empresarios o de las organizaciones, se preguntan por qué no es rápido, creo que es importante también este estudio que están haciendo.

Por supuesto que somos respetuosos de los pensamientos y de las ideas, pero creo que en algunas cuestiones, algunas modificaciones de las que se están planteando ,como el tema del RIGI, nosotros lo manifestamos, lo pedimos, lo discutimos con el Ejecutivo, no solamente el bloque del radicalismo, sino también otros bloques dialoguistas. El Ejecutivo entendió que era mejor ya no proceder a cambios. Evidentemente, sabíamos que esto podía estar dentro de los cambios.

Creo que hay cuestiones que están dentro de la ley que podemos establecerlas y seguramente cuando vengan los cambios aquí veremos si es por mayoría o por dos tercios. Podemos insistir con lo que enviamos o seguir con los cambios del Senado. Pero en su caso hay algunas otras cosas que se quieren incorporar, por las que ya se están dando discusiones. Por ejemplo, el tema de universidades

En la Cámara de Diputados fue uno de los compromisos que pudimos lograr y la Comisión de Educación comenzó a trabajar, luego de la Ley Bases, inmediatamente con la emergencia del presupuesto universitario, convocando con todos los proyectos que hay. Ayer estuvo el secretario de Educación y la semana que viene pueden regresar a dictamen, porque es una negociación distinta.

Entonces, yo no creo que en eso tengamos que trabar. Esta ley esta compuesta por herramientas que necesita un gobierno nuevo, de las cuales separamos justamente lo accesorio y lo innecesario, porque de esos 800 artículos que entraron quedaron 227.

Incorporar cuestiones distintas yo no lo veo positivo. Tampoco es positivo para la señal que tenemos que dar para afuera, para nuestro país y para la seguridad jurídica que está necesitando. Por supuesto, hay que acelerar los tiempos, como hicimos en Diputados. El Ejecutivo ha tenido diálogos con los distintos sectores, por lo cual, yo creo que el tema está saldado. Estaría saldado por otra vía y no creo para nada oportuno incorporarlo dentro de la Ley Bases. Dentro de tantos de los cambios que hoy están surgiendo públicamente.

Sobre el tema del monotributo social, que fue algo que se discutió en diputados, quiero aclarar que no se eliminó, se dejó por 60 días una ventana donde nosotros, desde la Cámara de Diputados, vamos a generar una propuesta superadora a la que hay para dar una solución a esta gente. Así que tampoco creo que sea justificable frenar un dictamen por este tema. Esta es nuestra visión, por supuesto, uno lo defiende como diputado porque ha estado trabajando en este tema. Somos respetuosos de las opiniones, pero no me parece que corresponda incorporar cuestiones que traben o que hagan más lerdo este proceso cuando esas cuestiones ya se están solucionando por otras vías.

Ley de Bases y paquete fiscal.

En su doble condición de cordobesa y radical, ¿qué expectativa tiene Córdoba de que finalmente se haga el Pacto de Mayo? Aunque sea simplemente simbólico, porque claramente no va a estar la Ley Bases aprobada. ¿Y el radicalismo podría llegar a firmarlo, o los gobernadores radicales, sin que se incluya educación en el decálogo?

Sí, nosotros ya lo hemos manifestado y, a pesar de nuestras diferencias, en esto nos hemos mostrado unidos los radicales. Sin el tema educativo no vamos a participar. Creo que es sumamente necesario hacer hincapié en esta materia durante una crisis de magnitud como la que está sucediendo en Argentina,

El Ejecutivo ha dejado entrever, quizás no de una manera tan contundente, pero lo está analizando, la posibilidad de incorporar este tema, porque entendemos que no es una causa del radicalismo, sino una causa de la Argentina. Necesitamos entender que tenemos que fortalecer todo lo que tiene que ver con educación, que es algo fundamental para que un país salga hacia adelante.

Como cordobesa, tengo la expectativa de que el Pacto de Mayo se lleve a cabo, por supuesto. Creo que es muy importante para lo que significa Córdoba para nuestro país. Córdoba siempre ha estado en la punta de la rebeldía, de las discriminaciones, de las reformas, de los cambios, es el ícono de eso. Defiendo esto no porque sea cordobesa, sino porque defiendo el federalismo, la defensa de un país diferente y bueno. Sería muy bueno que se haga. Yo, la verdad, creo que siempre estamos a tiempo de poder rever estas cuestiones. El Pacto marca algunas cuestiones, algunos puntos importantes, pero creemos que el tema educativo, según lo hemos manifestado, es sumamente importante para que nosotros podamos participar desde el radicalismo. Seguramente nuestros gobernadores también lo van a hacer, entendiendo que los cambios también se producen con esta materia tan importante, que es brindarle un fortalecimiento y mejor calidad a los niveles educativos, con los que tenemos una deuda pendiente en la Argentina.

Sería realmente una pena que el Pacto de Mayo no se realice, porque se hizo un gran trabajo, Jorge. Desde Diputados hemos estado tres meses discutiendo, y fue una gran frustración cuando no salió la Ley Ómnibus por una mala praxis del Gobierno. Creo que ahora el Gobierno entendió, cambiamos, pusimos límites, y la verdad que entiendo que puede haber algunos puntos en discusión, como el tema patagónico de ganancias. Eso yo también creo que hay que mirarlo en la Argentina integral, porque por ahí hay muchos regímenes especiales y demás que se están manejando cuestiones o excepciones y también hay una Argentina que no tiene los ingresos y que lo necesita.

El otro día, en un acto en nuestra Córdoba, pedí que levante la mano quién paga ganancias, y fueron dos o tres. Entonces, hay que mirar una realidad que tendremos que empezar a poner sobre la mesa. Una realidad que sea compensadora o integradora a esta diversidad que es la Argentina. En este caso, están planteando el impuesto a las ganancias, y creo que nosotros tenemos que ir a una gran reforma federal tributaria, que es uno de los compromisos del Pacto, para que la Argentina dé señales de que entendimos que el cambio también pasa por ahí. Dentro de eso está todo el tema de los impuestos, de la ganancia, del IVA, y de los ingresos brutos dentro de nuestras provincias, que encarecen las inversiones privadas que queramos. Así que ojalá se pueda, hay muchas expectativas con que se lleve a cabo, pero sobre todo, más allá de lo simbólico y los actos, yo quisiera que nos comprometamos de verdad en llevar hacia adelante esta reforma.

Estamos esperando la ley, la ley anti casta y antimafia que dijo el Presidente. Ojalá, pero no vemos eso, vemos que retrocedió ante los gremios, y la mejor contestación que le hicieron los gremios fue un paro político. Entonces, ¿vamos a dar la discusión?, ¿vamos a poner límites a la elección indefinida de los sindicalistas? Bueno, señor Presidente, en el Congreso estamos esperando... Yo tengo presentado un proyecto desde el año 2017, y esperemos que verdaderamente avancemos, porque los sindicalistas no representan a los trabajadores. Hay ocho millones de desocupados que necesitan que les demos una seguridad jurídica, seguridad laboral, obra social, vacaciones, y no lo tienen.

Entonces, hay que empezar a discutir. Ojalá el presidente no solamente lleve un pacto a Córdoba, sino que también tome las herramientas que desde Diputados le vamos a dar para que cambiemos definitivamente un status quo que le hizo mal a Argentina.

